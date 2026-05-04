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Playoffs da NBA: New York Knicks x Philadelphia 76ers

Equipes se enfrentam nos playoffs pela segunda vez nos últimos três anos

Por
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Reprodução / X

Nesta segunda-feira (4), New York Knicks e Philadelphia 76ers iniciam a série de segunda rodada dos playoffs do Leste na NBA. Terceiro colocado na fase regular, o Knicks tem a vantagem no mando de quadra. Por isso, o confronto começa no Madison Square Garden.

Datas da série

04/05: Philadelphia 76ers x New York Knicks – 21h (ESPN 2 / Disney+)
06/05: Philadelphia 76ers x New York Knicks – 20h (ESPN 2 / Disney+)
08/05: New York Knicks x Philadelphia 76ers – 20h (Amazon Prime Video)
10/05: New York Knicks x Philadelphia 76ers – 16h30 (ESPN 4 / Disney+)
12/05: Philadelphia 76ers x New York Knicks *
14/05: New York Knicks x Philadelphia 76ers *
17/05: Philadelphia 76ers x New York Knicks *

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* Se necessário

Em 2025/26, Knicks e 76ers se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias para cada time. O detalhe é que quem jogou fora de casa levou a melhor nesses duelos. Ou seja, se isso se repetir nos playoffs da NBA, o 76ers vai eliminar o Knicks…

Mas sabemos que, agora, o contexto é outro. Além disso, os dois times contaram com força máxima em apenas um dos quatro jogos da fase regular. Por exemplo, no duelo semifinal do Leste, Knicks e 76ers vão iniciar a série com o que têm de melhor.

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Knicks e 76ers se enfrentam nos playoffs da NBA pela segunda vez em três anos. Em 2024, o time de Nova Iorque levou a melhor. Na ocasião, o Knicks teve vantagem no mando de quadra, e venceu duas partidas na Philadelphia.

Jalen Brunson foi o cestinha daquela série, com médias de 35,5 pontos. Além disso, o armador deu nove assistências por jogo.

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Já pelo Sixers, Joel Embiid foi o protagonista, com 33 pontos e 10,8 rebotes. O jovem Tyrese Maxey não ficou atrás, pois teve médias de 29,8 pontos e 6,8 assistências, além de 40% nas bolas de três.

Nesta temporada, o Knicks esperar dar o próximo passo no Leste. Afinal, o time perdeu a final de conferência para o Indiana Pacers, em 2024/25. Por isso, a franquia trocou de técnico. Assim, Mike Brown veio para o lugar de Tom Thibodeau. Já os principais jogadores seguem na equipe.

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O Sixers, por sua vez, tenta chegar à final do Leste pela primeira vez desde 2001. Ou seja, espera encerrar um jejum de mais de duas décadas. Com Embiid como destaque, o time da Philadelphia avançou cinco vezes à semifinal de conferência, mas perdeu em todas as ocasiões. Chegou a hora de ir longe nos playoffs da NBA?

Knicks (53-29: Terceiro do Leste)

O Knicks manteve a base que “morreu na praia” nos playoffs da última temporada da NBA. Mas, além da mudança de técnico, reforçou o banco de reservas, especialmente com armadores. Assim chegaram Jordan Clarkson e Jose Alvarado.

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Depois de uma fase regular sem sustos, o Knicks eliminou o Atlanta Hawks (4 a 2) na primeira rodada dos playoffs da NBA. O time novaiorquino chegou a estar perdendo o confronto por 2 a 1, mas se recuperou e venceu os últimos três jogos da série.

Para variar, Jalen Brunson foi o cestinha do Knicks, com média de 26,3 pontos. Mas o grande destaque dos duelos contra o Hawks foi OG Anunoby. Melhor defensor da equipe de Nova Iorque, o ala também se destacou na parte ofensiva. Desse modo, ele alcançou 21,5 pontos de média (segundo cestinha da equipe), além de acertar 61% dos arremessos gerais e 57% das bolas de três.

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Já o pivô titular do Knicks, Karl-Anthony Towns, também foi consistente diante de Atlanta, com médias de duplo-duplo: 18,7 pontos e 11,3 rebotes, além de seis assistências por jogo.

76ers (45-37: Sétimo do Leste)

Adversário do Knicks na semifinal do Leste, o 76ers protagonizou a maior zebra da primeira rodada dos playoffs da NBA. Afinal, eliminou o Boston Celtics, dono da segunda melhor campanha da conferência e candidato ao título de 2025/26. E com direito a uma virada histórica.

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Sem Joel Embiid, que ainda se recuperava de uma apendicite, o 76ers perdeu dois dos três primeiros duelos. E. no retorno do pivô, nova derrota. Com isso, o Celtics abriu 3 a 1 no confronto.

Quando muitos pensaram que o 76ers estava entregue… O time ressurgiu das cinzas e, liderado pela dupla Embiid e Maxey, venceu os três jogos seguintes. O pivô, por exemplo, teve médias de 28,7 pontos, 8,7 rebotes e 7,3 assistências nessas três vitórias. Já o armador fez 28,3 pontos, 7,7 rebotes e 5,7 assistências, e acertou 55% dos arremessos gerais.

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Suspenso pela NBA por 25 jogos (por doping), Paul George fez uma boa série contra o Celtics: 17,4 pontos e 55% nas bolas de três. Enquanto isso, o novato VJ Edgecombe não sentiu a pressão diante de Boston e alcançou médias de 15,1 pontos e 6,9 rebotes.

A verdade é que, com Embiid saudável, o 76ers é um time perigoso. E, pela primeira vez em algum tempo, a equipe conta com o quinteto titular à disposição do técnico Nick Nurse.

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Playoffs da NBA: o que pode definir Knicks x 76ers

O Knicks tem mais time que o 76ers, mas ambos vivem ótima fase nos playoffs da NBA. Afinal, eles vêm de três vitórias seguidas em suas respectivas séries. Como esperado, o time de Nova Iorque bateu o Hawks. Mas o Sixers chocou a liga ao eliminar o favorito Celtics. Ainda mais após estar com um 3 a 1 contra.

Na temporada regular, o Knicks teve o quarto melhor ataque e a sétima defesa mais eficiente. O 76ers, por sua vez, não contou com força máxima na maioria de seus jogos. Assim, foi apenas o 16º nas eficiências ofensiva e defensiva.

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E, na primeira rodada dos playoffs da NBA, o Knicks foi bem nos dois lados da quadra (segundo melhor ataque e terceira melhor defesa), enquanto o 76ers foi o oitavo em eficiência ofensiva e apenas o 13º na defensiva.

Ambos os times têm armadores que são mais pontuadores do que passadores. Já o Knicks tem ótimos defensores de perímetro e um pivô que espaça a quadra como poucos na NBA. Mas o 76ers tem o maior talento da série. Ele pode não estar 100% fisicamente, mas Joel Embiid é um dos pivôs mais dominantes da década.

Por isso, o destino do confronto passa pelo MVP de 2023. Towns e Embiid já tiveram algumas rusgas no passado, mas parece que se acertaram. No entanto, o Knicks vai precisar de Mitchell Robinson em vários momentos para tentar conter o astro do 76ers.

Os limitados pivôs do Celtics não deram conta de Embiid. Mas Nova Iorque tem mais qualidade na posição, e Mike Brown sabe que precisa armar um esquema para diminuir o impacto do pivô do 76ers. A expectativa, portanto, é de um série equilibrada, com sete jogos de muita fisicalidade.

Palpite: Knicks em sete

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