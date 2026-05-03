Sem Jayson Tatum, Celtics leva virada histórica do 76ers

Sem o astro Jayson Tatum no sétimo jogo, o Boston Celtics caiu para o Philadelphia 76ers logo na primeira rodada dos playoffs da NBA. Embora fosse o favorito a vencer, Boston teve os mesmos erros de sempre e foi vítima de seu próprio jogo. A escolha de Joe Mazzulla pelo arremesso de três é algo louvável, pois ele abraçou a ideia e não abre mão. Mas quando a bola não cai, o resultado quase sempre é o mesmo.

E o que houve entre 76ers e Celtics nos playoffs 2026 da NBA foi só um reflexo disso. Afinal, Boston venceu os três jogos em que teve melhor aproveitamento e Philadelphia ganhou os outros quatro fazendo a mesma coisa.

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Em casa, o Celtics perdeu dois dos três jogos contra o 76ers. O time de Joel Embiid passa à fase seguinte dos playoffs pois foi resiliente e não abusou de erros. E nem estou falando de turnovers, mas de teimosia por apenas um estilo de jogo.

Já cansei de falar sobre isso aqui, então é mais do mesmo. Ao longo da série, o time de Jayson Tatum abusou dos arremessos de três, enquanto a defesa não salvou, como acontecia sempre em casos assim. Foram 52.5% de todas as tentativas vindas nas bolas de três. Falta imaginação, faltam jogadas para aproveitar falhas defensivas do adversário.

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Mas é mais do mesmo. De verdade. E não vai mudar de forma alguma.

Celtics perdeu jogo 7 já na apresentação contra o 76ers sem Jayson Tatum

Assim que cada um dos titulares do Celtics foi apresentado, já dava para ver a apreensão da torcida contra o 76ers. Afinal, Mazzulla tinha Luka Garza, Baylor Scheierman, Ron Harper Jr, além de Jaylen Brown e Derrick White. Qual é a chance de vencer?

Na transmissão da NBC, por exemplo, os comentaristas falaram logo que a bola subiu que o técnico tinha feito mudanças drásticas demais para um sétimo jogo. E sem Tatum, por conta de dores no joelho, o Celtics teve muitos problemas.

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O Celtics levou um 17 a 6 em poucos minutos, enquanto alguns dos titulares de toda a campanha (Neemias Queta e Payton Pritchard) estavam no banco. Então, foi tudo muito estranho. Afinal, Scheierman, Harper e Garza não saíram do zero em sete arremessos combinados. E sabe o que mais foi assim?

Nikola Vucevic, pivô que começou a carreira na NBA no 76ers, e chegou em troca na trade deadline, não atuou por um minuto sequer pelo Celtics nesse sábado (2). Pritchard, que foi titular nos jogos sem Tatum, até jogou por quase 40 minutos, mas passou longe de ter uma atuação brilhante.

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E nem é culpa dele, pois quem escala é o técnico.

Os donos da casa até voltaram a ter chances no fim, mas erros de execução, além de um jogo incrível do 76ers, deixaram a série nas mãos do adversário.

Proteger a casa?

Para vencer uma série, você precisa vencer os jogos em seus domínios. E nos três primeiros embates da série, Jayson Tatum estava lá e jogando bem pelo Celtics, enquanto o 76ers não tinha certeza sobre a volta de Embiid. Quando veio a quarta partida, em Philadelphia, parecia que Boston fecharia em casa.

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Não fechou e deu chance de ver seu adversário pegar moral.

Então, teria a chance de ganhar o sexto jogo fora de casa, o que ainda não seria um absurdo. Afinal, Tyrese Maxey, Paul George e Embiid estavam bem.

Também não deu certo e a coisa passou de tranquila para muito preocupante em questão de horas. Para piorar tudo, veio a notícia de que Tatum tinha dores no joelho e poderia desfalcar o Celtics.

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Sem Jayson Tatum, o Celtics ainda poderia ser o favorito, mas sem o mesmo moral contra um 76ers que estava cada vez mais vivo. Imagine isso: o time liderava por 3 a 1 e teve três jogos para fechar.

Não só não fechou, como passou vergonha. Mas, no fim das contas, era mesmo para o Celtics estar nos playoffs da NBA, depois de tudo o que aconteceu com Tatum?

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Claro que o Leste é fraco, mas o elenco sofreu muitos desfalques importantes. Kristaps Porzingis, Al Horford, Jrue Holiday e Tatum eram baixas para toda a campanha do Celtics. Os três primeiros foram embora, enquanto o ala treinava por uma recuperação recorde.

Mas veja isso: com um elenco sem três titulares do ano anterior e a reposição foi fraca, você espera o que? Um ano sabático, claro.

Celtics optou por competir

Aqui, méritos totais de Joe Mazzulla, pois ele não deixou o Celtics baixar a guarda sem Tatum. Apesar de vários jogadores ruins no grupo, como dois dos titulares do sétimo jogo, o técnico até poderia ir aos playoffs da NBA. Mas valia o risco?

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Havia a chance de dar uma pausa na competitividade e fazer testes para ficar com uma das melhores escolhas do próximo Draft. E todo mundo sabe que o recrutamento de 2026 é espetacular.

Mas Mazzulla não deu o braço a torcer e fez aquele amontoado de jogadores competir. E foi incrível.

Meses depois, a gente volta no assunto. Valeu mesmo o Celtics competir sem Tatum?

Bem, a resposta é sim. Óbvio que valeu. Antes de cair contra o 76ers, o Celtics era muito favorito. Para o time, tudo não passou de um tropeço. Aliás, três seguidos, né?

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Mas, ao mesmo tempo, perdeu uma bela chance de receber uma pick alta em um Draft que tem tudo para ser o melhor em tempos.

Jayson Tatum

Sua recuperação em tempo recorde foi algo absurdo, ele voltou muito antes do previsto e não teve limitação de minutos. Então, poderia chegar bem nos playoffs, certo?

Tecnicamente, sim, pois ele é um dos jogadores mais talentosos da NBA.

No entanto, Tatum vinha tentando compensar o problema no tendão de Aquiles direito com a perna esquerda. Isso causou nele um uma força muito além do normal, o que refletiu no joelho, de acordo com médicos ortopedistas.

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Agora, ele terá uma offseason inteira para cuidar do que precisa e voltar em seu melhor nível na próxima temporada.

Derrota histórica

Até então, 13 séries na NBA tiveram viradas após um time liderar por 3 a 1. É muito pouco para uma liga com mais de 75 anos. Imagine o seguinte: são 15 séries de playoffs por temporada, então estamos falando de aproximadamente 900 em toda a história, com mudanças de regras e tudo mais. Então, 13 de 900, dá algo perto de 0,01%.

Então, nesse sábado, o Celtics caiu para o 76ers, tornando-se o 14° time a levar uma virada assim.

Mas mais do que isso, foi contra um time que não vencia Boston em uma série de playoffs desde 1982. Eram seis vitórias consecutivas do Celtics, enquanto Tatum e Brown jamais haviam perdido uma sequer para Philadelphia.

Perdeu.

Futuro

Aí é que temos de entender o tamanho do problema para o Celtics ter caído contra o 76ers. Foi um ano incrível, de muita superação e de um técnico que teimou e deu certo. Até aqui, tudo certo.

Mas veja.

Jaylen Brown, Jayson Tatum e Derrick White somam US$145.8 milhões do teto salarial de 2026/27. Isso representa 88% da folha.

É muita coisa, pois o time não tem espaço para contratar bons jogadores na agência livre. Além disso, ao invés de ter uma das primeiras escolhas, Boston só terá uma pick no fim da primeira rodada do Draft.

Se quiser voltar a competir pelo título, o Celtics terá de passar por mudanças na agência livre.