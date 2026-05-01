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Boletim de rumores e trocas da NBA (01/05/2026)

Confira informações sobre possíveis contratações do seu time, além de muito mais

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nba 01 rumores trocas
Reprodução / X

Bem-vindo à edição de 01 de maio do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Andrew Wiggins indica vontade de continuar em Miami

O ala Andrew Wiggins tem uma decisão difícil a tomar nas próximas semanas. Ele tem uma opção de US$30,2 milhões em contrato, a princípio, para seguir por mais uma temporada no Miami Heat. Mas pode recusá-la e ser agente livre. Pode negociar, além disso, uma extensão com o time que “substitua” essa cláusula por um vínculo mais longo. Então, o que o veterano vai fazer?

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“Eu ainda não tomei uma decisão. Vou me reunir com os meus empresários assim que a temporada acabar de vez para entendermos o que vamos fazer. O que posso dizer, por enquanto, é que adoro Miami. Adoro estar aqui”, garantiu o atleta de 31 anos. Wiggins anotou 15,4 pontos e 4,8 rebotes na última temporada, enquanto acertou 41,4% dos seus arremessos de longa distância.

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Collin Gillespie: “Quero seguir como atleta do Suns”

Um dos grandes desafios do Phoenix Suns na offseason vai ser garantir a renovação do contrato de seu maior “achado” recente. O armador Collin Gillespie vai ser agente livre e, com isso, receber um grande aumento salarial. Acabaram, certamente, os tempos de contratos mínimos para a revelação. O atleta de 26 anos sabe que tudo pode acontecer, mas não esconde o desejo de ficar no Arizona.

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“Eu já falei sobre isso durante a temporada e nada mudou da minha parte. Quero seguir em Phoenix. Os dirigentes já sabem disso, pois deixei claro para todos da franquia. Por isso, eu torço e tenho certeza de que vamos chegar a um acordo assim que iniciarmos as negociações. Vai dar tudo certo, com certeza”, projetou um otimista Gillespie.

Joe Ingles já estaria apalavrado com time australiano

O veterano Joe Ingles está de saída da NBA para retornar ao seu país natal na próxima temporada. Aliás, como já se esperava nos bastidores. Segundo Olgun Uluc, da ESPN, o ala do Minnesota Timberwolves tem um acordo apalavrado com o Melbourne United. Assim que acabar os playoffs, ele deve viajar à Austrália para assinar contrato.

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A notícia não chega a ser uma surpresa, pois rumores do interesse de times australianos nele já vinham desde o início do ano. Além disso, havia uma vontade pessoal. Ingles já dizia nos últimos anos que queria encerrar a carreira voltando ao seu país. O atleta de 38 anos tem médias de 7,7 pontos e 3,5 assistências em 750 partidas na liga.

Warriors pode pedir que Draymond Green recuse opção

Draymond Green é um dos vários pontos de interrogação no Golden State Warriors entrando nas férias. Ele tem uma opção de extensão em contrato de US$27,7 milhões para seguir na equipe na próxima temporada. Por enquanto, não há informação se ele vai exercê-la. Mas o time quer ajudar na decisão. De acordo com Marc Stein, do site Substack, a franquia deve pedir para que o veterano recuse essa cláusula.

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O jornalista apurou que, a princípio, a aposta nos bastidores é que o defensor vai ser incentivado a negociar um novo vínculo. Seria um acerto com salário menor do que a opção prevê, mas que lhe garantiria na NBA por mais anos. Ademais, encaminharia o fim de sua carreira no Warriors. Não se sabe até que ponto o ala-pivô pode ter interesse nessa alternativa.

Green, de 36 anos, é um dos maiores jogadores da história do Warriors. Afinal, foi uma peça fundamental na conquista dos quatro título da franquia na última década. Espera-se que, se decidir ser agente livre, o defensor atraía grande interesse no mercado.

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Em transição

Lucas Williamson terminou a temporada como titular do Memphis Grizzlies, mas não ficou no elenco para a offseason. A franquia resolveu não estender o segundo contrato de dez dias que assinou com o ala.

– O pivô Quinten Post vai ser agente livre no Warriors, mas não está muito animado com a chance de testar o mercado. Afinal, nas entrevistas finais da temporada, ele deixou claro que gostaria de renovar o seu contrato com o time.

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– Enquanto isso, com a offseason se aproximando, Isaac Bonga volta a ser um nome comentado nos bastidores da NBA. Várias equipes já estariam monitorando o atleta alemão com interesse em trazê-lo de volta aos EUA.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 01/05, você lembra de Jaylen Hoard? Pois o ex-ala-pivô do Oklahoma City Thunder vai seguir como atleta do Maccabi Tel Aviv até 2027.

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