“Ainda quero ser MVP da NBA”, avisa Anthony Davis

Antes de encerrar a carreira, Anthony Davis quer ser MVP da NBA. Após mais um ano longe das quadras por conta de uma lesão, o pivô do Washington Wizards comentou sobre os objetivos antes de se aposentar. Entre as metas, está vencer o principal prêmio individual da liga, mesmo já aos 33 anos.

“Eu não tenho o MVP. Eu não tenho o prêmio de Defensor do Ano. Além disso, quero participar de outro desfile de campeão. Então, quero tudo isso para a minha carreira. Ainda são coisas que tenho como meta. Por fim, ainda quero chegar aos 20 mil pontos e quero alcançar 20 anos de carreira”, disse Anthony Davis.

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As projeções de Davis parecem ousadas, uma vez que ele está longe do auge na NBA. Até poucos anos atrás, o jogador do Wizards era sempre um dos principais candidatos ao MVP e Defensor do Ano. Em 2018, por exemplo, ficou em terceiro na votação de ambos os prêmios. Foi, aliás, o mais próximo que ele chegou de vencê-los.

No entanto, a última vez que Davis apareceu no top-10 da corrida pelo MVP foi em 2020. Já para Defensor do Ano, ele ficou em quarto na votação de 2024. Desse modo, já são pelo menos dois anos sem o astro aparecer entre os favoritos aos prêmios.

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Isso se devem à dificuldade de Davis se manter saudável na NBA. Nas últimas duas temporadas, o pivô jogou 71 partidas. No mesmo período, aliás, ele esteve em duas trocas. Primeiro, deixou o Los Angeles Lakers rumo ao Dallas Mavericks. Depois, saiu da equipe do Texas para o Washington Wizards.

Na equipe da capital dos EUA, inclusive, Anthony Davis quer ser mais do que MVP da NBA. Isso porque a ideia do pivô é conseguir ser campeão pela equipe. Vale lembrar que a última vez que o Wizards chegou aos playoffs foi em 2021. Ainda assim, o veterano acredita que sua experiência pode impulsionar o jovem elenco da franquia.

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“Vamos descobrir como serão as coisas. Minha vontade de vencer nunca irá mudar. Então, estarei com o uniforme do Washington Wizards em outubro tentando ganhar partidas se as coisas se sucederem assim. Vou trabalhar duro na offseason, como sempre faço. Não é só porque estou sob contrato, mas também porque gosto desses jovens. Alex Sarr, Kyshawn George, Bub Carrington, todos são muito bons. Eu me sinto como LeBron James, sinto que eles são meus filhos”, explicou o astro.

Por fim, com metas ousadas, Davis deve atingir uma delas já na próxima campanha da NBA. Afinal, com 19,3 mil pontos, ele está a apenas 700 de alcançar o objetivo de 20 mil pontos na carreira. Portanto, se ficar saudável ao longo de 2026/27, ele pode chegar à marca ainda nos primeiros meses da fase regular.