Dillon Brooks: “NBA esperava que Suns fosse ser uma piada”

Seria normal prever que Dillon Brooks estaria triste com a eliminação do Phoenix Suns dos playoffs da NBA. Mas, na verdade, o titular saiu do quarto jogo da série contra o Oklahoma City Thunder com um discurso de orgulho. Afinal, no início da temporada, todos apostavam que o time nem chegaria ao play-in. Chegar ao mata-mata, nesse sentido, foi uma vitória por si só.

“Todo mundo, a princípio, esperava que nós fossemos ser uma piada nesta temporada. A imprensa inteira disse que seríamos um time para perder jogos e mais jogos. Mas a gente provou que várias pessoas estavam erradas sobre a nossa equipe. E isso porque esse grupo teve muito coração”, garantiu o especialista defensivo, depois da derrota final contra o Thunder.

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Dillon Brooks, de certa forma, foi um ícone da campanha surpreendente do Suns na temporada. Ele chegou ao Arizona na offseason passada, depois de uma troca, e sob muitas críticas de analistas. A franquia foi até questionada pelo interesse no jogador, inclusive. No entanto, em quadra, fez a sua melhor campanha na liga e esteve na discussão para ser all-star.

“Esse elenco se fechou e competimos uns pelos outros. Acreditamos na capacidade uns dos outros, acima de tudo. Então, mesmo que a sensação da eliminação dos playoffs seja ruim demais, era um grande time da NBA do outro lado. E a derrota não apaga o que fizemos na temporada contra todas as previsões. Construímos muita coisa boa”, concluiu o polêmico jogador.

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Bom teste

Dillon Brooks, aliás, não foi o único jogador a falar sobre o sentimento de orgulho com o Suns na temporada da NBA. O astro Devin Booker também fez questão de valorizar a campanha e minimizar a eliminação em jogos diretos. Afinal, os resultados foram bons, sim. Mas a maior satisfação é o sentimento de começar a construir uma nova base.

“Depois de ficarmos de fora dos playoffs no ano passado, nós vimos os comentários por aí. Ninguém tinha altas expectativas para esse time. Mas isso nunca ressoou aqui. Acho que trouxemos uma nova vida para o basquete de Phoenix. Temos muito mais coisas a aprender e crescer, então essa série foi um bom teste”, avaliou o craque da equipe.

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O técnico Jordan Ott também sente que, acima das vitórias, o Suns reavivou um senso de otimismo em torno da franquia. “Já dá para sentir que há um senso de orgulho com esse time na cidade e entre os fãs. E, por isso, essa derrota dói tanto. Não ganhamos, mas todos deveriam estar bem orgulhosos do que fizemos”, defendeu.

Troca de elogios

Depois da partida final da série, as polêmicas cessaram e reinou uma troca de elogios entre os dois times. Booker, por exemplo, afirmou que não tem dúvidas de que Shai Gilgeous-Alexander deve levar o prêmio de MVP outra vez. O craque do Thunder, enquanto isso, ressaltou que o duelo não foi uma “varrida” qualquer.

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“Essa classificação traz uma boa sensação, certamente. São mais dias para descansar. Além disso, sabemos como Phoenix é uma boa equipe e como os seus jogadores são capazes. Eles atuam de forma certa e são agressivos o tempo inteiro. Mais do que isso, se deixar, podem ser muito perigosos”, alertou o atual MVP da liga.