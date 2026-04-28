Shai Gilgeous-Alexander comanda e Thunder elimina Suns

O Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander completou sua varrida contra o Phoenix Suns na primeira rodada dos playoffs da NBA. O atual campeão avança sem maiores sustos, em uma série bem controlada, em que esteve no controle em todos os momentos, como se esperava. Mais uma vez, o time do Arizona fez um bom jogo ofensivo em casa, mas não teve respostas do outro lado para o rival.

As médias de Shai Gilgeous-Alexander em Thunder x Suns: 33.8 pontos, oito assistências, 3.8 rebotes e 55.1% nos arremessos de quadra. Phoenix não teve qualquer resposta para lidar com o MVP, sobretudo após um primeiro jogo em que o armador teve pouca eficiência. Uma outra marca incrível também segue para o astro: Desde o meio de março, ele errou um único arremesso em últimos quartos. Sim, ele acertou todos que tentou na série.

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O Oklahoma City Thunder completa sua terceira varrida na primeira rodada dos playoffs nos últimos três anos. Apenas outros três times conseguiram isso: O Chicago Bulls de Michael Jordan em duas ocasiões diferentes, o Los Angeles Lakers de Magic Johnson e o Cleveland Cavaliers de LeBron James. A franquia agora espera o próprio Lakers fechar a série contra Houston na próxima quarta-feira (29) ou um milagre texano.

Do outro lado, o Phoenix Suns encerra uma campanha de 2025/26 que foi surpreendente para muitos. Poucos os colocavam como um time de playoffs e a franquia do Arizona conseguiu chegar lá, com um grande trabalho de Jordan Ott, desenvolvimentos internos e a liderança de Devin Booker e Dillon Brooks. Mas era difícil avançar além desse ponto. Ainda mais, contra o atual campeão. Veremos as perguntas que a offseason despertará.

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Escalações

Phoenix não teve novidades em nível de lesões para o jogo 4. Jordan Goodwin foi dúvida até minutos antes do duelo, mas ficou fora mais uma vez. O ala disputou os cinco primeiros minutos do jogo 1 e não voltou mais. Outro titular de Phoenix que seguiu fora, foi Mark Williams. Enquanto isso, Oklahoma teve a volta de Isaiah Joe, que não atuou no terceiro duelo por motivos pessoais. Além disso, Jalen Williams segue fora.

Os times titulares foram o mesmo em relação ao jogo 3. Phoenix teve: Devin Booker, Collin Gillespie, Jalen Green, Dillon Brooks e Oso Ighodaro.

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Oklahoma contou com: Shai Gilgeous-Alexander, Ajay Mitchell, Lu Dort, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein.

Destaques

Phoenix fez um bom jogo ofensivo, mas Oklahoma quase sempre esteve um passo a frente. No jogo 4, enfim, o tamanho do atual campeão prevaleceu em relação a um time da casa que não teve Mark Williams em nenhum jogo do duelo. Chet Holmgren teve seu jogo mais dominante na série com 24 pontos e 12 rebotes. Isaiah Hartenstein também teve 18 pontos e 12 rebotes, além de ótima criação no short roll.

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Além disso, vale destacar o jogo de Ajay Mitchell. Assim como aconteceu em grande parte da temporada regular, ele fez ótimo trabalho substituindo Jalen Williams. Anotou 22 pontos, distribuiu seis assistências e foi ótimo em punir o espaço que se abria com as ajudas em Shai Gilgeous-Alexander no jogo 4 de Thunder x Suns. Além disso, Alex Caruso e Cason Wallace combinaram para seis bolas triplas em nove tentativas.

Por fim, nenhuma resposta para o atual MVP. Ele até teve um começo de jogo mais lento. Mas ao longo da partida foi ganhando ritmo. Sobretudo no segundo quarto em que Phoenix chegou a encostar no placar e no terceiro em que Oklahoma abriu maior frente. Em suma, 21 dos 27 pontos do astro vieram nesse meio tempo. Fechou o jogo com uma linda bandeja sobre quatro defensores que simbolizou a série.

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Phoenix contou com outro bom jogo em termos de execução. O time até cometeu alguns turnovers iniciais que machucaram. Mas no fim, a movimentação de bola foi boa e a equipe conseguiu criar muitas bolas de três contra o rival. Isso impactou muito, sobretudo nos ótimos jogos de Collin Gillespie e Grayson Allen. A dupla que liderou arremessos da equipe, somou oito bolas triplas em 14 tentativas.

Entre os principais nomes, Dillon Brooks foi o jogador mais positivo. O ala acabou a série com 27 pontos, seis rebotes e 43.8% nos arremessos de fora. De fato, foi quem melhor produziu em Phoenix e terminou assim. Jalen Green também marcou 23 pontos no jogo, liderou a tentativa final de reação, mas sofreu com a defesa de ponto de ataque rival, também sendo dobrado em algumas posses hoje.

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Por fim, a grande história foi Devin Booker. O craque não acertou arremessos no primeiro tempo e teve mais turnovers do que passes decisivos até o intervalo. No terceiro quarto, até despertou em momento que o time precisava. Perdendo por 15, fez algumas cestas para diminuir a distância para nove. Mas foi o máximo que conseguiu. Booker sai muito criticado por não ter conseguido superar a forte defesa rival em quase nenhum momento.

(1) Oklahoma City Thunder 131 x 122 Phoenix Suns (8)

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 31 2 8 0 1 Chet Holmgren 24 12 3 2 0 Ajay Mitchell 22 4 6 0 0 Isaiah Hartenstein 18 12 3 1 0 Alex Caruso 14 4 1 1 0

Três pontos: 17/34 (50%) / Caruso: 4/6

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Suns

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 24 0 6 0 1 Jalen Green 23 6 4 4 0 Dillon Brooks 23 4 3 1 1 Collin Gillespie 20 2 2 1 0 Grayson Allen 12 3 3 0 2

Três pontos: 14/39 (35.9%) / Gillespie: 6/11

Thunder 4-0