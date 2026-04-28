Notícias Rumores Opinião Classificação Onde Assistir
Conferência Leste
Atlanta Hawks Boston Celtics Brooklyn Nets Charlotte Hornets Chicago Bulls Cleveland Cavaliers Detroit Pistons Indiana Pacers Miami Heat Milwaukee Bucks New York Knicks Orlando Magic Philadelphia 76ers Toronto Raptors Washington Wizards
Conferência Oeste
Dallas Mavericks Denver Nuggets Golden State Warriors Houston Rockets LA Clippers LA Lakers Memphis Grizzlies Minnesota T-Wolves New Orleans Pelicans OKC Thunder Phoenix Suns Portland Trail Blazers Sacramento Kings San Antonio Spurs Utah Jazz

Shai Gilgeous-Alexander comanda e Thunder elimina Suns

Atuais campeões avançam sem sustos; Phoenix se despede como único time que não venceu nos playoffs

Por
Shai Gilgeous-Alexander Thunder
Reprodução / X

O Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander completou sua varrida contra o Phoenix Suns na primeira rodada dos playoffs da NBA. O atual campeão avança sem maiores sustos, em uma série bem controlada, em que esteve no controle em todos os momentos, como se esperava. Mais uma vez, o time do Arizona fez um bom jogo ofensivo em casa, mas não teve respostas do outro lado para o rival.

As médias de Shai Gilgeous-Alexander em Thunder x Suns: 33.8 pontos, oito assistências, 3.8 rebotes e 55.1% nos arremessos de quadra. Phoenix não teve qualquer resposta para lidar com o MVP, sobretudo após um primeiro jogo em que o armador teve pouca eficiência. Uma outra marca incrível também segue para o astro: Desde o meio de março, ele errou um único arremesso em últimos quartos. Sim, ele acertou todos que tentou na série.

Continua após a publicidade

O Oklahoma City Thunder completa sua terceira varrida na primeira rodada dos playoffs nos últimos três anos. Apenas outros três times conseguiram isso: O Chicago Bulls de Michael Jordan em duas ocasiões diferentes, o Los Angeles Lakers de Magic Johnson e o Cleveland Cavaliers de LeBron James. A franquia agora espera o próprio Lakers fechar a série contra Houston na próxima quarta-feira (29) ou um milagre texano.

Do outro lado, o Phoenix Suns encerra uma campanha de 2025/26 que foi surpreendente para muitos. Poucos os colocavam como um time de playoffs e a franquia do Arizona conseguiu chegar lá, com um grande trabalho de Jordan Ott, desenvolvimentos internos e a liderança de Devin Booker e Dillon Brooks. Mas era difícil avançar além desse ponto. Ainda mais, contra o atual campeão. Veremos as perguntas que a offseason despertará.

Continua após a publicidade

Escalações

Phoenix não teve novidades em nível de lesões para o jogo 4. Jordan Goodwin foi dúvida até minutos antes do duelo, mas ficou fora mais uma vez. O ala disputou os cinco primeiros minutos do jogo 1 e não voltou mais. Outro titular de Phoenix que seguiu fora, foi Mark Williams. Enquanto isso, Oklahoma teve a volta de Isaiah Joe, que não atuou no terceiro duelo por motivos pessoais. Além disso, Jalen Williams segue fora.

Os times titulares foram o mesmo em relação ao jogo 3. Phoenix teve: Devin Booker, Collin Gillespie, Jalen Green, Dillon Brooks e Oso Ighodaro.

Continua após a publicidade

Oklahoma contou com: Shai Gilgeous-Alexander, Ajay Mitchell, Lu Dort, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein.

Destaques

Phoenix fez um bom jogo ofensivo, mas Oklahoma quase sempre esteve um passo a frente. No jogo 4, enfim, o tamanho do atual campeão prevaleceu em relação a um time da casa que não teve Mark Williams em nenhum jogo do duelo. Chet Holmgren teve seu jogo mais dominante na série com 24 pontos e 12 rebotes. Isaiah Hartenstein também teve 18 pontos e 12 rebotes, além de ótima criação no short roll. 

Continua após a publicidade

Além disso, vale destacar o jogo de Ajay Mitchell. Assim como aconteceu em grande parte da temporada regular, ele fez ótimo trabalho substituindo Jalen Williams. Anotou 22 pontos, distribuiu seis assistências e foi ótimo em punir o espaço que se abria com as ajudas em Shai Gilgeous-Alexander no jogo 4 de Thunder x Suns. Além disso, Alex Caruso e Cason Wallace combinaram para seis bolas triplas em nove tentativas.

Por fim, nenhuma resposta para o atual MVP. Ele até teve um começo de jogo mais lento. Mas ao longo da partida foi ganhando ritmo. Sobretudo no segundo quarto em que Phoenix chegou a encostar no placar e no terceiro em que Oklahoma abriu maior frente. Em suma, 21 dos 27 pontos do astro vieram nesse meio tempo. Fechou o jogo com uma linda bandeja sobre quatro defensores que simbolizou a série.

Continua após a publicidade

Leia mais!

Phoenix contou com outro bom jogo em termos de execução. O time até cometeu alguns turnovers iniciais que machucaram. Mas no fim, a movimentação de bola foi boa e a equipe conseguiu criar muitas bolas de três contra o rival. Isso impactou muito, sobretudo nos ótimos jogos de Collin Gillespie e Grayson Allen. A dupla que liderou arremessos da equipe, somou oito bolas triplas em 14 tentativas.

Entre os principais nomes, Dillon Brooks foi o jogador mais positivo. O ala acabou a série com 27 pontos, seis rebotes e 43.8% nos arremessos de fora. De fato, foi quem melhor produziu em Phoenix e terminou assim. Jalen Green também marcou 23 pontos no jogo, liderou a tentativa final de reação, mas sofreu com a defesa de ponto de ataque rival, também sendo dobrado em algumas posses hoje.

Continua após a publicidade

Por fim, a grande história foi Devin Booker. O craque não acertou arremessos no primeiro tempo e teve mais turnovers do que passes decisivos até o intervalo. No terceiro quarto, até despertou em momento que o time precisava. Perdendo por 15, fez algumas cestas para diminuir a distância para nove. Mas foi o máximo que conseguiu. Booker sai muito criticado por não ter conseguido superar a forte defesa rival em quase nenhum momento.

(1) Oklahoma City Thunder 131 x 122 Phoenix Suns (8)

Thunder

JogadorPTSREBASTSTLBLK
Shai Gilgeous-Alexander312801
Chet Holmgren2412320
Ajay Mitchell224600
Isaiah Hartenstein1812310
Alex Caruso144110

Três pontos: 17/34 (50%) / Caruso: 4/6

Continua após a publicidade

Suns

JogadorPTSREBASTSTLBLK
Devin Booker240601
Jalen Green236440
Dillon Brooks234311
Collin Gillespie202210
Grayson Allen123302

Três pontos: 14/39 (35.9%) / Gillespie: 6/11

Thunder 4-0

comentários