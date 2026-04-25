Shai Gilgeous-Alexander dá show e Thunder abre 3 a 0 sobre Suns

O Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander superou o Phoenix Suns no terceiro jogo da série nesse sábado (25). Mesmo jogando fora de casa, os atuais campeões controlaram a partida e tiveram uma atuação incrível do atual MVP para ficar próximo de avançar nos playoffs da NBA de 2025/26. O time da casa fez um bom jogo, melhor do que os últimos, mas a diferença ficou evidente.

O armador fez uma partida mágica. Em suma, entregou a segunda partida de maior eficiência nos arremessos de quadra marcando pelo menos 40 pontos na história dos playoffs. Se a métrica avançada TrueShooting% for utilizada, o jogo de Shai Gilgeous-Alexander em Thunder x Suns foi o mais eficiente de 40 pontos em todos os tempos. Foram 42 pontos com 15 de 18 arremessos certos. Ninguém além dele passou dos 15 pontos em Oklahoma.

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Em geral, partida mais protocolar do Oklahoma City Thunder. Não foi um domínio como nos dois primeiros duelos dessa série. Mas sempre que Phoenix ameaçou abrir grandes vantagens ou virar o jogo no segundo tempo, o atual campeão respondeu. Uma vitória segura em uma série em que são amplos favoritos.

Isso se reflete muito no jogo do Phoenix Suns. O time do Arizona não foi mal. A grande questão é que apenas não tem o talento suficiente para fazer disso uma série. Algumas críticas para Devin Booker, um pouco passivo de mais em um jogo para salvar 2025/26. Mas é difícil dizer que uma grande atuação do astro ajudaria ainda mais o time a vencer. Dillon Brooks fez 33 pontos.

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Então, confira como foi a vitória do Thunder sobre o Suns.

Escalações

A grande baixa do jogo foi Jalen Williams. O ala All-Star deve perder o restante da série com uma lesão na coxa. Além disso, Isaiah Joe também ficou de fora em Oklahoma por motivos pessoais. Em Phoenix, Grayson Allen ficou disponível para a partida, enquanto Mark Williams e Jordan Goodwin seguiram foram.

Jordan Ott manteve o mesmo quinteto titular da segunda partida da série dos playoffs da NBA, com: Collin Gillespie, Devin Booker, Jalen Green, Dillon Brooks e Oso Ighodaro.

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Enquanto isso, Mark Daigneault escolheu Ajay Mitchell como titular para a vaga de Williams. Ao lado dele, os outros titulares padrão: Shai Gilgeous-Alexander, Lu Dort, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein.

Destaques

Phoenix fez um primeiro tempo bom jogando em casa, aproveitando o ambiente e sendo agressivo dos dois lados da bola. A grande questão que fez o time equilibrar as ações, foi o cuidado com a bola. Nos dois jogos anteriores, Oklahoma os dominou forçando turnovers e transformando defesa em ataque. Até o intervalo, o Suns só cometeu três desses erros. Assim, abriu uma vantagem de nove pontos com pouco mais de oito minutos jogados.

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Mas Oklahoma se recuperou de forma rápida. Acima de tudo, com impacto de jogadores reservas. Com os desfalques, o time testou novas opções na rotação e se deu bem, como por exemplo, com Jared McCain, que teve forte impacto. Em suma, ainda no primeiro quarto, a equipe transformou o déficit em uma vantagem de cinco pontos que chegou a virar oito no começo do segundo período.

Shai Gilgeous-Alexander que já tinha começado bem o jogo, seguiu ótimo. Ele acertou os sete arremessos que tentou no primeiro tempo, seja contra Collin Gillespie, Dillon Brooks ou as ajudas de Oso Ighodaro. O atual MVP, aliás, fez história. Afinal, se tornou o primeiro armador desde 2015 a tentar pelo menos sete arremessos em um tempo de playoffs e acertar todos.

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Dessa vez, com um ataque de meia quadra que andou mais, em detrimento de um Suns muito dependente de Devin Booker, Dillon Brooks e Jalen Green, o Thunder de Shai Gilgeous-Alexander foi ao intervalo vencendo por sete.

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No segundo tempo, pouco mudou em relação ao ritmo que o jogo andava. Phoenix seguiu não cometendo muitos erros no terceiro quarto. Aliás, o jogo em transição era até uma vantagem dos donos da casa em algum momento. Mas sempre que ameaçava encostar no placar, uma cesta de Shai acontecia para normalizar as coisas.

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No terceiro período, Alex Caruso também teve grande influência nos dois lados da bola. Além disso, no último, Chet Holmgren que foi discreto, conseguiu algumas cestas e boas jogadas defensivas.

No melhor momento dos donos da casa, Devin Booker sofreu uma torção no tornozelo, após um lance com Lu Dort. Depois que voltou para a quadra, ainda teve algum ritmo. Mas foi dominado pelo MVP rival no fim. Após uma entrevista polêmica ao fim do jogo 2, Shai parecia ter levado as coisas para o pessoal com Booker. Ele finalizou uma bandeja com contato sobre o astro e depois roubou uma bola e fez cesta em transição.

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Nos dois lances, terminou provocando: “Eu não preciso disso, se referindo a lances livres”.

Por fim, Dillon Brooks até tentou puxar uma sequência final, mas não conseguiu. Oklahoma fechou todas as portas e abriu 3 a 0.

(1) Oklahoma City Thunder 121 x 109 Phoenix Suns (8)

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 42 4 8 1 0 Ajay Mitchell 15 6 2 0 0 Alex Caruso 13 5 1 1 1 Chet Holmgren 10 7 2 1 2 Lu Dort 9 6 3 0 0

Três pontos: 12/37 (32.4%) / Caruso: 3/6

Suns

Jogador PTS REB AST STL BLK Dillon Brooks 33 7 1 0 0 Jalen Green 26 5 6 1 0 Devin Booker 16 4 7 0 0 Oso Ighodaro 15 3 4 0 1 Collin Gillespie 7 10 5 1 1

Três pontos: 13/41 (31.7%) / Brooks: 4/9

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Thunder 3-0