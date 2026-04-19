Com Shai Gilgeous-Alexander, Thunder domina Suns

Shai Gilgeous-Alexander foi o cestinha da vitória tranquila do Oklahoma City Thunder sobre o Phoenix Suns no jogo um desse domingo (19). Os atuais campeões confirmaram seu favoritismo com um jogo dominante dos dois lados da quadra para abrir a série em vantagem. Muitos dos titulares da equipe da casa sequer precisaram utilizar seus titulares no último quarto.

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Foi o caso de Shai Gilgeous-Alexander, que como fez em grande parte da temporada regular, só precisou atuar por três quartos para levar seu time ao triunfo. Ainda assim, grande parte da pontuação do astro veio na linha de lance-livre de Phoenix. O armador fez 15 de seus 25 pontos com lances livres. Ele também bateu uma marca na partida: Se tornou o sétimo jogador a atingir 1.000 pontos, 250 rebotes e 250 assistências em playoffs de forma mais rápida.

O Oklahoma City Thunder contou com 63 pontos combinados de Shai, Chet Holmgren e Jalen Williams na partida. Uma vitória por 35 pontos, que segue a tendência do segundo dia de playoffs da NBA, que contou com resultados de grande disparidade até aqui. Enquanto isso, o Phoenix Suns se mostrou um time sem perna após ter que jogar duas vezes na última semana, e também com muitos ajustes a fazer para transformar isso em uma série competitiva.

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Então, confira como foi a partida inaugural da série entre o Thunder de Shai Gilgeous-Alexander contra o Suns de Devin Booker.

Escalações

As equipes não tiveram grandes novidades em relação a lesões no começo dos playoffs da NBA. Oklahoma não teve baixas além do pivô Thomas Sorber, que está fora da temporada. Enquanto isso, Phoenix teve Mark Williams se mantendo como baixa, após já não ter atuado na partida decisiva de play-in contra o Golden State Warriors.

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O Thunder então teve como titulares: Shai Gilgeous-Alexander, Lu Dort, Jalen Williams, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein. Enquanto isso, Phoenix teve: Devin Booker, Jalen Green, Jordan Goodwin, Dillon Brooks e Oso Ighodaro.

Destaques

Oklahoma venceu Phoenix usando muito de uma de suas características principais: Transformar defesa em ataque. A defesa de ponto de ataque de Oklahoma não deu qualquer respiro para os armadores do rival, forçando turnovers e gerando a transição tão temida dos atuais campeões.

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Para se ter uma noção, o time marcou 34 pontos após os turnovers de Phoenix. Enquanto isso, o time visitante somou apenas dois pontos. Essa vantagem foi central para criar pontos fáceis para o time da casa. Afinal, a equipe até superou o rival em bolas triplas, mas teve eficiência de apenas 30%.

Enquanto o atual MVP da NBA foi o cestinha da partida, Jalen Williams teve ótimo desempenho em vários quesitos. O ala teve enorme eficiência, acertando 9 de 15 arremessos e seis assistências com apenas um turnover. Se uma das chaves da série e da campanha nos playoffs em 2025/26 é ter um criador extra que vá bem, o ala foi muito bem no primeiro teste.

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A defesa dos donos da casa foi vista não só nos erros de Phoenix, mas também nos arremessos do time do Arizona. Apesar de Devin Booker, Dillon Brooks e Jalen Green somarem 58 dos 84 pontos do time, a eficiência ficou abaixo dos 35% até mesmo nos arremessos de quadra.

Então, a equipe visitante não conseguiu diminuir a vantagem de Oklahoma além de 18 pontos em nenhum momento. Assim, a vitória do Thunder se construiu de forma tranquila jogando em casa, sem grandes percalços. Por fim, os astros sequer precisaram entrar em quadra nos últimos 12 minutos. Vitória fácil do Thunder para abrir os playoffs de 2025/26.

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(8) Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder (1)

Suns

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 23 6 2 0 0 Dillon Brooks 18 7 2 0 0 Jalen Green 17 5 1 1 1 Rasheer Fleming 9 0 0 0 0 Collin Gillespie 8 2 2 1 0

Três pontos: 13/39 (33.3%) / Fleming: 3/3

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 25 4 7 0 2 Jalen Williams 22 7 6 1 1 Chet Holmgren 16 7 0 2 2 Ajay Mitchell 9 5 2 2 0 Isaiah Hartenstein 8 8 2 0 2

Três pontos: 14/46 (30.4%) / Mitchell: 3/4

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Thunder 1-0