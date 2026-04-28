Presidente do Celtics, Brad Stevens é eleito executivo do ano na NBA

O presidente do Boston Celtics, Brad Stevens, foi eleito o executivo do ano da NBA em 2025/26. Sob seu comando, a franquia garantiu o segundo lugar do Leste, mesmo após mudanças drásticas no elenco. Então, o dirigente vence o prêmio pela seguida vez, repetindo o feito da temporada 2023/24.

Diferente de outros troféus da NBA, quem vota nesta categoria são os próprios 30 executivos da liga. Assim, Brad Stevens recebeu 11 votos de primeiro lugar dos colegas de profissão. Desse modo, com 69 pontos, ele superou Onsi Saleh, do Atlanta Hawks, e Trajan Langdon, do Detroit Pistons.

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Stevens passou por uma série decisões difíceis desde a última offseason. Ele optou por abrir mão de nomes que foram vitais para o título de 2024, como Kristaps Porzingis e Jrue Holiday, após a lesão de Jayson Tatum. Na época, os movimentos indicavam uma breve reconstrução, por conta do desfalque do camisa 0.

No entanto, o executivo do Celtics agiu rápido para dar uma nova cara ao grupo na NBA. Ele assinou com nomes como Anfernee Simons e Luka Garza, enquanto deu mais espaço para Neemias Queta, Baylor Scheierman e Payton Pritchard, que tinham presença menor na rotação, até então.

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Outro movimento foi a saída de Simons para o Chicago Bulls. Em troca, o Celtics conseguiu Nikola Vucevic, que chegou para reforçar o garrafão nos playoffs.

Por fim, o último trunfo de Stevens foi colocar Jaylen Brown como pilar do projeto. Sem Jayson Tatum, o presidente do Celtics acreditou no camisa 7 para liderar o Celtics na NBA. Como resultado, o ala se consolidou de vez como uma superestrela da NBA, ao registrar médias de 28.7 pontos, 6.9 rebotes e 5.1 assistências.

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Com os movimentos, Brad Stevens conseguiu manter o Celtics entre as forças da NBA. Em um ano que era cotado para tank, o time de Boston terminou com a segunda melhor campanha do Leste, com 56 vitórias e 26 derrotas.

Além disso, na reta final de 2025/26, houve a volta de Jayson Tatum, que representou um grande reforço para os playoffs. Assim, com elenco completo, o Celtics se colocou como favorito ao título do Leste em 2026.

Por fim, com o prêmio de executivo do ano da NBA, Stevens repete o feito de 2023/24. No ano em que o Celtics foi campeão da liga, o presidente da franquia também venceu o troféu de melhor dirigente. Na época, ele havia feito os movimentos por Holiday e Porzingis, para elevar Boston ao status de força do Leste.