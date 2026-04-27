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NBA: Jornalista revela possível mudança na Loteria do Draft

Liga tenta frear o tank que manchou a temporada 2025/26

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NBA Loteria Draft mudança
Reprodução / X

Uma possível mudança nas regras do Draft da NBA para frear o tank (perder de propósito) impactaria a Loteria do recrutamento. Pelo menos é o que garante Sam Amick, do portal The Athletic. Segundo o jornalista, a liga pode expandir a loteria para 18 times. Hoje, 14 equipes estão na disputa pela primeira escolha.

“De acordo com fontes da liga e das franquias, entre as três soluções propostas para conter o tanking que manchou tanto esta temporada da NBA, há uma que desponta como favorita. Dezoito times participariam da Loteria do Draft (em vez dos atuais 14). Vinte e três dos 30 donos de equipes precisam aceitar a proposta no mês que vem. Mas parece que não haverá resistência, ou seja, ela vai passar sem problemas”.

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“Além disso, os dez piores times teriam uma chance igual (8%) de ficar com a escolha número 1. As chances restantes (20% no total) seriam divididas entre os outros oito times da Loteria. No sistema atual, os três piores têm uma chance de 14% de conseguir a pick 1, e as chances diminuem a partir daí”, revelou Amick.

Promover ao menos uma mudança no Draft, incluindo a loteria, virou a maior bandeira de Adam Silver, comissário da NBA. Afinal, o atual formato criou uma “corrida por derrotas” entre vários times, em particular, depois do All-Star Game. Nas últimas semanas, Silver e os demais cartolas da NBA começaram a debater medidas para impedir as derrotas intencionais.

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“Nós ainda estamos trabalhando para definir como vai ser essa mudança ao certo. Mas há uma opinião unânime de que é preciso mudar. Estamos de acordo que precisamos alterar o formato do Draft o mais rápido possível. A ideia é que as mudanças já possam valer em 2027. Quero falar de forma direta aos nossos fãs: vamos resolver esse problema”, garantiu o executivo.

Silver vê essa pauta como algo muito sério porque vai muito além do jogo nas quadras. Afinal, o espírito de competição é a razão de existir do esporte.

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“Essa prática tem implicações do ponto de vista do negócio, do jogo e da integridade da nossa liga. Então, é algo que levamos muito a sério. É preciso parar e vamos consertar isso”, reforçou.

A expectativa, portanto, é que pelo menos uma mudança na Loteria do Draft da NBA seja anunciada até o fim da campanha. Ou seja, nos próximos dois meses. Na visão de analistas e de Silver, o modelo vigente tem reforçado o tank. Isso porque, no atual formato, os piores times são ‘premiados’ com as melhores escolhas.

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Em 2026, Washington Wizards, Indiana Pacers e Brooklyn Nets fizeram as piores campanhas da NBA. Assim, elas terão chances iguais (14%) de ganharem a pick 1. Na sequência aparecem Sacramento Kings e Utah Jazz, com 11,5%. A Loteria do Draft vai ocorrer no dia 10 de maio.

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