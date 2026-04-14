NBA define datas do Draft 2026

A NBA definiu, nesta terça-feira (14), as datas do Draft 2026: 23 e 24 de junho. De acordo com o anúncio oficial da liga, o evento vai ocorrer no Barclays Center, casa do Brooklyn Nets, em Nova Iorque.

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Há dois anos, a NBA definiu uma mudança drástica no Draft. Afinal, o evento passou de um para dois dias. Neste ano, as escolhas de primeira rodada vão ocorrer em 23/06. As picks de segunda rodada, por sua vez, serão sairão no dia seguinte (24).

Assim como ocorre há 16 anos, o recrutamento terá a tradicional cobertura do Jumper Brasil, pioneiro no país em conteúdo sobre o Draft da NBA. A partir de 18 de maio, o site vai publicar os perfis das maiores promessas da classe de 2026. Portanto, o leitor terá todas as informações sobre os futuros jogadores da liga.

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Com as datas do recrutamento de 2026 divulgadas pela NBA, a expectativa fica por conta da Loteria do Draft. O evento vai ocorrer no dia 10 de maio, em Chicago. Ou seja, em menos de um mês. Além disso, o Draft Combine (série de treinos e entrevistas com as promessas) será, na mesma cidade, entre 10 e 17 de maio.

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Agora, os fãs de Washington Wizards, Indiana Pacers e Brooklyn Nets, que fizeram as piores campanhas da NBA em 2025/26, estão ansiosos pelo recrutamento. Afinal, a classe de promessas deste ano é especial. Depois da boa safra do ano passado, o próximo recrutamento tem talento de sobra.

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A princípio, o ala AJ Dybantsa (BYU), o ala-armador Darryn Peterson (Kansas) e o ala-pivô Cam Boozer (Duke) são as estrelas do Draft 2026. Além deles, vale destacar o combo forward Caleb Wilson (North Carolina). Portanto, esses são os favoritos ao top 4 da classe.

Em 2025, o Dallas Mavericks deu sorte e ficou com a pick 1 do recrutamento. Nesse caso, o time selecionou o ala Cooper Flagg (Duke). O detalhe é que o Mavs fez a 11ª pior campanha da NBA. Desse modo, tinha apenas 1,8% de chances de ganhar a Loteria.

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Top 3 da classe do Draft 2026 da NBA

O ala AJ Dybantsa chama a atenção pelos atributos físico-atléticos invejáveis, pelo controle de bola de elite e por pontuar nos três níveis.

Darryn Peterson, por sua vez, é um combo guard que impacta o time nos dois lados da quadra. Peterson é um ótimo defensor, um finalizador de elite, e muda de direção com uma facilidade absurda para pontuar.

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Já Cam Boozer é filho de um ex-jogador da NBA: o duas vezes All-Star Carlos Boozer. O jovem de Duke tem as ferramentas para ser muito melhor que o pai. Cam, por exemplo, é habilidoso, forte, inteligente com a bola nas mãos, capaz de driblar, passar e pontuar (sobretudo no garrafão).