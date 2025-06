Draft 2025: Confira os novos jogadores da NBA

A partir desta quarta-feira (25), vamos conhecer quais são os novos jogadores da NBA no Draft 2025 na primeira rodada. Unanimidade, o ala Cooper Flagg é amplo favorito a sair com a primeira escolha com o Dallas Mavericks. Enquanto isso, San Antonio Spurs e Philadelphia 76ers completam as três picks iniciais.

O Jumper Brasil, em sua live, vai comentar cada uma das escolhas de primeira rodada no Draft 2025 da NBA. A partir de 20h06, vamos analisar tudo o que acontece. Vale lembrar que a segunda rodada acontece nesta quinta-feira (26).

Após a provável seleção de Flagg com a primeira escolha pelo Mavs, espera-se que o Spurs opte por Dylan Harper. No entanto, existe a dúvida sobre o que o Sixers vai fazer com a terceira. Alguns nomes aparecem como possíveis picks, como VJ Edgecombe. Agora, é preciso ficar de olho se e o quanto Ace Bailey pode cair.

Por meses, Bailey circulou entre as três primeiras escolhas em vários mocks. No entanto, o ala não atingiu as medidas que eram esperadas no Combine e não quis fazer treinos particulares para nenhum time. Então, ele começou a cair e pode ficar fora do top 5.

O Draft 2025 da NBA conta com vários jogadores internacionais.

Assim como nos últimos anos, o MVP da liga ficou nas mãos de um estrangeiro em 2024/25. Desde James Harden, em 2018, os EUA não contam com o jogador eleito ao prêmio máximo da liga.

Nada menos que dez jogadores de foram são selecionados no Draft da NBA a cada ano desde 2000. Enquanto isso, o recorde ficou com o recrutamento de 2016, quando nada menos que 27 deles eram estrangeiros, sendo 15 na primeira rodada.

O Draft 2025 da NBA terá ao menos dois jogadores estrangeiros entre as dez primeiras escolhas. De acordo com rumores, Khaman Maluach e Edgecombe são nomes certos ali. No entanto, Noa Essengue e Kasparas Jakucionis podem entrar.

A cada escolha que os times fizerem no Draft, nós vamos atualizar a matéria.

Confira, portanto, todos os jogadores e suas escolhas no Draft 2025.

Draft 2025

Veja os salários dos primeiros jogadores do Draft da NBA

Em 2025/26, a primeira escolha do Draft da NBA vai receber US$13.8 milhões, enquanto a segunda terá US$12.4 milhões e a terceira fica com o salário de US$11.1 milhões. Os valores caem progressivamente até chegar ao 30°, que vai ganhar US$2.7 milhões.

