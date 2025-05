O Jumper Brasil dá prosseguimento à série “Promessa do NBA Draft 2025″, agora com o ala Kon Knueppel. Destaque da Universidade Duke, ele é projetado como uma escolha top 10 do recrutamento deste ano. Confira, portanto, a análise do portal para o atleta de 19 anos.

Kon Knueppel

Idade: 19 anos

País: EUA

Universidade: Duke (freshman – apenas uma temporada no College)

Posições: ala

Altura: 6’6″ (1,98 m)

Envergadura: 6’6″ (1,98m)

Peso: 99 kg

Médias na última temporada: 14,4 pontos, quatro rebotes, 2,7 assistências, um roubo de bola, 0,2 toco, 1,4 turnover, 47,9% nos arremessos de quadra, 40,6% nas bolas de três pontos (com 5,3 tentativas por jogo), 91,4% nos lances livres (com 3,3 tentativas), 30 minutos por jogo

Atributos físicos e atléticos

Knueppel tem altura adequada para atuar nas posições 2 e 3. No entanto, sua envergadura deixa a desejar. Ou seja, braços curtos. Possui força física suficiente para absorver contato, mas não é muito atlético. Sua agilidade lateral, aliás, também deixa a desejar.

Leia mais sobre o Draft 2025 da NBA!

Ataque

Kon Knueppel é um dos melhores arremessadores da classe 2025 do Draft da NBA (top 3, na minha opinião). Os aproveitamentos são de um autêntico sniper. Além disso, ele possui uma mecânica de arremesso elogiável (suave, rápida, fluida, alto ponto de lançamento), um ótimo equilíbrio corporal e um trabalho de pés impecável. Excelente nas situações de spot up (quando fica parado em um local da quadra, recebe o passe e logo arremessa), onde acertou quase 50% das bolas de três. No entanto, mostra dificuldade na criação do próprio arremesso (25% nos pull-ups e 14% após o drible).

Ótimo passador. Afinal, mostrou visão apurada de quadra e um ótimo controle de bola. Aliás, ele opera com excelência no pick-and-roll. Muito inteligente em quadra, ele possui compreensão avançada do jogo e boa noção dos ângulos. Ou seja, é dotado de um elevado QI de basquete. Pode atuar perfeitamente como ballhandler secundário.

Pela limitação atlética (falta de explosão e velocidade), não tem como forte o ataque à cesta. Desse modo, mais da metade de seus arremessos são de longa distância. Isso também pode prejudicar o seu impacto na NBA, que conta com verdadeiros “monstros atléticos” no perímetro. Mesmo assim, no College, ele foi bem nessa área, já que consegue absorver contato e usar sua gravidade para atacar closeouts. Tanto que o seu aproveitmento perto da cesta foi de 63%. Por fim, Knueppel é mestre em cavar faltas via pump fake (finta de arremesso).

Mentalidade coletiva. Incansável em quadra, Knueppel atua sempre com muita disciplina e em prol do time. Além disso, não hesita em criar chances para os companheiros e não precisa da posse da bola para ser efetivo em quadra.

Defesa

Apesar das limitações físicas, não compromete na defesa, já que compensa com entendimento de jogo e noção de posicionamento. Esforçado, atento, sempre compete em quadra, eficiente na defesa de ajuda. Contudo, a falta de agilidade lateral poderá ser explorada por adversários bem mais atléticos na NBA. Também não é uma ameaça na contestação de arremessos por conta dos braços curtos e da falta de impulsão.

Conclusão

Kon Knueppel é uma das “certezas” do Draft 2025 da NBA. Afinal, ele possui ferramentas típicas de um role player confiável e está pronto para contribuir de imediato na liga. Ótimo arremessador, importante para espaçar a quadra, conecta bons passes. Ou seja, sabe jogar com e sem a bolas nas mãos. Entende bem o jogo, comete poucos erros, é esforçado na defesa. Apesar de não ter muito teto para evolução, Knueppel se mostra útil em vários aspectos do jogo e tem tudo para estabelecer uma carreira sólida. Enfim, uma boa opção para o time que esteja pensando em competir no curto prazo.

Comparações: Gordon Hayward (ex-Utah Jazz) e Desmond Bane (Memphis Grizzlies)

Projeção: top 10

Confira alguns lances de Kon Knueppel, promessa do Draft 2025 da NBA

