O Jumper Brasil dá prosseguimento à série “Promessa do NBA Draft 2025″, agora com o armador Dylan Harper. Destaque da Universidade Rutgers, ele é projetado como a segunda escolha do recrutamento deste ano. Confira, portanto, a análise do portal para o atleta de 19 anos.

Dylan Harper

Idade: 19 anos

País: EUA

Universidade: Rutgers (freshman – uma temporada no College)

Posições: armador

Altura: 6’6″ (1,98m)

Envergadura: 6’10.5″ (2,09m)

Peso: 97 kg

Médias na última temporada: 19,4 pontos, 4,6 rebotes, quatro assistências, 1,4 roubo de bola, 0,6 toco, 2,4 turnovers, 48,4% nos arremessos de quadra, 33,3% nas bolas de três pontos (com 5,2 tentativas por jogo), 75% nos lances livres (com 5,8 tentativas), 33 minutos por jogo

Atributos físicos e atléticos

Dylan Harper possui atributos físico-atléticos elogiáveis, mas não de elite. Letal em transição, consegue chegar à cesta com facilidade. Além disso, ele tem força física suficiente para absorver contato. Mas, não é um jogador explosivo, super atlético. Dylan, por outro lado, tem um tamanho privilegiado para um armador (1,98m de altura e 2,09m de envergadura).

Ataque

Habilidoso com a bola nas mãos, Harper é um finalizador de elite (aproveitamento de 70%, típico de pivôs). Combina controle de bola de elite (cometeu turnovers em apenas 11% de duas infiltrações) com um trabalho de pés elogiável (agilidade no primeiro passo e spin moves chamam a atenção). Canhoto, ele finaliza com ambas as mãos e exibe facilidade na mudança de direções. Em teoria, vai se dar bem nessa área devido ao maior espaçamento de quadra na NBA.

Dotado de elevado QI de basquete, Dylan é um passador criativo. Apesar da capacidade especial para pontuar, possui visão privilegiada de quadra. Consegue enxergar sobre o adversário e acha passes difíceis. Além disso, atrai dobras de marcação quando infiltra e, assim, encontra companheiros livres, seja no perímetro ou cortando em direção à cesta (drive-and-kick).

No Draft Combine, durante o treino de arremessos do perímetro, Harper acertou 15 das 25 tentativas. Ou seja, um aproveitamento de 60%. Mas, na temporada do College, ele acertou 33,3% das bolas de três (28% após o drible). Nos arremessos de média distância, por sua vez, converteu 31%. Portanto, Dylan não é um arremessador consistente.

Apesar de ficar a maior parte das ações ofensivas com a bola nas mãos, Harper é um bom cutter (jogador que se movimenta subitamente buscando uma melhor posição para finalizar). Além disso, arremessou bem de três (43,2%) nas situações de spot up (quando fica parado em um local da quadra, recebe o passe e logo arremessa). Enfim, habilidades que podem ser valiosas quando ele atuar ao lado de outro ballhandler na NBA.

Personalidade para chamar a responsabilidade nos momentos decisivos. Em suma, gosta de aparecer no clutch time.

Defesa

Filho de Ron Harper, pentacampeão da NBA por Chicago Bulls e Los Angeles Lakers, Dylan tem as ferramentas físico-atléticas para ser um defensor sólido e versátil na NBA. Disruptivo, combina braços longos e ativos, instintos apurados, força física e trabalho de pés de elite. Também possui ótimo timing para contestar e bloquear arremessos. Mas, no College, ele mostrou algumas falhas. Desatento em alguns momentos, Harper sofre navegando nos corta-luzes dos adversários. Ou seja, se perde facilmente nas trocas defensivas.

Conclusão

Dylan Harper é, sem dúvidas, um dos maiores talentos do Draft 2025 da NBA. Diria que o segundo melhor jogador da classe, atrás apenas de Cooper Flagg (Duke), que é a escolha unânime para a pick 1. Além de ser alto para a posição, o habilidoso armador se destaca como finalizador e pela personalidade nos momentos decisivos. Passador criativo, Harper também possui ferramentas para ser um defensor sólido na NBA. Ou seja, um jogador que deverá ser útil nos dois lados da quadra, e dotado de potencial para se tornar um astro na liga.

Comparações: Cade Cunningham (Detroit Pistons) e James Harden (Los Angeles Clippers)

Projeção: segunda escolha do recrutamento

Confira alguns lances de Dylan Harper, promessa do Draft 2025 da NBA

