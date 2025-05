Cooper Flagg e Dylan Harper lideram Draft Combine

A classe do Draft de 2025 traz grandes nomes para o futuro da NBA. Entre eles, estão os mais cotados para o topo: Cooper Flagg e Dylan Harper. Após destaques no basquete universitário, os jovens devem aparecer nas duas primeiros posições da próxima seletiva e carregam expectativas para suas carreiras.

O primeiro passo de Flagg e Harper rumo à NBA acontece este mês. Com o Draft marcado para 25 de junho, os dois são os destaques do Draft Combine, que acontece no Marriott Marquis, em Chicago, entre os dias 11 e 17 de maio.

O Combine terá 75 jovens que devem ir ao Draft, entre eles Flagg e Harper. Durante o evento, as promessas serão avaliadas pelos olheiros dos 30 times da NBA e passarão por uma série de atividades para mostrar suas habilidades atléticas. Os testes incluem avaliações médicas, físicas, técnicas e atléticas.

Publicidade

O evento, desse modo, é a principal vitrine para os jovens que buscam uma vaga na NBA. Como Flagg e Harper são as principais atrações, assim, é provável que boa parte das equipes queiram avaliá-los, para sondar físico, força e outras pontos de ambos.

Cooper Flagg, aliás, é o amplo favorito à primeira posição do Draft de 2025, mesmo antes de estrear por Duke. Na NCAA, assim, ele ganhou ainda mais as expectativas em relação ao seu talento, com médias de 19,4 pontos, 7,6 rebotes, 4,2 assistências e 1,3 toco. Além disso, acertou 49,4% dos arremessos de quadra e quase 38% das bolas de três.

Publicidade

Leia mais!

Após Cooper Flagg, o nome cotado para a segunda posição é Dylan Harper. Armardor da Rutgers University, o jovem de 1,98 metro é visto como um dos melhores nomes da posição que surgiram nos últimos anos. Pela faculdade, aliás, ele teve médias de 19.4 pontos, 4.6 rebotes e quatro assistências no ano passado.

Embora Flagg e Harper surjam como destaques no Draft, o Combine pode mudar as projeções. Isso porque, devido aos testes, é comum que outros nomes ganham força se tiverem dastaques nas avaliações. No ano passado, por exemplo, Reed Sheppard e Zach Edey eram cotados para a metade da primeira rodada, mas saíram nas primeiras posições.

Publicidade

Com Flagg e Harper, o Draft da NBA de 2025 está agendado para os dias 25 e 26 de junho, no Barclays Center, em New York. Como no ano passado, a primeira rodada ocorrerá na quarta-feira (25) e a segunda rodada na quinta-feira (26), com 59 escolhas, uma vez que o New York Knicks perdeu a sua pick de segunda rodada.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA