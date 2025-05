Steve Kerr quebra silêncio sobre Jonathan Kuminga

A relação entre Steve Kerr e Jonathan Kuminga segue ruim. O técnico deixou o ala de fora de partidas importantes, como o play-in e os primeiros jogos dos playoffs. Depois disso, Kuminga até voltou, mas só enquanto Jimmy Butler esteve fora. Agora, porém, o treinador admitiu que o camisa 00 está “nos planos” para o jogo 7, nesse domingo (4).

“Jogar com Kuminga é 100% possível”, disse. “De certa forma, encontramos uma fórmula na parte final da temporada e seguimos com essa fórmula para começar a série. Estávamos vencendo por 3 a 1, as coisas estavam indo bem. É claro que os dois últimos jogos foram muito ruins. Precisamos avaliar tudo: combinações de quinteto, titulares, tudo. Sentimos que temos uma grande chance de ir até lá e vencer o Jogo 7”.

Kuminga tem ficado no banco durante a maior parte da série, entrando apenas por poucos minutos nos Jogos 2 e 3. Ele nem chegou a pisar em quadra nos Jogos 5 e 6, mesmo quando Kerr “esvaziou” o banco com o jogo já decidido. No entanto, seu porte físico e não estar cansado podem ser o que o Warriors precisa para mudar o rumo da série.

A situação de Jonathan Kuminga e Steve Kerr deve se alongar por alguns meses, mesmo após o final da temporada. Isso porque o jogador será agente livre restrito, e analistas estimam que sua pedida esteja na casa dos US$30 milhões anuais. Como ele saiu da rotação do Warriors, contudo, é difícil acreditar que a equipe pagaria tais valores.

Dessa forma, pode ser que o ala ache um novo destino já na próxima temporada. Na atual, ele teve médias de 15.3 pontos, 4.6 rebotes e 2.2 assistências. Ele se lesionou no início de janeiro e só voltou em março, perdendo espaço na equipe após a chegada de Jimmy Butler.

O Warriors vem sofrendo, em específico, no garrafão. A dupla de Alperen Sengun e Steven Adams tem punido a equipe com segundas chances, dominando a área pintada. Embora Kuminga não seja especialista no quesito, ele é mais forte fisicamente do que outros que vêm jogando, e pode ajudar em box outs e na briga pelos rebotes.

Dessa forma, mesmo que o atleta jogue, não é garantia de que irá bem. Afinal, mesmo nas duas partidas em que atuou, teve médias de só nove pontos, dois rebotes e duas assistências, arremessando 35.7% de quadra em pouco mais de 21 minutos.

