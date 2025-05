NBA TV encara problema para temporada 2025/26

A temporada 2025/26 promete ser de desafios para a NBA TV. Será o primeiro ano do novo acordo de mídia da liga, que terá ESPN, NBC e Amazon transmitindo as partidas. No fogo cruzado, porém, se encontra o canal da própria liga. As informações abaixo são do portal Awful Announcing, especializado na TV norte-americana.

Segundo o portal, a NBA TV estaria enfrentando sérios problemas. Assim como outros canais esportivos de outras ligas, como NFL Network e MLB Network, ela foi afetada pelo cord cutting, ou seja, o cancelamento da TV a cabo em favor dos serviços de streaming. Hoje, a NBA TV está presente em apenas 33.3 milhões de casas norte-americanas, quase metade do que tinha no início da década de 2010. E os jogos dos playoffs no canal estão com audiência de menos de 500 mil espectadores por jogo. Tudo isso, enquanto a ESPN bate recordes.

Um dos motivos, porém, é que a NBA TV costuma transmitir jogos menos atrativos dos playoffs. Além disso, o canal é da própria NBA, mas operado pela Warner Bros. Discovery, que deixará de ser parceira de transmissão da liga após esta temporada. A WBD pode manter um acordo com a NBA para conteúdo digital e destaques, mas o futuro da NBA TV é incerto.

A partir da temporada 2025/26, os novos contratos de mídia da NBA vão focar em ESPN, Amazon e NBC, deixando pouco espaço para a NBA TV transmitir jogos ao vivo. Todos os jogos dos playoffs passarão a ser de transmissão nacional exclusiva, o que pode excluir o canal da própria liga. A programação regular do canal também será reduzida.

Hoje, a NBA TV exibe cerca de 96 jogos da temporada regular por ano, mas no próximo ano a maioria dos dias da semana já está reservada para jogos na ESPN, Amazon, NBC, ABC ou Peacock. Isso quase elimina qualquer espaço para a NBA TV. No máximo, o canal poderá mostrar alguns jogos durante a temporada de futebol americano, quando outras redes estiverem ocupadas, mas sem garantias.

Em resumo, a NBA TV está ficando para trás. Pode acabar virando um canal só de reprises e conteúdo clássico, ou talvez mude para o formato digital. Mas é certo que seu papel nos planos de mídia da liga está diminuindo. Isso reflete uma tendência maior: os canais de TV das ligas estão perdendo assinantes, jogos para transmitir e relevância na era do streaming.

