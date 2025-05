NBA: Jogador do Lakers surpreende e fica em quinto em prêmio

O prêmio de Jogador Que Mais Evoluiu na NBA teve um jogador do Los Angeles Lakers como destaque. Na votação divulgada na quarta-feira (30), o ala-armador Austin Reaves apareceu na quinta posição. O vencedor, no entanto, foi Dyson Daniels, que teve ano de destaque pelo Atlanta Hawks.

Reaves mostrou boa evolução nesta temporada da NBA pelo Lakers. Ele foi titular nos 73 jogos que esteve em quadra e teve médias de 20.2 pontos, 5.8 assistências e 4.5 rebotes. Assim, uma evolução considerável dos 57 duelos como titulares e 15.9 pontos, 5.5 assistências e 4.3 rebotes.

Ainda assim, a posição do jogador do Lakers na votação pelo prêmio é uma surpresa. Embora tenha tido uma evolução considerável, ele não era cotado como um dos candidatos a Jogador Que Mais Evoluiu. Ainda assim, recebeu três votos para primeiro lugar, quatro para segundo e 12 para terceiro, somando 39 pontos.

O vencedor foi Dyson Daniels, que teve 44 votos para primeiro lugar e atingiu 332 pontos. Logo depois, veio Ivica Zubac (186), do Los Angeles Clippers, enquanto Cade Cunningham, do Detroit Pistons, completou o pódio (122). Ainda à frente do jogador do Lakers, veio Christian Braun (120), do Detroit Pistons.

A presença do jogador do Lakers ainda mostra um equilíbrio na disputa pelo prêmio na NBA. Além dos quatro primeiros bem à frente, Reaves e outros cinco jogadores ganharam votos para primeiro lugar. Foram eles: Evan Mobley (Cleveland Cavaliers); Amen Thompson (Houston Rockets); Deni Avdija (Portland Trail Blazers); Tyler Herro (Miami Heat); e Josh Giddey (Chicago Bulls).

O número de votos, além disso, mostrou que o prêmio da NBA é subjetivo. Isso porque, analistas, jogadores e ex-jogadores costumam criticar a falta de padrão nas votações. Enquanto alguns consideram evoluções até de grandes promessas, outros observam apenas de atletas com menos destaque em anos anteriores.

Assim, o técnico do Lakers na NBA chegou a criticar a votação. De acordo com JJ Redick, o prêmio já não faz mais sentido.

“Eu odeio esse prêmio porque eles falham em defini-lo,” disse o técnico do Lakers. “E acho que o espírito dele foi completamente distorcido. Eu não gosto desse prêmio. Apenas chamem de ‘o jogador que foi escolha alta no draft, está em um contrato máximo e agora virou All-Star’. Só chamem assim. Quem é esse cara? Porque é isso que o prêmio virou… Eu não acho que esse seja o espírito original da premiação.”

