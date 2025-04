Com Heat fora dos playoffs, analista pede saída de Pat Riley

A eliminação do Miami Heat nos playoffs trouxe críticas ao presidente Pat Riley. Com ele desde 1995 na franquia, analistas acreditam que está na hora de uma aposentadoria. Entre estes, está o polêmico Stephen A. Smith, da ESPN, que pede vez a saída do veterano do cargo na Flórida.

“A mudança no Heat precisa começar com Riley. Você nunca ouviu alguém dizer isso sobre o grande Pat Riley, porque eu tenho enorme respeito. Eu conheço e tenho muito carinho por ele. Agradeço o que ele fez pelo basquete e não tenho dúvida de que ele entende do jogo e sabe do que o time precisa. Porém, chegou a hora dele”, disparou Smith.

A crítica de Smith passa, em especial, pela dificuldade de Riley em atrair grandes astros. Embora no passado ele tenha sido responsável por recrutar lendas como Shaquille O’Neal, Chris Bosh e LeBron James, isso mudou. A última estrela, afinal, foi Jimmy Butler, que chegou a Miami em 2019 e saiu este ano.

Publicidade

Nos últimos anos da gestão de Riley, enquanto isso, diversos grandes nomes recusaram idas ao Heat. Entre eles, Damian Lillard, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Donovan Mitchell e Trae Young. Para Smith, assim, as recusas são justificadas pelo fato de que ninguém quer trabalhar com o dirigente em Miami.

“É preciso ter uma mudança para que os jogadores queiram ir para Miami. Porém, Pat Riley não é mais esse cara. Ele ainda entede do jogo, não está ultrapassado. No entanto, não consegue mais atrair as pessoas certas para o Heat”, seguiu Smith.

Publicidade

Leia mais!

Por fim, o analista da ESPN deu uma solução. Segundo ele, quem precisa assumir o cargo de presidente é Erik Spoelstra. Desse modo, o atual técnico do Heat faria como Pat Riley entre 1995 e 2006, quando foi treinador e liderou o time à diversas idas aos playoffs.

“O que quero dizer é que Erik Spoelstra deveria ser o presidente de operações de basquete do Heat no lugar de Riley”, completou o analista.

Smith, aliás, não é o único a sugerir Spoelstra para o cargo. Em março, afinal, quando o Heat estava em busca da vaga nos playoffs, o ex-jogador Jeff Teague pediu a saída de Riley e sugeriu que o técnico comandasse a franquia.

Publicidade

“Acabem com o Heat. Já está na hora do Heat implodir. É hora de toda a franquia começar do zero. Deixem Pat Riley se aposentar, sentar em algum lugar. Ele tem 88 anos, cara. Vamos começar de novo. Erik Spoelstra tem que comandar o time, do topo até a base. Ser treinador e GM. Então, apenas recomeçar”, disse Teague.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA