Jimmy Butler faz piada com jogador do Warriors após vitória

Jimmy Butler foi o grande jogador na vitória do Golden State Warriors contra o Houston Rockets no Jogo 4. Agora, a equipe de San Francisco lidera a série de playoffs por 3 a 1, embora esse seja o confronto do segundo colocado contra o sétimo. E mostrando o bom momento da equipe, Butler brincou na entrevista pós-jogo, “alfinetando” Buddy Hield.

“Não consigo de elogiar Buddy e não vou”, brincou. “Mas o nosso camisa 7 foi bem na defesa e acertou os arremessos”. Depois, o craque ainda foi para o Instagram, onde postou um carrossel com quatro fotos de Hield e a legenda “achei legal, mas vou deletar depois”.

Após a vitória no Jogo 3, em que Butler não atuou, ele também havia publicado fotos com a legenda “obrigado Batman (se referindo a Stephen Curry) e time, menos Buddy”.

Mas não para por aí. Após a vitória no jogo inaugural da série, Butler terminou sua entrevista dizendo para Hield não driblar mais a bola e acertar seus arremessos.

Embora as brincadeiras sejam frequentes, há motivos. Isso porque Buddy Hield é conhecido como um jogador de brincadeiras com o elenco. O brasileiro Gui Santos já declarou, em entrevista para a NBA Brasil, que o ala-armador seria o mais divertido da equipe.

Na série, Hield está cumprindo seu papel, espaçando a quadra e acertando seus arremessos de três pontos. O técnico Steve Kerr, aliás, tem o recompensado com mais tempo de quadra. Isso porque o ala-armador jogou apenas 15 minutos nas duas primeiras partidas, mas participou de quase 30 nos dois duelos seguintes. No Jogo 4, inclusive, ele foi titular em uma partida de playoffs pela primeira vez em sua carreira.

Assim como Hield, Jimmy Butler é outro jogador do Warriors conhecido por ser brincalhão. O craque já até mesmo apareceu para as fotos do media day com cabelos diferentes. Dessa forma, as transmissões tiveram que usar as fotos tiradas naquele dia pelo resto da temporada.

Em quadra, o comportamento é outro. Butler tem sido um dos grandes nomes do Warriors, com 25 pontos no Jogo 1 e 27 no Jogo 4, acertando lances livres importantes no fim. Embora tenha se lesionado para os Jogos 2 e 3, Golden State venceu uma dos confrontos mesmo sem o astro.

Agora, a equipe vai para Houston tentar fechar a série, nessa quarta-feira (30). Caso consiga, o Warriors vai enfrentar Minnesota Timberwolves ou Los Angeles Lakers na próxima rodada.

