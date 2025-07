Mavericks vence Lakers na estreia de Cooper Flagg

Cooper Flagg fez sua estreia na NBA em vitória do Dallas Mavericks sobre o Los Angeles Lakers na noite de quinta-feira (10) por 87 a 85 na Summer League. Primeira escolha do Draft, o ala teve problemas com arremessos, especialmente no segundo tempo. Enquanto isso, Cole Swider foi o destaque do Lakers, com 22 pontos.

O Lakers começou melhor que o Mavericks, com Bronny James fazendo os cinco primeiros pontos do jogo de estreia de Cooper Flagg. Então, o calouro fez quatro pontos consecutivos e virou o jogo para Dallas em 11 a 10. Enquanto isso, Ryan Nembhard começava a conduzir o Mavs na armação. Irmão de Andrew Nembhard, do Indiana Pacers, ele fez cesta para deixar em 17 a 15. Ele mesmo ampliou na sequência, enquanto Christian Koloko descontou para o time de Los Angeles.

Já no segundo quarto, Cole Swider, destaque no California Classic Summer League, finalmente passou a pontuar. No entanto, o Mavs abriu 33 a 26 após cesta de Moussa Cisse. O Lakers virou após sequência contra o Mavericks, enquanto o grande lance do primeiro tempo ficou por conta da marcação de Bronny James sobre Cooper Flagg. Dalton Knecht e Darius Bazley fizeram de três e Los Angeles vencia por 42 a 37.

Cooper Flagg fez cesta em cima de Bronny James e o Mavericks encostou no Lakers. Ao fim do primeiro tempo, o time californiano vencia por 47 a 43.

Então, na volta do intervalo, a equipe de Los Angeles abriu 60 a 50 após cesta de Knecht. No entanto, o Mavericks fez sete pontos consecutivos, até que Miles Kelly virou para Dallas em 64 a 62 sobre o Lakers. Ryan Nembhard ampliou para 68 a 62, fechando o terceiro quarto.

Por fim, nos dez minutos decisivos, Cooper Flagg teve muitos problemas nos arremessos e o Lakers virou sobre o Mavericks após cesta de Cole Swider, de três. Apesar de Flagg não pontuar, ele deu um grande toco em DJ Steward. Então, na sequência, ele deu passe para Ryan Nembhard virar para Dallas em 87 a 85, faltando apenas um minuto para o fim.

Darius Bazley teve a chance de empatar, mas errou os dois lances livres. O Lakers ainda criou chances, mas a defesa do Mavericks não permitiu mais levar pontos do adversário, vencendo o primeiro jogo da Summer League. Por fim, a nota ruim ficou por conta de uma possível lesão de Dalton Knecht, após tentar bandeja.

(0-1) Los Angeles Lakers 85 x 87 Dallas Mavericks (1-0)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Cole Swidder 22 10 1 1 0 Dalton Knecht 15 4 2 1 0 DJ Steward 14 7 5 1 0 Darius Bazley 8 11 3 1 1 Bronny James 8 2 2 0 0

Três pontos: 15-38 (Swider: 6-9)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Ryan Nembhard 21 2 5 1 0 Miles Kelly 17 4 2 1 0 Cooper Flagg 10 6 4 3 1 Jordan Hall 9 5 4 0 1 Gabe McGlothan 9 4 0 1 0

Três pontos: 9-28 (McGlothan: 3-5)

(0-1) Orlando Magic 81 x 84 Sacramento Kings (1-0)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Tristan da Silva 19 7 5 0 1 Ethan Thompson 16 0 1 0 1 Jase Richardson 14 1 1 1 0 Skal Labissiere 14 5 1 0 2 Noah Penda 8 3 4 2 0

Três pontos: 9-29 (Thompson: 3-5)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK Maxime Raynaud 16 5 2 1 0 Mason Jones 17 5 5 2 0 Nique Clifford 17 4 3 2 1 Isaac Jones 11 6 3 2 1 Devin Carter 8 3 2 2 1

Três pontos: 9-26 (M. Jones: 3-7)

(1-0) Oklahoma City Thunder 90 x 81 Brooklyn Nets (0-1)

Oklahoma City

Jogador PTS REB AST STL BLK Ajay Mitchell 20 5 2 2 1 Chris Youngblood 19 5 0 2 0 Nikola Topic 18 4 6 1 0 Hason Ward 10 4 3 0 0 Brooks Barnhizer 6 7 3 6 0

Três pontos: 8-29 (Mitchell: 2-5)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Drew Timme 22 9 1 1 1 Nolan Traore 13 3 3 0 0 Tosan Evbuomwan 13 4 3 1 1 Danny Wolf 4 6 2 0 1 Egor Demin 8 4 0 1 0

Três pontos: 8-32 (Demin: 2-5)

(0-1) Cleveland Cavaliers 115 x 116 Indiana Pacers (1-0)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Nae’Qwan Tomlin 30 5 2 1 0 Jaylon Tyson 20 4 12 2 1 Norchad Omier 17 9 0 2 1 Tyrese Proctor 14 1 2 3 0 Saliou Niang 10 5 0 1 0

Três pontos: 13-34 (Proctor e Tomlin: 3-7)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK RayJ Dennis 26 4 9 2 0 Quenton Jackson 24 0 3 2 0 Enrique Freeman 19 7 3 1 2 Phillip Wheeler 15 4 0 0 2 Taelon Peter 8 3 0 2 0

Três pontos: 10-25 (Dennis: 4-8)

(0-1) New Orleans Pelicans 91 x 98 Minnesota Timberwolves (1-0)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Lester Quinones 20 2 2 1 0 Jeremiah Fears 14 2 2 2 0 Yves Missi 13 13 0 2 0 Derik Queen 13 10 3 0 0 Micah Peavy 11 7 0 2 0

Três pontos: 9-23 (Quinones: 5-8)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Terrence Shannon 20 6 9 2 0 Leonard Miller 20 9 0 2 4 Rob Dillingham 15 3 6 2 0 Joan Beringer 11 8 1 2 6 Jaylen Clark 8 4 3 2 1

Três pontos: 7-29 (Dillingham: 3-6)

