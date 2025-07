Jogador do Timberwolves impressiona na Summer League

Joan Beringer, jogador que o Minnesota Timberwolves selecionou na décima sétima posição do Draft deste ano, brilhou na vitória sobre o New Orleans Pelicans na abertura da Summer League 2025 da NBA. O pivô ficou próximo de um triplo-duplo no triunfo por 98 a 91 nesta quinta-feira (10). Enquanto isso, Terrence Shannon (20 pontos, nove assistências e seis rebotes) e Leonard Miller (20 pontos e nove rebotes), comandaram o time de Minnesota.

Por outro lado, o Pelicans contou com os calouros Jeremiah Fears e Derik Queen. Fears produziu 13 pontos, mas cometeu sete erros de ataque. Enquanto isso, Queen também teve problemas com os turnovers. Ele fez 13 pontos e dez rebotes, mas com sete falhas. Por fim, Lester Quinones saiu do banco para fazer 20 pontos e Yves Missi somou 13 pontos e 13 rebotes na Summer League.

Mas quem chamou a atenção mesmo foi Joan Beringer. O pivô francês registrou 11 pontos, oito rebotes e sete tocos. Tudo isso em só 23 minutos de ação, enquanto cometeu apenas duas faltas, o que é uma surpresa para um calouro, ainda mais da posição.

Após a vitória na Summer League, Shannon deu entrevista. De acordo com o jovem, ele teve facilidade para encontrar seus colegas livres, explicando os nove passes decisivos. Mas vale lembrar, ainda, que o Timberwolves perdeu Nickeil Alexander-Walker na agência livre para o Atlanta Hawks. O jogador vinha sendo o principal organizador da segunda unidade na equipe.

“Eu achei meus colegas livres, pois se movimentaram bem ao longo de todo o jogo. Era a estreia de muitos deles na Summer League, mas eu tive a confiança para seguir encontrando eles”, disse.

Apesar de Beringer ser uma seleção alta no último Draft, o jogador deve ter pouco espaço no Timberwolves após a Summer League. Afinal, o francês Rudy Gobert é o titular e Naz Reid estendeu seu contrato na agência livre. O mesmo ocorreu com Julius Randle, embora seja ala-pivô.

Havia a chance de ele ficar um ano na Europa, após atuar pelo Cedevita Olimpija em 2024/25. Por lá, ele fez 4.9 pontos, 4.1 rebotes e 1.5 toco em cerca de 18 minutos na Liga Adriática. No entanto, o Timberwolves quer manter o jogador para desenvolvimento. O time quer ver de perto como ele pode crescer de produção ao longo dos próximos anos.

A vitória do Timberwolves coloca o time em boa situação na Summer League 2025 da NBA. Afinal, são só quatro jogos na fase regular e os quatro melhores vão às fases seguintes. O torneio, que conta com vários jogadores mais jovens, vai até o dia 20 deste mês.

