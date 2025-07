Boletim de rumores e trocas da NBA (10/07/2025)

Bem-vindo à edição de 10 de julho do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Antes de troca, Clippers tinha impasse com Norman Powell

As especulações em torno de Norman Powell evoluíram rápido para a saída do jogador do Los Angeles Clippers. Mas será que foi tudo tão de repente assim mesmo? A troca foi produto, antes de tudo, de um possível negócio que não mostrava muito futuro. De acordo com Michael Scotto, do site HoopsHype, os angelinos repassaram o atleta porque “temiam” uma extensão de contrato.

O ala-armador de 32 anos vai entrar na última temporada do atual vínculo, com salário de US$20,5 milhões. Ele já é elegível para um novo acordo, mas uma oferta de longa duração não viria. Os craques Kawhi Leonard e James Harden estão sob contratos até 2027 e, por isso, a equipe evita comprometer a folha salarial além dessa data. A troca foi o caminho mais seguro e Powell agora é jogador do Miami Heat.

Analista crava que Nuggets não deve liberar Valanciunas

Jonas Valanciunas, afinal, vai jogar pelo Denver Nuggets na próxima temporada? O pivô, que tem um acordo verbal com os gregos do Panathinaikos, ainda trata a questão como algo aberto. Mas, pelos lados da equipe do Colorado, a permanência do lituano é uma certeza. De acordo com Vic Lombardi, da rede Altitude TV, o time encaminha um acordo com o atleta e não vai liberá-lo.

“Denver crê que Jonas vai jogar pela franquia e, com o tempo, tudo vai se resolver. Os problemas vão ficar para trás. A questão principal, por enquanto, é o seu contrato não ser garantido ainda para 2027. Se o time assumir esse compromisso, ele vai ficar nos EUA porque isso lhe dá mais estabilidade. Esse é o ponto”, cravou o jornalista.

Spurs fecha renovação de contrato com Jordan McLaughlin

O armador Jordan McLaughlin vai seguir no San Antonio Spurs por mais um ano. Os texanos fecharam a extensão do contrato do reserva nessa quarta-feira e, com isso, fecharam mais uma vaga disponível no elenco. Segundo Shams Charania, da ESPN, ele vai receber US$3 milhões totalmente garantidos na próxima temporada.

Na campanha passada, o jogador de 29 anos se dividiu entre o Sacramento Kings e o Spurs. Teve uma participação limitada na rotação do técnico Mitch Johnson, mas era visto como uma presença exemplar para os mais jovens no vestiário. Em 18 partidas com os texanos, ele registrou médias de 2,5 pontos e 1,5 assistência.

Josh Giddey não deve ter “salário ideal” em novo contrato

Não é segredo que Josh Giddey iniciou a offseason com altas expectativas para o seu novo contrato. Mas a situação do Chicago Bulls na negociação está mais favorável a cada dia que passa. Tanto que já parece fora de cogitação, por exemplo, o armador conseguir o salário que queria. De acordo com KC Johnson, da rede Chicago Sports Network, um vínculo na faixa dos US$30 milhões anuais não é realista.

“As duas partes, acima de tudo, querem fechar negócio. Mas não tenho os números que são discutidos. Muito se falou sobre esse salário ideal que Josh gostaria, mas nunca tive uma confirmação sobre o valor. E, certamente, Chicago nunca cogitou fazer uma oferta com essa quantia. Então, realmente não vejo um contrato de US$30 milhões por ano como possível”, informou o veterano jornalista.

Giddey é agente livre restrito e, por isso, depende do interesse de outras franquias para fazer pressão sobre o Bulls. Mas o mercado está sem times com flexibilidade financeira para isso. Ele teve médias de 14,2 pontos, 7,1 rebotes e 8,2 assistências na campanha em 2024/25.

Em transição

– O ala Jordan Miller, para começar a transição do boletim de rumores e trocas da NBA neste dia 10, não é mais jogador do Clippers. A franquia, como esperado, resolveu dispensá-lo e, com isso, abriu mais uma vaga no elenco para trazer reforços da agência livre.

– De’Anthony Melton, enquanto isso, já não é mais só pauta no Los Angeles Lakers. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, o Golden State Warriors decidiu entrar no páreo e quer o retorno do especialista defensivo.

– Por sua vez, Mac McClung está livre no mercado para negociar com qualquer time. O Orlando Magic retirou a oferta qualificatória exercida em seu contrato e, assim, liberou o vencedor do Concurso de Enterradas.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 10/07, você lembra de Jordan Nwora? Pois o ex-ala do Milwaukee Bucks vai jogar a próxima temporada com os sérvios do Crvena Zvezda.

