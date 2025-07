Troca de Jimmy Butler foi vetada por Giannis Antetokounmpo

A NBA conta com negociações que estiveram perto de acontecer ao longo dos anos. Uma delas foi revelada recentemente. O Milwaukee Bucks quase fechou uma troca de Khris Middleton por Jimmy Butler, mas o astro Giannis Antetokounmpo teria vetado o negócio. A revelação foi feita pelo ex-pivô John Henson, na Rádio Sirius XM.

De acordo com Henson, a troca entre Jimmy Butler e Middleton aconteceria na offseason de 2018. Na época, o ala vivia um impasse no Minnesota Timberwolves, que buscava o negócio para liberar o astro. No entanto, Antetokounmpo decidiu intervir para manter o então colega de time.

“Há muito tempo, houve uma troca que envolvia Middleton e Butler. Mas Giannis Antetokoumpo disse: ‘Não, a gente não vai fazer isso’. Essa foi a única vez que eu vi ele realmente se posicionar. Se algo está errado, ele vai falar. No entanto, na maior parte do tempo, ele vai deixar a diretoria fazer o trabalho dela”, revelou Henson.

O veto teria sido algo inédito na carreira de Giannis no Bucks. Embora já fosse um astro da franquia, ele não gostava se envolver nos negócios feitos pela diretoria, segundo Henson. No entanto, para manter Middleton, o grego decidiu negar a chegada de Jimmy Butler.

“Mesmo quando mais jovem, Giannis Antetokounmpo recebia ligações sobre trocas. A diretoria ligava perguntando: ‘Você prefere esse cara ou aquele?’ E ele respondia: ‘Não quero saber disso. Então, façam o trabalho de vocês, o que precisam fazer e a gente vê no que dá”, concluiu Henson.

O motivo de Giannis Antetokounmpo barrar a troca por Jimmy Butler não foi revelado. Na época, o jogador estava em várias polêmicas com o Timberwolves, assim como antes com o Philadelphia 76ers. Desse modo, o grego poderia ter decidido evitar qualquer problema do tipo no vestário de Milwaukee.

No fim, a escolha de Giannis por Middleton em vez de Butler deu resultados. O camisa 22, afinal, se consolidou de vez como um astro e foi peça importante no elenco do Bucks que conquistou o título da NBA em 2021. O ala, que iniciou sua carreira no Chicago Bulls, seguiu como uma estrela, e levou o Miami Heat às finais da liga duas vezes, mas jamais foi campeão.

Agora, Jimmy Butler está no Golden State Warriors, o seu quinto time na NBA.

