NBA: Deandre Ayton se empolga em chegada ao Lakers

Novo reforço do Los Angeles Lakers para a próxima temporada da NBA, Deandre Ayton se empolgou em sua apresentação à imprensa. Na primeira entrevista como jogador do Lakers, o pivô de 26 anos se mostrou animado com a oportunidade de jogar ao lado de Luka Doncic. Para ele, o armador esloveno é uma craque geracional.

“Parece um videogame. É como se alguém tivesse armado tudo. Esta é uma oportunidade que não vou desperdiçar. Luka é um jogador geracional. Estou ansioso e empolgado por ser companheiro de equipe dele. E tenho ouvido sobre a forma física dele, Luka está super sarado. Enfim, estou feliz por finalmente estar ao lado dele”, afirmou Ayton.

Vale lembrar que Ayton e Doncic foram protagonistas no Draft de 2018. Apesar de ser o maior talento da classe, o esloveno foi apenas a terceira escolha. O pivô, por outro lado, teve a honra de ser a pick 1. Até hoje, o Phoenix Suns recebe críticas por ter deixado Doncic passar no recrutamento.

Ao contrário de Doncic, Deandre Ayton não “aconteceu” na NBA, e a oportunidade no Lakers pode ser um ponto de virada na carreira dele. Em cinco temporadas pelo Suns, o pivô fez mais raiva do que deu alegrias, apesar de ter ajudado o time a chegar às finais de 2021. A crítica mais recorrente é com relação à preguiça do jogador em quadra. Em boa parte dos duelos, por exemplo, falta o mínimo de intensidade. Assim, Ayton nunca atingiu o seu potencial na liga.

Já nas últimas duas campanhas, Ayton defendeu o Portland Trail Blazers. Em processo de reconstrução, a franquia venceu apenas 57 dos 164 jogos no período. Em Portland, o pivô acumulava atrasos e reclamações por substituições, enquanto crescia a ideia de que a sua chegada teria sido um erro. Nas últimas semanas, o Blazers ofereceu o jogador a diversos times, mas não obteve sucesso nas negociações. Como resultado, Portland o dispensou e ainda economizou cerca de US$10 milhões.

Agora, Ayton chega ao Lakers após o time ficar sem ninguém com qualidade para ser titular. Afinal, desde a troca de Anthony Davis para o Dallas Mavericks, a equipe não tinha um pivô confiável. O novo reforço do Lakers, então, comemorou a chance de jogar por um time com chances de brigar nos playoffs.

“Sinto que o Lakers era a melhor posição para mim. Afinal, o time quer ser campeão agora. Eu também quero ganhar, fazer parte de um legado vitorioso e estar perto de vencedores. Os últimos dois anos foram um caminho diferente para mim. Aprendi que, quando você não vence nesta liga, pode ser esquecido”, disse Ayton.

“Jogar ao lado de Luka e de LeBron é uma loucura. São dois jogadores que dão nove assistências por jogo, sabe? Eles te impactam, te melhoram. Estou muito ansioso para jogar com eles, voltar as finais da NBA e ser campeão”, finalizou o pivô.

