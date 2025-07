Lakers tem interesse em Marcus Smart e mais dois jogadores

O Los Angeles Lakers segue atrás de reforços no mercado da NBA. Mesmo após assinar com Deandre Ayton e Jake LaRavia, a franquia ainda não preencher as lacunas expostas nos playoffs deste ano. De acordo com Anthony Irwin, do ClutchPoints, o Lakers monitra três jogadores: Marcus Smart, Matisse Thybulle e Ayo Dosunmu.

Continua após a publicidade

“Thybulle, Smart, Dosunmu e outros são nomes que o Lakers já teve conversas com outros times sobre a disponibilidade deles. No entanto, nenhuma oferta foi feita até aqui”, disse Irwin.

Os três nomes que o Lakers busca estão em reta final de contrato. Smart, neste caso, seria o ‘mais caro’ das opções. O armador tem US$21.5 milhões a receber no último ano de acordo com o Washington Wizards. Porém, os rumores apontam que o jogador e time poderiam concordar com uma rescisão. Desse modo, abrindo espaço para um acerto com Los Angeles.

Continua após a publicidade

O Lakers, porém, não é o único de olho em Marcus Smart. De acordo com Atticus O’Brien, do DailyKnicks.com, o New York Knicks também estaria de olho na possível dispensa do veterano. Assim, quem oferecer a proposta mais atrativa pode sair na frente na disputa pelo armador.

Leia mais!

Além de Marcus Smart, o Lakers também monitora os jogadores Matisse Thybulle e Ayo Dosunmu. O primeiro está no Portland Trail Blazers há três anos e meio e tem US$11.5 milhões a receber no último ano de acordo. Assim como Smart, ele é um defensor sólido, com média de 2.2 roubos em 2024/25, e pode impulsionar a defesa de perímetro angelina.

Continua após a publicidade

Dosunmu, por sua vez, é o mais novo dos jogadores monitorados pelo Lakers. Com 25 anos, o ala-armador tem US$ 7.5 milhões a receber em 2025/26 e pode ser também o mais barato. Além disso, o jogador tem evoluído ano após ano na NBA, com médias de 12.3 pontos, 4.5 assistências e 3.5 rebotes na fase regular passada.

Enquanto monitora novos jogadores, o Lakers fez apenas duas adições ao elenco. O primeiro contratado foi Jake LaRavia, que chegou após a saída de Dorian Finney-Smith. Além disso, Deandre Ayton assinou para tentar preencher o garrafão do time de Los Angeles. Por fim, a equipe também busca uma extensão com o titular Austin Reaves. Vale lembrar que ele não aceitou a primeira proposta.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA