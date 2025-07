Boletim de rumores e trocas da NBA (08/07/2025)

Bem-vindo à edição de 08 de julho do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Kyle Lowry renova contrato com o Sixers por mais um ano

O Philadelphia 76ers vai contar com o veterano Kyle Lowry no elenco por mais uma temporada. Segundo Shams Charania, da ESPN, os lados assinaram contrato até junho de 2026 nessa segunda-feira. Ainda não há confirmação, mas, ao que tudo indica, esse é um contrato mínimo. Ou seja, o armador de 39 anos vai receber US$3,6 milhões em salários garantidos.

A notícia, antes de tudo, encerra as especulações sobre a aposentadoria do jogador. O ídolo do Toronto Raptors chegou a ser indicado até como um dos novos comentaristas do Amazon Prime para a transmissão da NBA, por exemplo. Mas, no fim das contas, ele seguiu com os planos de meses atrás. Lowry cravou, no fim da temporada passada, que jogaria mais um ano.

Wizards está aberto a facilitar saída de Malcolm Brogdon

Parece certo que Malcolm Brogdon não vai ser jogador do Washington Wizards na próxima temporada. Mas para onde ele vai? O time da capital dos EUA está disposto a ajudá-lo a atuar em um cenário competitivo do seu agrado. De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, a equipe já mostrou vontade de trabalhar em uma sign-and-trade com o atleta.

A tendência é que o apoio do Wizards seja necessário por causa da falta de flexibilidade financeira no mercado. O repórter apurou que várias franquias querem o jogador de 32 anos, mas muitas delas dependeriam de uma troca para contratá-lo. Brogdon só esteve em 24 jogos na campanha passada, com médias de 12,7 pontos e 4,1 assistências.

Kings já trabalha para redirecionar Saric em nova troca

Dario Saric ainda nem é jogador do Sacramento Kings de forma oficial, mas já virou candidato a uma nova troca. O pivô croata vai chegar à franquia em uma negociação a ser anunciada com o Denver Nuggets, mas nem deveria desfazer as malas. Segundo Brian Windhorst, da ESPN, os californianos já oferecem o seu contrato ao redor da liga.

Isso acontece porque o atleta, na verdade, nunca esteve nos planos da franquia. A sua aquisição foi uma manobra financeira que rendeu US$5 milhões em economia para os cofres de Sacramento. Saric tem um contrato expirante de US$5,4 milhões e, por isso, pode ter valor em outra transação de fins financeiros.

Celtics seria mais um interessado em contratar Lillard

O que Damian Lillard planeja fazer agora? Depois de ser dispensado pelo Milwaukee Bucks, o astro pode assinar com qualquer time da liga. E, mesmo que todos já saibam que ele não vai disputar a próxima temporada, uma fila de interessados se forma pelos seus serviços. E você pode incluir o Boston Celtics nessa lista. De acordo com Gary Washburn, do jornal Boston Globe, existe interesse mútuo entre equipe e jogador.

“Há alguns anos, quando estava de saída de Portland, Damian não tinha muito interesse em jogar em Boston. Mas, dessa vez, a situação mudou. Ele estaria aberto à chance por causa da amizade que criou com Jayson Tatum nos últimos anos. Ambos atuaram pela seleção dos EUA na conquista da medalha de ouro em Tóquio, em 2021”, explicou o experiente jornalista.

Lillard, de 34 anos, é um dos armadores mais celebrados de sua geração. Tanto que foi eleito um dos 75 melhores jogadores da história da liga. Miami Heat, Los Angeles Lakers e Golden State Warriors seriam outros interessados no craque.

Em transição

– Daeqwon Plowden, para começar, não faz mais parte do elenco do Phoenix Suns. Ele foi um dos atletas menos conhecidos inclusos na megatroca de Kevin Durant e foi dispensado após o anúncio do acordo.

– Enquanto isso, James Wiseman renovou contrato com o Indiana Pacers por mais duas temporadas. O jovem pivô vai receber cerca de US$6 milhões no período, mas o segundo ano do acerto é uma opção dos campeões do Leste.

– O ala Isaac Bonga, por sua vez, voltou ao radar da NBA após acertar uma extensão de contrato com o Partizan Belgrado. Ele recebeu sondagens dos EUA e cogita usar a cláusula de liberação no contrato com os sérvios.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 08/07, você lembra de Juwan Morgan? Pois o ex-ala do Utah Jazz acertou a sua permanência no KK Buducnost, de Montenegro, até 2026.

