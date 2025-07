Blazers aprova troca por Jrue Holiday, mas com mudança

Há uma semana, Boston Celtics e Portland Trail Blazers fecharam uma troca envolvendo Jrue Holiday. No acordo inicial, o campeão da NBA em 2024 recebeu Anfernee Simons e duas escolhas de segunda rodada do Draft. No entanto, nesta segunda-feira (7), o jornal The Oregonian, informou uma mudança no negócio. Isso porque, passou a ser uma troca direta entre os jogadores. Ou seja, o Blazers não precisará enivar picks ao Celtics.

A princípio, o motivo para que o Blazers fizesse a mudança mudança troca foi uma questão física de Jrue Holiday. O armador de 35 anos sofreu com lesões na última temporada e perdeu 20 jogos. Apesar disso, exames médicos não revelaram nada que invalidasse o acordo. Mas, houve motivo para Portland diminuir a oferta.

“Uma análise recente dos exames médicos de Holiday não revelou nada suficiente para uma rejeição da troca. Entretanto, havia dados suficientes para levar o Blazers a alterar os termos do acordo. Ele é considerado saudável e estará apto para os treinos no final de setembro”, publicou o jornal.

Holiday receberá US$32,4 milhões na próxima temporada. Além disso, ainda terá outros US$72 milhões em salários entre 2026/27 e 2027/28. Isso porque seu atual contrato de quatro anos e US$134,4 milhões foi assinado com o Celtics em abril de 2024. Anfernee Simons, por sua vez, chega a Boston com um vínculo prestes a expirar. Então, a troca alivia cerca US$40 milhões do nível de multas da NBA, de acordo com a ESPN.

Aliás, a franquia “briga” para poder operar abaixo do segundo nível de multas na próxima temporada. Assim, dispensou jogadores com contratos altos, como Holiday e Kristaps Porzingis. O pivô, aliás, saiu em troca para o Atlanta Hawks.

Em 2023, Portland contratou Holiday em um acordo com o Milwaukee Bucks por Damian Lillard. Depois o enviou para o Celtics e adquiriu duas escolhas de primeira rodada. Então, o armador nunca vestiu a camisa do Portland Trail Blazers.

Em sua primeira temporada com o Boston Celtics, Holiday teve papel importante na conquista do título da NBA de 2024. Na ocasião, teve aproveitamento de 42.9% nas bolas de três, sendo o recorde de sua carreira. Além disso, fez parte do time ideal de defesa da liga. Na última campanha somou médias de 11.1 pontos, 4.3 rebotes, 3.9 assistências e 1.1 roubo de bola.

Enquanto isso, Simons foi escolhido pelo Blazers na 24ª posição do Draft de 2018. Em sete temporadas no Oregon, ele teve médias de 15 pontos e 3.3 assistências em 389 jogos, sendo 213 como titular. Nos últimos três anos ele se firmou como um bom arremessador de três pontos na NBA. Como resultado, teve quase nove tentativas em bolas do perímetro por jogo neste período, com aproveitamento de 38.1%. Em 2024/25, o jogador de 26 anos teve médias de 19.3 pontos e 4.8 assistências.

Contratos dos jogadores envolvidos na troca entre Celtics e Blazers

Jrue Holiday (35 anos): US$67,2 milhões nas próximas duas temporadas e uma player option de US$37,2 milhões em 2027/28

Anfernee Simons (26 anos): expirante de US$27,7 milhões

