Jrue Holiday estaria irritado com troca para o Blazers

O Boston Celtics agiu rápido e negociou dois titulares em menos de 24 horas. A ideia era sair do segundo nível de multas da NBA, o que aconteceu. No entanto, o armador Jrue Holiday não gostou nada de ter deixado o Celtics em troca para o Portland Trail Blazers. De acordo com o jornalista Steve Bulpett, do site Heavy, o veterano reclamou da negociação.

“Agora, não sei se ele vai ficar lá. Mas eu sei que ele, por ser um profissiona, sempre vai dar uma contribuição positiva. Mas é fato que ele não está feliz com a troca. Eu ficaria surpreso se Portland não o trocar, pois ele não quer ir para lá”, disse Bulpett.

Jrue Holiday, de 35 anos, deu entrevistas após a eliminação do Boston Celtics nos playoffs. Ele disse que não gostaria de sair, pois acreditava que era possível seguir brigando por vitórias. No entanto, o time de Massachusetts ficou sem saída ao ver que Jayson Tatum pode perder toda a próxima temporada da NBA. Com muitas multas a pagar e sem condições de lutar pelo título, a ideia foi negociar o armador por conta de uma economia.

Aliás, o Celtics conseguiu ficar abaixo do segundo nível de multas da NBA após a troca de Kristaps Porzingis, além da de Holiday. Como resultado, evitou cerca de US$170 milhões em taxas.

Jrue Holiday ainda não falou publicamente sobre a troca para o Blazers. É a segunda vez na carreira em que ele vai para o time do Oregon. Na primeira, quando o Milwaukee Bucks o negociou por Damian Lillard, o Celtics foi atrás dele e o levou para Boston. Dois anos depois, o veterano parou mais uma vez em Portland. Anfernee Simons foi para a equipe de Massachusetts.

O grande problema de Holiday é que ele possui contrato até 2026/27, e ainda tem opção para mais uma campanha. Na próxima temporada, por exemplo, vai receber US$32.4 milhões. Ou seja, tem acordo até quando completar 38 anos.

Alguns times manifestaram algum tipo de interesse em Holiday, mas é justamente o contrato que atrapalha. Existe a chance de o Blazers o dispensar e “parcelar” o resto de seu acordo. No entanto, os rumores apontam que a direção de Portland gostaria de contar com ele para a temporada 2025/26 da NBA.

Em seu último ano em Boston, Jrue Holiday somou médias de 11.1 pontos, 4.3 rebotes, 3.9 assistências e acertou 35.3% dos arremessos de três.

