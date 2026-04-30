Austin Reaves volta, mas Rockets bate Lakers e embola série

Austin Reaves voltou de lesão, mas quem venceu o jogo 5 na Califórnia foi o Houston Rockets contra o Los Angeles Lakers. Um jogo coletivo muito forte da equipe texana, com grande destaque para Jabari Smith Jr e uma sequência decisiva de Reed Sheppard que mudou o que parecia um novo colapso. O time angelino que tinha um inevitável 3 a 0, entra agora em um território perigoso de um 3 a 2.

Se houve uma grande onda de elogios ao Lakers por abrir vantagem sem Luka Doncic e Austin Reaves, o Rockets está reagindo sem que Kevin Durant esteja em quadra. O ala-armador do Lakers marcou 22 pontos, se destacou na partida, jogou muitos minutos, mas cansou no fim e viu o trabalho coletivo do jovem núcleo texano se sobressair dos dois lados da bola.

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O Houston Rockets agora é apenas o 16° time da história da NBA a forçar um jogo 6 após estar perdendo uma série por 3 a 0. O quão incrível isso é? São o 16° de um total de 161 times. O feito fica ainda mais restrito se pensarmos em um jogo 7. Apenas quatro equipes conseguiram chegar a partida derradeira, mas todas foram derrotadas. Mais recentemente, o Boston Celtics contra o Miami Heat em 2023. O time texano tenta escrever um final diferente.

Pelo lado do Los Angeles Lakers a queda ofensiva segue sendo a história de um confronto que parecia decidido e agora está aberto. As bolas de três de nomes como Luke Kennard e Rui Hachimura não estão mais caindo, os papéis ofensivos mudaram com a volta de Austin Reaves. Acima de tudo, LeBron James está sendo mais incomodado pelos alas texanos. A sexta partida acontece na sexta-feira (1) no Toyota Center em Houston.

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Escalações

O retorno de Austin Reaves foi a grande novidade do Lakers para o jogo 5. Afinal, o craque já tinha flertado com um retorno nos dois duelos anteriores, mas sempre ficou de fora. Ainda assim, ele não foi titular, com JJ Redick mantendo o quinteto padrão da série: Marcus Smart, Luke Kennard, LeBron James, Rui Hachimura e Deandre Ayton.

Enquanto isso, o Rockets seguiu sem Kevin Durant. O ala não está fora da série como um todo, mas segue ausente por conta do problema no tornozelo. Ime Udoka não alterou o quinteto que venceu o jogo 4: Amen Thompson, Reed Sheppard, Tari Eason, Jabari Smith Jr e Alperen Sengun. Vale destacar que eles formam o segundo quinteto titular mais jovem da história dos playoffs da NBA.

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Destaques

Foi um começo de jogo bem equilibrado. Nenhum dos dois times conseguia ritmo, no que tem sido uma série defensiva em meio a baixas importantes de ambos os lados. Mas em geral, o Lakers esteve na frente, sobretudo com um bom começo de Marcus Smart.

A vantagem cresceu mesmo quando Austin Reaves saiu do banco em Lakers x Rockets. O camisa 15 entrou com grande ritmo em quadra, não parecia ser um jogador que estava fora há tanto tempo. Com uma bola de três de longe e algumas finalizações, fez oito pontos rápidos que elevaram a vantagem de Los Angeles para 11. Era o roteiro esperado, o astro voltando e encerrando a série.

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Mas Houston disse não. Com rotações alternativas no começo do segundo quarto, Los Angeles começou a cometer turnovers em excesso. Um misto de erros bobos e méritos defensivos do rival. Acima de tudo, um time que ainda se adequava a novos papéis. Marcus Smart respondia bem, mas Luke Kennard nem tanto. Um Rockets zerado em pontos derivados dos erros dos donos da casa no primeiro tempo, fez nove pontos assim no segundo período.

A história principal, porém, foi a inversão do ritmo de três pontos. Se a eficiência inesperada foi tema da vantagem angelina, o time visitante respondeu com seis conversões no segundo quarto, que lhe deram um grande ritmo. Isso inclui múltiplos acertos de Dorian Finney-Smith, uma bola da zona morta de Amen Thompson, e ótimo ritmo de Jabari Smith Jr e Tari Eason.

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Houston foi para o intervalo vencendo por quatro e seu começo de terceiro quarto seguiu a tendência. Los Angeles continuou cometendo erros e até cedendo alguns rebotes ofensivos. O time visitante aproveitou sempre que pôde. Reed Sheppard, Jabari Smith e Tari Eason, cada um com um acerto, colocaram o Rockets com 11 pontos de vantagem sobre o Lakers, que até começou o segundo tempo já com Austin Reaves em quadra, mas não conseguiu ritmo.

Acima de tudo, a construção do time texano foi mais eficiente. Sheppard com muitas infiltrações e passes para fora, Sengun com o jogo de costas para a cesta que gerava ajudas. Houston viveu seu melhor momento e entrou no último quarto vencendo por nove, estando totalmente no controle.

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Los Angeles precisava de uma grande corrida ofensiva, após somar 39 pontos nos dois quartos anteriores. Isso se materializou, sobretudo, em infiltrações de LeBron James no último quarto e com rebotes ofensivos de Deandre Ayton, que fez bom jogo. Aos poucos a vantagem foi caindo. Houston foi se perdendo, passou a cometer turnovers, a torcida se inflamou, a virada parecia próxima e a vantagem chegou a três pontos.

Reed Sheppard apareceu com uma sequência vital para fazer o Rockets respirar e em suma, vencer a partida. Uma bola difícil de meia distância e um roubo em LeBron, que virou enterrada. Tudo vindo do jovem armador. Los Angeles nunca mais conseguiu diminuir a distância para uma única posse. James e Reaves tiveram boas chances no fim, mas erraram. LeBron, aliás, saiu zerado de três. Houston se segurou e assim, força o jogo 6 no Texas.

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(5) Houston Rockets 99 x 93 Los Angeles Lakers (4)

Rockets

Jogador PTS REB AST STL BLK Jabari Smith Jr. 22 7 3 0 2 Tari Eason 18 5 1 0 1 Amen Thompson 15 7 4 4 0 Alperen Sengun 14 9 8 2 1 Reed Sheppard 12 0 6 3 0

Três pontos: 14/40 (35%) / Smith: 4/9

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK LeBron James 25 3 7 2 0 Austin Reaves 22 4 6 0 1 Deandre Ayton 18 17 0 0 2 Rui Hachimura 12 4 0 1 0 Marcus Smart 11 5 2 0 0

Três pontos: 7/27 (25.9%) / Smart: 3/7

Lakers 3-2