Com LeBron James apagado e expulsão, Rockets vence Lakers
Time texano evita varrida em grande performance de sua defesa, apesar de não contar com Kevin Durant
Nada de varrida. O Houston Rockets superou o Los Angeles Lakers em noite apagada de LeBron James e, como resultado, adiou a eliminação e colocou pressão sobre o time californiano. Em casa, o Rockets venceu o Lakers por 115 a 96 na noite desse domingo (26), mas segue atrás na série por 3 a 1 nos playoffs da NBA.
Alperen Sengun e Amen Thompson foram os grandes destaques de um time de Houston que não contou mais uma vez com o astro Kevin Durant. De acordo com a equipe do Texas, Durant tem uma lesão no tornozelo e segue em recuperação. Por outro lado, o Lakers está cada vez mais perto de contar com a volta de Austin Reaves.
Ao contrário dos outros jogos, o arremesso de três do Lakers não funcionou bem contra o Rockets, o que foi determinante. Apesar de defender bem no primeiro tempo, o time de Los Angeles viu a diferença crescer muito a partir do terceiro quarto.
Nos primeiros 24 minutos, por exemplo, os visitantes chegaram a liderar por 19 a 18, após cesta de Jake LaRavia. No entanto, os anfitriões viraram e fecharam o primeiro quarto em 24 a 21.
Então, no segundo período, o Rockets começou com cestas de três e tratou de aumentar a diferença sobre o Lakers. A vantagem foi a dez após lance livre de Alperen Sengun, mas o time de Los Angeles ainda tentou encostar. Em noite ruim atacando, LeBron James organizou mais a equipe e cortou para três. Mas durou pouco. Afinal, Houston foi ao vestiário vencendo por 54 a 47.
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Mas o que era ruim para o Lakers de LeBron James, ficou ainda pior quando Deandre Ayton, até então única ameaça ao Rockets, foi expulso. Isso porque o pivô fez falta em Alperen Sengun. Ao bater o braço no rosto do jogador de Houston, o de Los Angeles levou a falta flagrante. A arbitragem, então, fez a revisão e confirmou a exclusão, a primeira em sua carreira.
Enquanto isso, o Rockets seguiu atacando e abrindo diferença sobre o Lakers, que até tentava pontuar, mas parava na defesa dos donos da casa. A vantagem passou dos 20 e a franquia de Los Angeles não tinha mais resposta. Afinal, sem Ayton, a equipe não produzia mais nada no ataque.
Apesar de várias paradas para revisões, a situação não mudava em favor do time da Califórnia, que via cada vez menores as chances de voltar ao jogo. Sem sucesso, e perdendo por mais de 20, o técnico JJ Redick sacou todos os titulares quando restavam cerca de sete minutos para o fim.
No entanto, a diferença caiu para 17 após cesta de três de Dalton Knecht e o técnico Ime Udoka pediu tempo. Mas a reação não durou muito.
Deu tempo, entretanto, de mais duas expulsões acontecerem. Apesar de não ser nada grave, Adou Thiero e Aaron Holiday acabaram saindo do jogo por decisão da arbitragem. Sem efeito no placar, todavia.
O Rockets apenas confirmou o triunfo sobre o Lakers, enquanto terá a chance de cortar a diferença na série no quinto jogo, que vai acontecer na terça-feira (28), em Los Angeles.
(3-1) Los Angeles Lakers 96 x 115 Houston Rockets (1-3)
Los Angeles
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Deandre Ayton
|19
|10
|0
|0
|0
|Rui Hachimura
|13
|3
|1
|1
|1
|LeBron James
|10
|4
|9
|0
|0
|Marcus Smart
|9
|2
|5
|3
|3
|Dalton Knecht
|8
|3
|0
|0
|0
Três pontos: 5/22 (22.7%) / Knecht: 2/3
Houston
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Amen Thompson
|23
|4
|7
|1
|0
|Tari Eason
|20
|8
|2
|5
|1
|Alperen Sengun
|19
|6
|2
|2
|1
|Jabari Smith Jr
|16
|8
|3
|3
|0
|Reed Sheppard
|17
|1
|3
|3
|0
Três pontos: 12/29 (41.4%) / Sheppard: 4/7
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