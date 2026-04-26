Alperen Sengun: “Rockets ainda crê em virada contra o Lakers”

Alperen Sengun e o Houston Rockets estão na situação em que ninguém quer estar na série contra o Los Angeles Lakers. O time texano perdeu as três primeiras partidas do duelo de playoffs e, com isso, a margem de erro terminou. Uma derrota nos próximos quatro jogos é o fim da temporada. Mas o pivô não está pronto para jogar a toalha.

“Nós temos outra partida em 48 horas, então a série ainda não acabou. Não podemos abaixar a cabeça. Ainda acreditamos em uma virada e, por isso, ninguém vai desistir. Vença no domingo e viaje para Los Angeles com foco total em trazer o duelo de volta para casa. Isso é o que vamos fazer”, garantiu o astro, depois do terceiro revés.

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O que joga contra o Rockets, a princípio, não é só a situação desfavorável. A história da liga é uma inimiga, pois nenhum time conseguiu reverter uma série após derrotas nos três jogos iniciais. Além disso, as circunstâncias dessa última derrota foram dolorosas. Alperen Sengun entende tudo isso, mas competir até o fim não é algo negociável.

“Certamente, nós vamos dormir bem chateados hoje. Sem dúvidas. Mas o que podemos fazer agora? Temos que superar e seguir em frente, pois a série não acabou. E, como já disse, não acabou. Há guerreiros nesse elenco, jovens bem talentosos. O Lakers é bom, mas os jogos foram apertados e confiamos em nós mesmos”, reforçou o pivô turco.

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Virou a chave

Nenhum jogador, provavelmente, foi mais decepcionante nas duas primeiras partidas do Rockets contra o Lakers do que Alperen Sengun. Mas a história mudou nesta sexta-feira. O astro foi o jogador com mais pontos (33) e rebotes (16) da partida inteira. Ainda deu seis assistências, enquanto converteu 15 de 27 arremessos de quadra.

“Eu fiz o meu trabalho hoje, pois isso é o que faço: acerto arremessos. Fui uma presença mais dominante no garrafão porque ataquei sem pensar duas vezes. O meu pensamento foi ser mais decidido, não pensar duas vezes. Mas não foi o bastante. Então, preciso ser ainda melhor na próxima partida. Sem desculpas”, avaliou o titular texano.

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Sengun admite que há quesitos em que ainda pode melhorar para o quarto jogo. A sua postura, no entanto, não pode mudar. “Acho que poderia ter sido melhor em algumas posses defensivas e convertido alguns arremessos que ainda errei. Mas faz parte. É o basquete. O importante é jogar com essa mesma mentalidade no domingo”, finalizou.

E Durant?

Parte do fio de esperança que o Rockets pode ter de uma virada, a princípio, gira em torno de Kevin Durant. O ala só participou de um dos três jogos por causa de uma entorse no tornozelo esquerdo. É óbvio que o ataque de Houston ganha muito mais potência com o astro. No entanto, não há atualização sobre a situação do veterano.

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“A participação de Kevin no jogo quatro é uma questão de aberto, por enquanto. Acho que ele fez algum progresso nos últimos dias e está melhorando. Mas vamos ver o que acontece com mais um dia de tratamento. Certamente, vai ser uma decisão para o dia da partida”, avisou o técnico Ime Udoka.