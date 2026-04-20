Técnico do Rockets critica jogo de Alperen Sengun após derrota

O Houston Rockets e Alperen Sengun, certamente, não tiveram o que celebrar em sua estreia com derrota nos playoffs. Antes do início da partida, o craque Kevin Durant virou desfalque “surpresa” para o duelo contra o Los Angeles Lakers. O pivô turco precisaria assumir um papel de mais referência sem o astro, mas teve uma atuação ruim. Tanto que o técnico Ime Udoka deixou claro que não gostou do jogo do atleta.

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“Alperen não teve uma de suas melhores noites. Nós temos que ter mais calma no poste baixo, pois cometemos uns três erros seguidos tentando acelerar tudo. Ele precisa ‘incentivar’ as dobras de marcação em si para abraçar a função de ser um facilitador. Nós não queremos depender de muitas posses em isolation, então precisamos dele com essa postura”, avaliou o treinador, após a derrota por 107 a 98.

Alperen Sengun, a princípio, foi o cestinha do Rockets no revés de sábado. Ele anotou 19 pontos, enquanto pegou oito rebotes e deu seis assistências. Mas o que mais chamou a atenção foi que ele só converteu seis de 19 arremessos de quadra. Os pivôs do Lakers foram muito elogiados pela atuação defensiva. O titular texano, no entanto, sabe que o seu jogo foi abaixo do que poderia – e deveria.

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“Eu errei vários arremessos que estou acostumado a converter. Mas isso acontece. Ainda mais em um primeiro jogo de playoffs, atuando fora de casa. Apesar de estar chateado com isso, eu não tenho dúvidas de que o meu ‘toque’ vai voltar. O resultado dói, mas sei que vou melhorar e voltar mais forte na próxima partida. Terei uma mentalidade bem diferente, certamente”, projetou o astro de 23 anos.

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Vantagens

Dá para entender a revolta de Udoka quando se analisa as estatísticas. O time dominou os rebotes e, com isso, marcou mais pontos de segunda chance. Os visitantes também anotaram mais pontos em transição. Além disso, tentaram (absurdos) 27 pontos a mais do que os angelinos. Mas tudo isso parou em um ataque que não funcionou como o técnico gostaria.

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“Nós criamos alguns bons arremessos, mas, em algum momento, o nosso ataque ficou estático. Então, os atletas começaram a ‘forçar’ as posses. Quando a gente conseguiu entrar no garrafão e passar a bola, sinto que tivemos várias ótimas chances. Foi o que aconteceu no início da partida. Depois, passamos a tentar um monte de arremessos contestados perto da cesta”, reclamou o ex-jogador da NBA.

Os números foram tão impressionantes que, aliás, marcam história. Foi só a quarta vez em 40 anos que uma equipe perdeu um jogo depois de tentar 27 arremessos a mais do que o rival. “A qualidade das nossas posses até que foi boa, mas chutamos mal demais. Podemos ter quantos arremessos a mais quisermos. Para ganhar, no entanto, é preciso acertar alguns deles. Não tem como”, resumiu Udoka.

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Só não caiu

Mas o fato é que Alperen Sengun passou longe de ser o único jogador “descalibrado” do Rockets na derrota contra o Lakers. Quase todos os jogadores de Houston tiveram um baixo aproveitamento nos arremessos de longa distância. Reed Sheppard, o expoente do time no quesito, acertou só cinco de 14 tentativas. Não é o índice que se espera do armador, mas Amen Thompson não criticou o colega.

“Para ser sincero, eu gosto dos arremessos que Reed tentou. Nós precisamos que faça isso, pois é uma grande ameaça na linha dos três pontos. Em termos de arremessos, certamente, atrai muita atenção das defesas e abre o jogo para todos. É verdade que eles não caíram hoje, mas gostei da qualidade dos arremessos tentados. Foi só uma noite ruim”, minimizou o jovem talento.