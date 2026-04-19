Técnico do Rockets explica desfalque de Kevin Durant nos playoffs

A ausência de Kevin Durant fez falta para o Houston Rockets na abertura dos playoffs. Sem o astro, o time texano perdeu para o Los Angeles Lakers por 107 a 98 na noite de sábado (18). Desse modo,a equipe saiu atrás na série de primeira rodada do Oeste.

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Kevin Durant foi descartado poucas horas antes da partida por conta de uma lesão no joelho. No lugar, o Rockets escalou Josh Okogie, que marcou apenas sete pontos e teve um plus/minus de -10. Ou seja, com ele em quadra, Houston sofreu dez pontos a mais do que marcou.

De acordo com o técnico do Rockets, Durant sofreu a lesão no joelho durante um trieno na quarta-feira (15). Ele teria batido o joelho em um colega de time e logo foi avaliado pelos médicos de Houston. Ainda segundo Ime Udoka, o problema não deve tirá-lo de quadra por muito tempo.

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“Ele está com dor. Está bem sensível”, disse o técnico do Rockets antes da abertura dos playoffs. “É difícil dobrar o joelho de certas maneiras. Não há muito inchaço, mas ele bateu em um ponto bem complicado, mais do que qualquer outra coisa. Poderia ter sido uma pancada comum no joelho e ele jogaria mesmo assim. No entanto, foi logo acima do joelho, na região do tendão patelar”.

O técnico do Rockets não conseguiu confirmar quando Kevin Durant volta para os playoffs. Ainda assim, a equipe espera que ele retorne para o Jogo 2, já que Houston saiu derrotado.

“Tolerância à dor é uma coisa, mas a limitação do movimento é o principal problema”, seguiu Udoka.

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Se Durant não jogar, o Rockets pode sofrer na série contra o Lakers. Embora o time angelino não tenha Luka Doncic e Austin Reaves, o elenco ainda conta com LeBron James. Houston, por outro lado, perdeu um jogador que marca mais de 26 pontos de média por jogo.

A ausência de Durant, aliás, foi muito sentida na abertura da série de playoffs. Sem ele, o time sofreu no aproveitamento de arremessos, com apenas 37.6% de acerto em todas as chances e 33.3% do perímetro. O núcleo com Alperen Sengun, Amen Thompson, Reed Sheppard e Jabari Smith combinou para 24 cestas em 71 tentativas.

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Udoka, assim, admitiu que o Rockets não conseguiu atuar bem sem Durant.

“Parecia que não estávamos no nosso melhor. Não sei, meio que aquela sensação de cervo nos faróis. Temos alguns jogadores jovens, mas eles já estiveram ali antes, não é a primeira vez deles nos playoffs da NBA“, concluiu Udoka.