Dwight Howard: “Anthony Davis não vai jogar pelo Wizards”

Dwight Howard e Anthony Davis conquistaram um título da NBA juntos pelo Los Angeles Lakers. Por isso, de longe, o ex-pivô faz questão de acompanhar a carreira do astro de 33 anos. Não tem sido fácil nos últimos tempos, pois o craque passou por duas trocas em um ano. Agora, ele é jogador do Washington Wizards. Mas o atleta aposentado crê que mais uma mudança está por vir na carreira do amigo.

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“Anthony está em uma situação dura em Washington, certamente. E eu não acho que vá jogar lá. Não vai. Quero ser otimista e dizer que vai, mas, em algum momento, ele deve olhar em volta e questionar o que está fazendo ali. Esse elenco tem vários jogadores tão jovens e, depois de passar por tantos times, ele deseja vencer agora. Então, qual é o ponto?”, questionou o membro do Hall da Fama.

Anthony Davis, a princípio, não teve nenhum tipo de influência na cadeia de decisões que o levou para o Wizards. A equipe da capital, certamente, não estava entre os seus destinos favoritos. Pensar em vê-lo em um time em reconstrução com a sua idade e o seu histórico de lesões não é ideal. Por isso, Dwight Howard não enxerga sentido nessa “aliança”, nesse momento.

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“Pensem bem: em um ano, ele saiu do Lakers para jogar pelo Dallas Mavericks e foi parar em Wizards. Eu não tenho nada contra Washington, que é uma bela cidade, mas cada time é diferente. As temporadas estão passando e, a esta altura de sua carreira, um veterano já não pode mais esperar. Afinal, o tempo é o nosso ativo mais valioso”, concluiu o ídolo do Orlando Magic.

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Volta por cima

Davis não fala em ir embora do Wizards, por enquanto. Até porque nem estreou pelo time ainda. Mas ele sugeriu que vai assumir uma postura mais ativa para entender os planos do time. A intenção é fazer reuniões com a direção de Washington nos próximos meses para saber as pretensões competitivas da franquia. Pois, no fim das contas, só foram 17 vitórias nessa temporada.

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“Eu já estou nessa liga há muito tempo e, por isso, sei o que é fazer parte de times com campanhas negativas. Sei também como é difícil sair de uma equipe perdedora para se tornar um candidato ao título em um ano. Só lembro, de cabeça, do Boston Celtics de 2008. Cheguei ao New Orleans Pelicans e tivemos duas campanhas ruins antes de chegar aos playoffs, por exemplo”, lembrou o veterano.

Projetar um pedido de troca de Davis ainda parece uma perspectiva longínqua. Mas ele não vai deixar que o Wizards “confortável” com a offseason para começar. “Afinal, qual vai ser o nosso plano para vencer na próxima temporada? Eu quero saber o que vamos fazer e, acima de tudo, como vamos fazer. Nós discutiremos isso e, então, ver o que acontece daí em diante”, resumiu.

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Compromisso

Apesar do discurso comedido, Anthony Davis também deu sinais de que Dwight Howard pode estar exagerando. O pivô falou em avaliar a situação do Wizards, mas também já projeta jogar pelo time. Ele não conseguiu estrear nessa temporada por causa de uma postura precavida da franquia com alguns dos seus problemas físicos. Mas ele espera estar pronto para ajudar a “garotada” de Washington em outubro.

“Eu vou trabalhar duro nos próximos meses para voltar em minha melhor forma. Não só porque estou sob contrato, mas porque realmente gosto desse elenco. Sinto que esses jovens são todos filhos meus. Então, vou vestir a camisa de Washington em outubro e fazer de tudo para vencermos jogos juntos. Esse compromisso nunca vai mudar”, garantiu o experiente astro.