Por título da NBA, Anthony Davis planeja reuniões no Wizards

O futuro de Anthony Davis com o Washington Wizards é um tópico de discussão desde que a troca ocorreu na trade deadline da NBA. A próxima offseason é determinante para que o craque se convença de que ficar no time da capital dos EUA é a melhor decisão. Ao menos foi o que ele indicou em entrevista coletiva na última segunda-feira (13) após o fim da campanha do time em 2025/26.

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Davis falou inclusive que terá reuniões com os principais tomadores de decisão da franquia Michael Winger e Will Dawkins a respeito dos planos para o futuro. Davis quer competir por um título rapidamente. Ainda assim, ele admite que será difícil, sobretudo por como o elenco está montado agora, em um processo de reconstrução a longo prazo.

“Eu já estive em times que perdiam antes. E assim, o único que conseguiu dar uma reviravolta a ponto de ser campeão na NBA em um ano foi o Boston Celtics de 2008 né? Então, sei que será difícil. Quando eu estava no New Orleans Pelicans, tivemos dois anos ruins. Depois disso chegamos aos playoffs, mas não avançamos. Ainda assim, foi uma grande conquista, porque mostrou nossa evolução”, afirmou o craque.

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Apesar de entender a dificuldade, ele quer entender os planos que a franquia tem para dar o próximo passo, que é simbolizado pelas chegadas do próprio Davis e também de Trae Young.

“É o que eu quero ver. Tipo, qual o nosso plano a partir de agora? Como vamos competir? Nós conseguimos executar isso na próxima temporada? Com base nisso, vamos ver o que acontece. Quer dizer, estou sob contrato né? Eu amo meu dinheiro”, brincou o ala-pivô.

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Ser negociado é um futuro não muito fácil de realizar para o jogador. Ele receberá mais de $58.5 milhões durante a temporada 2026/27 e tem uma opção de jogador de mais de $62 milhões para 2027/28. A futura extensão de contrato, que já era um tema no Dallas Mavericks antes e durante as tratativas de troca, só aumenta de figura em Washington.

Ainda assim, Anthony Davis elogiou muito o núcleo jovem do Wizards na NBA.

“Vamos descobrir como serão as coisas. Minha vontade de vencer nunca irá mudar. Então, estarei com o uniforme do Washington Wizards em outubro tentando ganhar partidas se as coisas se sucederem assim. Vou trabalhar duro na offseason, como sempre faço. Não é só porque estou sob contrato, mas também porque gosto desses jovens. Alex Sarr, Kyshawn George, Bub Carrington, todos são muito bons. Eu me sinto como LeBron James, sinto que eles são meus filhos”, explicou o astro.

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Davis, que ainda não havia dado uma coletiva de imprensa desde que chegou a franquia, também afirmou que sua percepção sobre a franquia foi alterada.

“Muitas pessoas falam demais sobre Washington. Estou vivendo a experiência pessoalmente e afirmo que as coisas não são ruins ou como algumas pessoas querem fazer parecer. A franquia é ótima, faz algumas coisas que nunca vi antes em termos de preparação. É legal estar aqui”, garantiu.

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Com uma grande escolha de Draft e muitos ativos, o Washington Wizards entra em uma offseason importante na construção de seu futuro competitivo.