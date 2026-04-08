Após algum suspense, o fim que era esperado aconteceu: Anthony Davis e Trae Young estão fora da temporada 2025/26 da NBA. Pivô e armador que chegaram ao Washington Wizards em meio a temporada, só jogarão juntos na próxima campanha. O primeiro tem um problema na mão que já tinha o tirado de ação no Dallas Mavericks. O segundo chegou a estrear mas ainda tem lesões no quadril e nas costas.

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A informação é de Chase Hughes, setorista da franquia para o Monumental Sports Network. Ele entrevistou o técnico de Washington, Brian Keefe, antes do duelo com o Chicago Bulls nessa terça-feira (7).

“Brian Keefe confirmou que Trae Young e Anthony Davis não jogam mais na temporada 2025/26. Atualmente, Davis é quem está mais perto de voltar às quadras, mas com apenas três jogos restantes, não há tempo hábil para um retorno e estreia na campanha. Young está ainda mais atrasado, ou seja, também descartado para o resto da temporada”, afirmou Hughes.

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Parece uma decisão óbvia, dado que a franquia tem “valorizado” suas chances na loteria do Draft nas últimas semanas. Mas a franquia não descartou os astros em nenhum momento dessa questão.

Young chegou até mesmo a jogar pela franquia. Ele teve minutos reduzidos em cinco partidas da temporada, tendo médias de 15.2 pontos, 6.2 assistências e três rebotes em pouco mais de 20 minutos na quadra. O jogador que chegou do Atlanta Hawks em janeiro, então, ao menos estreou.

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Davis, porém, sequer chegou a pisar em quadra. Após a franquia fechar uma troca com o Dallas Mavericks dois dias antes da trade deadline, haviam dúvidas sobre se o ala-pivô ainda pisaria na quadra em 2025/26. Por fim, seu retorno não aconteceu e ele será resguardado para 2026/27, quando terá uma offseason completa de treinos. Uma cirurgia ocular tirou grande parte de seu período de preparação no ano passado.

Assim, a curiosa parceria só pisará em quadra junto ao núcleo jovem do time na próxima campanha. Há muita curiosidade para ver como será a dinâmica entre Anthony Davis e Alex Sarr por exemplo. Ou até mesmo de Trae Young com os jovens armadores Bub Carrington e Tre Johnson.

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No meio disso tudo, Bilal Coulibaly segue sendo uma peça central do time e o jovem Will Riley tem impressionado no fim da campanha de 2025/26.

E vale destacar que nesse momento, o time ostenta a pior campanha da NBA. Basta não vencer mais três jogos restantes da atual temporada para que as chances máximas na loteria se concretizem. O time ainda enfrenta Chicago Bulls e Miami Heat em casa, além do Cleveland Cavaliers em Ohio.

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Se perder todas as partidas, a equipe encerrará a campanha com apenas 17 vitórias em 82 jogos. Ainda um pouco melhor que as 15 do ano passado. Mas ainda concretizando uma marca negativa: Será a primeira vez na história da franquia, que o time vencerá menos de 20 jogos em dois anos seguidos.