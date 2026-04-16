Heat define jogador intocável em troca por Giannis Antetokounmpo

O Miami Heat deve investir pesado na troca por Giannis Antetokounmpo. Após novos rumores envolvendo o astro no Milwaukee Bucks, está cada vez mais certo que o camisa 34 será negociado na offseason. Então, o time da Flórida, que mantém interesse desde julho do ano passado, deve ser um dos principais candidatos.

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O Heat, alias, está disposto a oferecer quase tudo para ter Giannis Antetokounmpo. Segundo Brett Siegel, do Clutch Points, o único jogador intocável é Bam Adebayo. Isso porque a ideia é formar uma dupla de garrafão entre o pivô e o astro grego.

“Pat Riley e a diretoria estão dispostos a dar ao Bucks tudo o que quiserem, exceto Adebayo, assim como já estavam em fevereiro. A diferença agora é que, além de montar o pacote em torno de Tyler Herro, Kel’el Ware e Jaime Jaquez Jr., o Miami também pode incluir três picks de primeira rodada e três trocas de escolhas”, disse Siegel.

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A oferta, desse modo, deve ser centrada em três nomes: Herro, Ware e Jaquez. Desse modo, o time vai abrir mão de três peças jovens para ajudar o Bucks em uma reconstrução sem o grego. Além disso, três escolhas de primeira rodada serão incluídas, para atender a um desejo de Milwaukee.

Caso consiga fechar a troca, o Heat ainda teria um elenco forte. Isso porque teria um elenco de apoio com Andrew Wiggins, Davion Mitchell e Norman Powell para formar o quinteto titular. Além disso, Pelle Larsson, Nikola Jovic e outros nomes de rotação formariam um banco sólido para a equipe.

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Interesse antigo

Vale lembrar que o interesse do Heat na troca por Giannis Antetokounmpo é antigo. Desde que os rumores ganharam força no fim de 2024/25, o time passou a monitorar a situação do grego. Desse modo, chegou perto de tê-lo na última trade deadline, segundo Shams Charania, da ESPN.

De acordo com o jornalista, a oferta do Heat tinha Tyler Herro e Kel’el Ware, entre outros jogadores. Além disso, Milwaukee receberia múltiplas escolhas e swaps (troca de posição) de Draft.

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No entanto, o Bucks preferiu segurar o astro por mais alguns meses. Assim, a poucas horas do fim do prazo de trocas, informou ao Heat que estava fora do negócio. Segundo Charania, a ideia da franquia de Milwaukee é obter uma oferta melhor por Giannis Antetokounmpo nesta offseason.

Vale lembrar que o contrato de Giannis é garantido até o final do próximo ano na NBA. Em 2026/27, por exemplo, ele vai receber US$58,4 milhões em salários. No entanto, para o ano seguinte, o grego terá a opção de se tornar agente livre irrestrito, caso recuse a opção de US$62,8 milhões.

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Por fim, Charania informou ainda que a relação entre o Bucks e o camisa 34 se desgastou nos últimos meses. O clima entre as partes, aliás, se tornou tóxico, de acordo com o repórter. Assim, o fim da parceria de 13 anos é inevitável.

Portanto, várias times monitoram a situação de Giannis no Bucks. Além do Heat, estão de olho no astro: Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors, Houston Rockets, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers e Orlando Magic.