ESPN prevê finais da NBA entre Celtics e Spurs

A ESPN fez uma previsão de como seriam os playoffs da NBA, e o resultado foi o título do San Antonio Spurs sobre o Boston Celtics nas finais. Duas das franquias mais tradicionais da liga, elas nunca se encontraram na série decisiva. Os especialistas do canal projetaram todo o desenho da pós-temporada de 2025/26, e por fim, encerraram com o que seria o primeiro título de Victor Wembanyama.

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O canal usou sua ferramenta estatística, o Basketball Power Index, para projetar os resultados do play-in, que acontece nessa semana. Assim, Philadelphia 76ers e Charlotte Hornets avançaram no Leste. Enquanto isso, Phoenix Suns e Portland Trail Blazers avançaram no Oeste. A partir daí, vieram os palpites da equipe do canal, que previram a vitória do Spurs sobre o Celtics nas finais da NBA.

Para eles, sem muitos sustos na primeira fase. Afinal, Boston avançaria sobre o 76ers em cinco jogos. Além disso, para eles, o Spurs varreria o Phoenix Suns. Enquanto isso, todos os favoritos do Leste avançariam, Detroit Pistons sobre o Charlotte Hornets, New York Knicks sobre o Atlanta Hawks (em sete) e Cleveland Cavaliers sobre o Toronto Raptors.

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No oeste, uma varrida do Oklahoma City Thunder sobre o Portland Trail Blazers. O Denver Nuggets avançando em cinco contra o Minnesota Timberwolves. E por fim, o Houston Rockets eliminando o Los Angeles Lakers em seis.

Na segunda rodada, porém, o grau de dificuldade aumenta. De acordo com a previsão da ESPN, o Spurs passaria pelo Denver Nuggets em sete jogos. Enquanto isso, o Boston Celtics conseguiria sua revanche sobre o New York Knicks em seis.

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Enquanto isso, o atual campeão Thunder eliminaria o Houston Rockets em cinco jogos. O Detroit Pistons, por outro lado, precisaria de drama, mas também seguiria em frente contra o Cleveland Cavaliers em sete partidas.

Então, Celtics e Spurs se classificariam para as finais da NBA em 2025/26. Boston passa pelo Pistons, segundo a ESPN, em seis jogos. O mesmo número de partidas que San Antonio precisaria para acabar com o reinado de Oklahoma.

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Nessa previsão, as finais da NBA entre Boston Celtics e San Antonio Spurs também ocorreriam em seis partidas. Mas dessa vez, o time texano venceria, com Victor Wembanyama coroado MVP das finais, e começando uma nova era da liga.

Fora das previsões, ambos os times iniciam sua trajetória de busca pelo título da liga no próximo domingo. O time celta vai abrir o segundo dia de playoffs em duelo contra Orlando Magic ou Philadelphia 76ers no TD Garden. O último jogo do dia é o de San Antonio, enfrentando o Phoenix Suns no Texas.

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Ambas as equipes terminaram a temporada regular na segunda posição de suas conferências. O Celtics venceu 56 vezes, enquanto o Spurs teve 62 vitórias. Ou seja, em caso de confronto nas finais da NBA, a vantagem do mando de quadra estará com a franquia texana.