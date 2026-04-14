Play-in da NBA: Golden State Warriors x Los Angeles Clippers

Los Angeles Clippers e Golden State Warriors vão disputar o play-in da NBA nesta quarta-feira (15). Nono e décimo do Oeste, os times tiveram altos e baixos ao longo da campanha de 2025/26, mas só um terá a chance de ir aos playoffs.

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De acordo com as regras da NBA, o nono e o décimo fazem jogo único. Quem vencer vai disputar a última vaga contra o perdedor da partida entre sétimo (Phoenix Suns) e oitavo (Portland Trail Blazers). No entanto, quem perder o embate nesta quarta-feira está fora e vai para as “bolinhas” do Draft. Por outro lado, o vencedor vai para a fase de playoffs e fica com a oitava posição para encarar o Oklahoma City Thunder.

Então, aqui é como uma repescagem: venceu, ainda tem uma chance. Perdeu, está fora.

O Clippers, por exemplo, tem em seu histórico apenas uma disputa de play-in. Foi em 2022, quando teve a mesma campanha que em 2025/26 (42 vitórias e 40 derrotas). Naquele ano, no entanto, o time caiu para Minnesota Timberwolves e New Orleans Pelicans, ficando fora dos playoffs.

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Daquele grupo, só sobraram Kawhi Leonard e Nicolas Batum. Aliás, Leonard sequer jogou naquela temporada, por conta de lesão. Então, tecnicamente, era só o francês.

Enquanto isso, o Warriors está em sua quarta participação no play-in. Foi aos playoffs só uma vez assim, em 2025. Nas outras duas, caiu em 2021 (Los Angeles Lakers) e 2024 (Sacramento Kings).

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Warriors e Clippers chegam ao play-in de 2026, mas começaram a campanha 2025/26 da NBA pensando de formas diferentes. Enquanto o time de San Francisco acreditava reviver o momento da parte final da temporada anterior, o Clippers passou por vários problemas antes e no começo da temporada.

No entanto, as coisas mudaram para ambos.

O Warriors jamais passou doi oitavo lugar no Oeste depois de um mês em 2025/26. A equipe não conseguiu se encontrar, enquanto vivia do sonho por uma troca de Jonathan Kuminga. O negócio veio por Kristaps Porzingis, apenas na trade deadline. Mas, ao mesmo tempo, as lesões atrapalharam muito.

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Jimmy Butler, por exemplo, se machucou em janeiro e está fora da temporada. Moses Moody também não vai jogar o play-in e só volta em 2026/27. Stephen Curry, por outro lado, ficou longe das quadras em fevereiro e março, voltando apenas no dia 5 de abril.

Já o Clippers, esteve envolvido em todo aquele problema de Leonard com os recebimentos ilegais de salários. Enquanto a punição não veio, o time ainda teve tempo para dispensar Chris Paul (na verdade, o afastou e o trocou), perdeu Bradley Beal e trocou Ivica Zubac.

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Warriors

Sem Butler (por lesão) e Kuminga (troca), Steve Kerr viu em Gui Santos uma última cartada. Deu tão certo que o ala brasileiro ganhou espaço e novo contrato. Desde que Gui passou a receber minutos, seus números cresceram a cada mês, passando dos 20 pontos em vários jogos.

Mas o Warriors teve uma outra boa notícia: Stephen Curry voltou e o time ficou mais competitivo. Todas as esperanças estão em cima do quatro vezes campeão da NBA.

Kristaps Porzingis e Al Horford são os pivôs, enquanto Kerr ainda tenta o melhor encaixe para o time depois de tantos problemas e ausências. Porzingis deve ser o titular. O experiente Draymond Green é o ala-pivô, com Gui Santos ao seu lado. Por fim, De’Anthony Melton faz dupla de armação com Curry.

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Ainda tem a chance de Kerr tentar usar Porzingis e Horford juntos. Aí, Gui vai para o banco.

Clippers

Não é o melhor dos mundos, mas o técnico Tyronn Lue deu um jeito no time. Claro que o objetivo era ir aos playoffs de forma direta e até poderia ter elenco para isso. Só que foram tantos problemas que o play-in para o Clippers pode ser um grande triunfo para quem começou com seis vitórias e 21 derrotas. Desde então, Los Angeles venceu 36 e perdeu 19.

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Ou seja, está claro que vem em um momento melhor e com um time mais inteiro. E as chegadas de Darius Garland e Bennedict Mathurin deram uma “nova cara” ao grupo.

Kawhi Leonard não jogou a última partida, justamente contra o Warriors. O Clippers venceu por 115 a 110, mas vale lembrar que os dois times jogaram boa parte do tempo com reservas. Então, não dá para ser um parâmetro.

É provável que Lue use Darius Garland e Kris Dunn na armação, o veterano Brook Lopez de pivô, com Derrick Jones (ou John Collins) e Kawhi nas alas.

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O que pode definir

Clippers e Warriors estão no play-in de 2026, mas o objetivo de um deles pode estar muito mais voltado ao Draft da NBA. Isso porque é um dos melhores recrutamentos dos últimos anos, com talentos em diversas camadas.

Mas, falando apenas em quadra, o físico pode ter um papel decisivo. O Clippers vem conta com jogadores mais “inteiros” no momento. E tem, ainda, o fato de cuidar melhor da bola, ser um dos melhores nos arremessos de três da liga e ter um cara que fez, possivelmente, a melhor temporada da carreira.

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Para o Warriors, vencer no play-in sem ter grandes talentos ao lado de Curry, pode não ser um grande negócio. Embora não seja escancarada, a meta parece muito mais para 2026/27, com um outro astro para tentar levar o time ao título mais uma vez.

Palpite: Clippers