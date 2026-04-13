Nikola Jokic faz história, Nuggets bate Spurs e é terceiro

Rodada contou com outros 14 jogos e mais definições dos playoffs e play-in

Nikola Jokic Nuggets Spurs Fonte: Reprodução / X

Nikola Jokic comandou no primeiro tempo e o Denver Nuggets venceu o San Antonio Spurs na rodada final da temporada 2025/26. Assim, classificou a franquia do Colorado aos playoffs na terceira posição, garantindo o reencontro com o Minnesota Timberwolves de Anthony Edwards na primeira rodada. Quem vencer a série, provavelmente enfrenta justamente o time de Victor Wembanyama na fase seguinte.

Continua após a publicidade

Com o final da temporada em Nuggets x Spurs, Nikola Jokic alcançou uma marca realmente histórica. Afinal, ele é o primeiro jogador a liderar a NBA em rebotes e assistências em uma mesma campanha. Além de garantir a terceira posição, o sérvio atuou apenas no primeiro tempo. Ele precisava jogar por pelo menos 15 minutos para se tornar elegível para os prêmios da temporada, como por exemplo, MVP e All-NBA.

O triunfo garantiu a terceira posição do Denver Nuggets, com 54 vitórias em 82 jogos. O San Antonio Spurs já estava garantido como vice-líder, vencendo 62 jogos. A estreia do time do Colorado nos playoffs contra Minnesota ocorre no próximo sábado (18) às 16:30 (horário de Brasília). Enquanto isso, a equipe texana joga apenas no domingo (19) às 22:00. O adversário pode ser Phoenix Suns ou Portland Trail Blazers.

Continua após a publicidade

Por outro lado, o duelo também garantiu outra série de playoffs: Los Angeles Lakers e Houston Rockets se enfrentam em série de primeira rodada que marca o reencontro entre LeBron James e Kevin Durant na pós-temporada. Eles não se enfrentam no maior palco da liga desde 2018, quando disputaram a última das finais entre Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors.

Escalações

Ao contrário da maior parte dos times que chegaram ao domingo com a vida resolvida, San Antonio preservou poucos jogadores. Victor Wembanyama foi um deles. Além disso, só Luke Kornet também não atuou. O time titular, então, teve muitas peças padrão como: De’Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell e Julian Champagnie. A única novidade foi o pivô veterano Mason Plumlee.

Continua após a publicidade

Enquanto isso, o Nuggets que precisava do resultado, poupou muitos de seus jogadores principais para o jogo contra o Spurs, menos Nikola Jokic. Jamal Murray, Aaron Gordon, Christian Braun, Cam Johnson, Peyton Watson, Tim Hardaway Jr e Spencer Jones não atuaram. Então, o time titular de David Adelman para Nuggets x Spurs teve: Tyus Jones, Bruce Brown, Julian Strawther, Zeke Nnaji e Nikola Jokic.

Destaques

Nikola Jokic só atuou no primeiro tempo de Nuggets x Spurs, mas deixou sua marca no jogo. Afinal, o sérvio fez 23 pontos em 18 minutos, dominando completamente um garrafão texano desfalcado. Apesar do Spurs ter mais titulares em ação, o sérvio foi claramente o melhor jogador em quadra enquanto atuou. David Adelman o deixou atingir os minutos que precisava para os prêmios e também o preservou do resto da partida.

Continua após a publicidade

Uma sequência de 28 a 6 entre o fim do primeiro período e o começo do segundo, foi decisiva para a vitória do time do Colorado. Jokic esteve em quadra controlando o jogo, mas as bolas triplas também foram um destaque nesse meio tempo. Isso inclui, acima de tudo, o ala Julian Strawther, cestinha da equipe na partida com 25 pontos e quatro bolas triplas.

Denver até sofreu para fechar o jogo nos últimos minutos. A equipe que chegou a liderar por 23 pontos no segundo quarto, estava vencendo por apenas seis nos minutos finais. Porém, boas contribuições de nomes como David Roody, Jonas Valanciunas, Bruce Brown e Curtis Jones foram decisivas para sacramentar a vitória e a terceira posição do Oeste para o Nuggets de Nikola Jokic, no jogo contra o Spurs.

Continua após a publicidade

Leia mais!

O primeiro tempo texano deixou a desejar, sobretudo nos turnovers e no período que transformou o jogo em prol de Denver. Mas a recuperação foi boa e por muito pouco o time texano não consegue uma vitória que mudaria a composição dos playoffs do Oeste.

Enquanto Nikola Jokic foi o grande destaque do Nuggets, De’Aaron Fox se elevou pelo Spurs. O astro marcou 24 pontos, incluindo oito só no último quarto para tentar buscar a partida. Stephon Castle flertou com um triplo-duplo, Devin Vassell e Keldon Johnson foram os outros cestinhas e Carter Bryant também foi bem. Porém, não foi o suficiente para uma virada que chegou a se desenhar nos minutos finais.

Continua após a publicidade

A equipe saiu um pouco preocupada com Dylan Harper, que deixou o jogo com uma lesão no dedo. Mas espera-se que tenha sido apenas precaução por parte do time texano.

(54-28) Denver Nuggets 128 x 118 San Antonio Spurs (62-20)

Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Julian Strawther 25 6 3 1 0
Nikola Jokic 23 8 1 0 1
Jonas Valanciunas 16 11 4 0 1
David Roddy 15 13 2 1 0
Bruce Brown 14 4 5 1 0

Três pontos: 11/30 (36.7%) / Jones: 4/4

Continua após a publicidade

Spurs

Jogador PTS REB AST STL BLK
De’Aaron Fox 24 6 5 0 1
Devin Vassell 19 4 2 2 0
Keldon Johnson 18 6 1 0 0
Carter Bryant 13 5 5 0 3
Stephon Castle 10 11 9 1 0

Três pontos: 15/47 (31.9%) / Fox: 4/14

Continua após a publicidade

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Nuggets de Nikola Jokic sobre o Spurs, a última rodada da temporada regular teve outros 14 jogos e muitas definições.

Além das séries de Nuggets x Timberwolves e Lakers x Rockets, o Oeste também teve uma definição no play-in. O Portland Trail Blazers de Tiago Splitter venceu o Sacramento Kings e garantiu a oitava posição da conferência. Assim, enfrenta o Phoenix Suns por uma vaga nos playoffs na terça-feira (14). Isso também leva a um Los Angeles Clippers x Golden State Warriors de vida ou morte na quarta-feira (15).

Continua após a publicidade

No Leste, duas séries também foram definidas. O New York Knicks vai enfrentar o Atlanta Hawks que poupou titulares e perdeu para o Miami Heat nesse domingo. Assim, foi ultrapassado pelo Toronto Raptors, que garantiu a quinta posição e vai enfrentar o Cleveland Cavaliers.

A grande surpresa da rodada foi a derrota de um Orlando Magic titular contra um Boston Celtics totalmente reserva. Esse jogo mudou totalmente o cenário do Leste. Afinal, se a equipe da Flórida vencesse, o Hawks teria ficado em quinto, portanto, a frente do Raptors. Além disso, o time perdeu a chance de jogar contra o Philadelphia 76ers em casa na terça. Pelo contrário, jogará na Pensilvânia na próxima quarta.

Continua após a publicidade

Por fim, Charlotte Hornets e Miami Heat vão se enfrentar no play-in, como já estava decidido. Mas o duelo será em Charlotte. A vitória do time de LaMelo Ball garantiu que a equipe tivesse o mando de quadra do jogo de eliminação na próxima terça.

(45-37) Orlando Magic 108 x 113 Boston Celtics (56-26)

Magic

Jogador PTS REB AST STL BLK
Paolo Banchero 23 10 11 0 0
Jalen Suggs 23 6 3 1 1
Franz Wagner 20 4 1 1 0
Anthony Black 13 3 1 1 1
Tristan Da Silva 8 6 2 1 0

Três pontos: 12/43 (27.9%) / Suggs: 7/15

Continua após a publicidade

Celtics

Jogador PTS REB AST STL BLK
Baylor Scheierman 30 7 7 2 1
Luka Garza 27 12 1 1 0
Ron Harper Jr. 27 7 4 3 0
John Tonje 13 4 1 1 0
Jordan Walsh 9 8 3 1 1

Três pontos: 19/50 (38%) / Scheierman: 6/14

Continua após a publicidade

(17-65) Washington Wizards 117 x 130 Cleveland Cavaliers (52-30)

Wizards

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jamir Watkins 24 4 3 0 1
Bub Carrington 20 2 9 2 1
Sharife Cooper 20 2 6 0 0
Anthony Gill 14 6 0 1 0
Justin Champagnie 13 6 3 3 0

Três pontos: 18/41 (43.9%) / Watkins: 5/9

Cavaliers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Nae’Qwan Tomlin 26 8 5 0 0
Tyrese Proctor 22 11 8 1 0
Jaylon Tyson 18 6 3 1 0
Tristan Enaruna 15 3 3 3 0
Larry Nance Jr. 10 6 3 0 1

Três pontos: 18/43 (41.9%) / Tomlin: 4/8

Continua após a publicidade

(60-22) Detroit Pistons 133 x 121 Indiana Pacers (19-63)

Pistons

Jogador PTS REB AST STL BLK
Paul Reed 26 6 3 3 3
Tobias Harris 24 4 1 3 0
Isaiah Stewart 16 5 0 0 1
Kevin Huerter 15 2 3 3 0
Cade Cunningham 7 8 14 0 0

Três pontos: 15/33 (45.5%) / Harris: 4/4

Continua após a publicidade

Pacers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Quenton Jackson 21 0 8 3 0
Obi Toppin 21 2 2 0 0
Kobe Brown 20 7 2 2 0
Ethan Thompson 18 3 6 1 0
Micah Potter 15 11 2 2 0

Três pontos: 23/54 (42.6%) / Toppin: 7/11

Continua após a publicidade

(46-36) Atlanta Hawks 117 x 143 Miami Heat (43-39)

Hawks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Buddy Hield 31 3 3 1 0
Corey Kispert 21 3 2 0 0
Asa Newell 17 11 2 0 1
Zaccharie Risacher 11 9 3 1 0
Keshon Gilbert 11 0 9 1 0

Três pontos: 17/44 (38.6%) / Hield: 7/11

Continua após a publicidade

Heat

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jaime Jaquez Jr. 26 1 5 0 0
Bam Adebayo 25 10 3 3 2
Norman Powell 25 2 2 1 0
Kel’el Ware 16 7 1 1 0
Tyler Herro 5 10 8 1 0

Três pontos: 15/37 (40.5%) / Ware: 4/5

Continua após a publicidade

(44-38) Charlotte Hornets 110 x 96 New York Knicks (53-29)

Hornets

Jogador PTS REB AST STL BLK
LaMelo Ball 19 7 6 2 1
Brandon Miller 19 3 2 1 1
Coby White 19 1 2 0 0
Kon Knueppel 14 6 5 2 1
Ryan Kalkbrenner 9 5 2 1 1

Três pontos: 19/52 (36.5%) / Ball: 5/16

Continua após a publicidade

Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Miles McBride 21 3 1 1 0
Jose Alvarado 16 5 7 2 1
Kevin McCullar Jr. 14 2 1 2 0
Jeremy Sochan 12 6 5 0 0
Pacome Dadiet 12 4 2 0 0

Três pontos: 13/40 (32.5%) / McBride: 4/7

Continua após a publicidade

(32-50) Milwaukee Bucks 106 x 126 Philadelphia 76ers (45-37)

Bucks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Cormac Ryan 22 10 4 1 0
AJ Green 19 5 1 1 0
Jericho Sims 15 7 3 1 0
Taurean Prince 14 5 2 1 0
Ousmane Dieng 11 7 8 1 0

Três pontos: 13/47 (27.7%) / Green: 5/14

Continua após a publicidade

76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Tyrese Maxey 21 2 1 1 0
Quentin Grimes 20 3 5 1 0
Justin Edwards 17 1 2 4 0
Andre Drummond 12 13 3 1 1
V.J Edgecombe 9 7 11 1 0

Três pontos: 16/41 (39%) / Edwards: 5/8

Continua após a publicidade

(20-62) Brooklyn Nets 101 x 136 Toronto Raptors (46-36)

Nets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Tyson Etienne 20 1 4 2 0
EJ Liddell 17 4 1 1 0
Chaney Johnson 16 13 2 1 0
Ben Saraf 15 3 4 2 0
Jalen Wilson 9 8 3 1 0

Três pontos: 9/34 (26.5%) / Liddell: 3/5

Continua após a publicidade

Raptors

Jogador PTS REB AST STL BLK
RJ Barrett 26 3 2 0 0
Brandon Ingram 25 9 2 0 1
Scottie Barnes 18 12 12 1 3
Jakob Poeltl 11 5 2 2 1
Ja’Kobe Walter 11 0 1 1 1

Três pontos: 12/27 (44.4%) / Ingram: 3/5

Continua após a publicidade

(31-51) Chicago Bulls 128 x 149 Dallas Mavericks (26-56)

Bulls

Jogador PTS REB AST STL BLK
Rob Dillingham 25 5 5 2 0
Collin Sexton 19 3 1 1 0
Leonard Miller 17 7 2 0 1
Patrick Williams 13 4 5 3 1
Lachlan Olbrich 10 15 10 2 0

Três pontos: 10/38 (26.3%) / Kawamura: 3/9

Continua após a publicidade

Mavericks

Jogador PTS REB AST STL BLK
John Poulakidas 28 2 4 1 1
Tyler Smith 20 7 0 2 0
AJ Johnson 20 1 1 0 0
Moussa Cisse 17 20 1 2 2
Ryan Nembhard 15 9 23 2 0

Três pontos: 22/49 (44.9%) / Poulakidas: 8/16

Continua após a publicidade

(25-57) Memphis Grizzlies 101 x 132 Houston Rockets (52-30)

Grizzlies

Jogador PTS REB AST STL BLK
Dariq Whitehead 26 4 1 0 0
Rayan Rupert 21 12 5 2 1
Javon Small 18 3 1 2 0
Liam Williamson 15 6 3 3 1
Jahmai Maschack 11 1 11 0 2

Três pontos: 13/49 (26.5%) / Whitehead: 4/11

Continua após a publicidade

Rockets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Clint Capela 23 13 1 1 3
Tari Eason 20 8 3 0 0
Reed Sheppard 19 4 3 1 1
Jae’Sean Tate 13 6 2 1 0
JD Davison 9 10 7 1 2

Três pontos: 14/49 (28.6%) / Sheppard: 4/12

Continua após a publicidade

(26-56) New Orleans Pelicans 126 x 132 Minnesota Timberwolves (49-33)

Pelicans

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jeremiah Fears 36 10 5 2 1
Derik Queen 30 22 4 1 1
Micah Peavy 21 4 3 1 2
Trey Alexander 16 1 1 3 1
Jordan Hawkins 13 5 3 1 1

Três pontos: 5/21 (23.8%) / Peavy: 2/4

Continua após a publicidade

Timberwolves

Jogador PTS REB AST STL BLK
Terrence Shannon Jr. 26 4 5 1 0
Joan Beringer 24 13 2 0 7
Zyon Pullin 19 3 5 0 0
Julian Phillips 16 1 1 1 0
Joe Ingles 15 6 10 1 1

Três pontos: 10/37 (27%) / Ingles: 3/6

Continua após a publicidade

(45-37) Phoenix Suns 135 x 103 Oklahoma City Thunder (64-18)

Suns

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jamaree Bouyea 27 5 9 1 2
Ryan Dunn 20 11 5 0 1
Koby Brea 20 5 3 0 0
Khaman Maluach 18 14 0 1 2
Amir Coffey 17 3 3 0 0

Três pontos: 20/41 (48.8%) / Brea: 6/9

Continua após a publicidade

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK
Branden Carlson 26 10 1 2 5
Peyton Sandfort 23 4 0 1 0
Nikola Topic 18 4 14 0 0
Kenrich Williams 13 9 8 0 0
Jared McCain 9 4 2 1 0

Três pontos: 18/46 (39.1%) / Sandfort: 5/9

Continua após a publicidade

(22-60) Utah Jazz 107 x 131 Los Angeles Lakers (53-29)

Jazz

Jogador PTS REB AST STL BLK
Oscar Tshiebwe 29 17 3 0 0
Brice Sensabaugh 15 2 1 1 0
Ace Bailey 15 3 1 0 1
Bez Mbeng 14 4 9 5 0
Cody Williams 14 3 6 2 0

Três pontos: 7/34 (20.6%) / Sensabaugh: 3/8

Continua após a publicidade

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Deandre Ayton 22 10 1 0 3
Rui Hachimura 22 10 0 1 0
LeBron James 18 4 6 3 0
Dalton Knecht 17 2 4 1 0
Bronny James 11 1 4 1 0

Três pontos: 15/34 (44.1%) / Knecht: 5/6

Continua após a publicidade

(22-60) Sacramento Kings 110 x 122 Portland Trail Blazers (42-40)

Kings

Jogador PTS REB AST STL BLK
Precious Achiuwa 27 11 4 0 1
Nique Clifford 24 7 5 0 1
Maxime Raynaud 21 9 2 1 2
Killian Hayes 9 2 3 2 0
Devin Carter 8 6 8 2 1

Três pontos: 7/21 (33.3%) / Raynaud: 3/4

Continua após a publicidade

Blazers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Deni Avdija 25 6 10 0 0
Jrue Holiday 23 7 3 0 1
Toumani Camara 15 4 2 0 0
Scoot Henderson 15 2 4 2 0
Donovan Clingan 13 10 1 0 1

Três pontos: 16/46 (34.8%) / Avdija: 5/9

Continua após a publicidade

(37-45) Golden State Warriors 110 x 115 Los Angeles Clippers (42-40)

Warriors

Jogador PTS REB AST STL BLK
Stephen Curry 24 6 3 1 1
Charles Bassey 16 3 2 0 0
Kristaps Porzingis 12 8 1 0 0
Brandin Podziemski 10 4 2 0 0
Gui Santos 7 7 2 0 0

Três pontos: 11/39 (28.2%) / Curry: 4/9

Continua após a publicidade

Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Bennedict Mathurin 20 9 8 0 1
John Collins 18 9 0 0 0
Bogdan Bogdanovic 17 3 0 0 2
Darius Garland 15 1 6 0 0
Jordan Miller 14 4 6 0 0

Três pontos: 14/39 (35.9%) / Bogdanovic: 5/8

Continua após a publicidade

Escrito por:

Cursando jornalismo. Dono do perfil @pisounalinha no X. Natural de Mauá, SP. Acompanhando a NBA desde 2012. Contato: @[email protected]

