Nikola Jokic faz história, Nuggets bate Spurs e é terceiro

Nikola Jokic comandou no primeiro tempo e o Denver Nuggets venceu o San Antonio Spurs na rodada final da temporada 2025/26. Assim, classificou a franquia do Colorado aos playoffs na terceira posição, garantindo o reencontro com o Minnesota Timberwolves de Anthony Edwards na primeira rodada. Quem vencer a série, provavelmente enfrenta justamente o time de Victor Wembanyama na fase seguinte.
Com o final da temporada em Nuggets x Spurs, Nikola Jokic alcançou uma marca realmente histórica. Afinal, ele é o primeiro jogador a liderar a NBA em rebotes e assistências em uma mesma campanha. Além de garantir a terceira posição, o sérvio atuou apenas no primeiro tempo. Ele precisava jogar por pelo menos 15 minutos para se tornar elegível para os prêmios da temporada, como por exemplo, MVP e All-NBA.
O triunfo garantiu a terceira posição do Denver Nuggets, com 54 vitórias em 82 jogos. O San Antonio Spurs já estava garantido como vice-líder, vencendo 62 jogos. A estreia do time do Colorado nos playoffs contra Minnesota ocorre no próximo sábado (18) às 16:30 (horário de Brasília). Enquanto isso, a equipe texana joga apenas no domingo (19) às 22:00. O adversário pode ser Phoenix Suns ou Portland Trail Blazers.
Por outro lado, o duelo também garantiu outra série de playoffs: Los Angeles Lakers e Houston Rockets se enfrentam em série de primeira rodada que marca o reencontro entre LeBron James e Kevin Durant na pós-temporada. Eles não se enfrentam no maior palco da liga desde 2018, quando disputaram a última das finais entre Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors.
Escalações
Ao contrário da maior parte dos times que chegaram ao domingo com a vida resolvida, San Antonio preservou poucos jogadores. Victor Wembanyama foi um deles. Além disso, só Luke Kornet também não atuou. O time titular, então, teve muitas peças padrão como: De’Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell e Julian Champagnie. A única novidade foi o pivô veterano Mason Plumlee.
Enquanto isso, o Nuggets que precisava do resultado, poupou muitos de seus jogadores principais para o jogo contra o Spurs, menos Nikola Jokic. Jamal Murray, Aaron Gordon, Christian Braun, Cam Johnson, Peyton Watson, Tim Hardaway Jr e Spencer Jones não atuaram. Então, o time titular de David Adelman para Nuggets x Spurs teve: Tyus Jones, Bruce Brown, Julian Strawther, Zeke Nnaji e Nikola Jokic.
Destaques
Nikola Jokic só atuou no primeiro tempo de Nuggets x Spurs, mas deixou sua marca no jogo. Afinal, o sérvio fez 23 pontos em 18 minutos, dominando completamente um garrafão texano desfalcado. Apesar do Spurs ter mais titulares em ação, o sérvio foi claramente o melhor jogador em quadra enquanto atuou. David Adelman o deixou atingir os minutos que precisava para os prêmios e também o preservou do resto da partida.
Uma sequência de 28 a 6 entre o fim do primeiro período e o começo do segundo, foi decisiva para a vitória do time do Colorado. Jokic esteve em quadra controlando o jogo, mas as bolas triplas também foram um destaque nesse meio tempo. Isso inclui, acima de tudo, o ala Julian Strawther, cestinha da equipe na partida com 25 pontos e quatro bolas triplas.
Denver até sofreu para fechar o jogo nos últimos minutos. A equipe que chegou a liderar por 23 pontos no segundo quarto, estava vencendo por apenas seis nos minutos finais. Porém, boas contribuições de nomes como David Roody, Jonas Valanciunas, Bruce Brown e Curtis Jones foram decisivas para sacramentar a vitória e a terceira posição do Oeste para o Nuggets de Nikola Jokic, no jogo contra o Spurs.
- Regra de 65 jogos da NBA mais atrapalha do que ajuda times
- Boletim de rumores e trocas da NBA (07/04/2026)
- Notícias que poderiam ser mentiras, mas são verdades na NBA
O primeiro tempo texano deixou a desejar, sobretudo nos turnovers e no período que transformou o jogo em prol de Denver. Mas a recuperação foi boa e por muito pouco o time texano não consegue uma vitória que mudaria a composição dos playoffs do Oeste.
Enquanto Nikola Jokic foi o grande destaque do Nuggets, De’Aaron Fox se elevou pelo Spurs. O astro marcou 24 pontos, incluindo oito só no último quarto para tentar buscar a partida. Stephon Castle flertou com um triplo-duplo, Devin Vassell e Keldon Johnson foram os outros cestinhas e Carter Bryant também foi bem. Porém, não foi o suficiente para uma virada que chegou a se desenhar nos minutos finais.
A equipe saiu um pouco preocupada com Dylan Harper, que deixou o jogo com uma lesão no dedo. Mas espera-se que tenha sido apenas precaução por parte do time texano.
(54-28) Denver Nuggets 128 x 118 San Antonio Spurs (62-20)
Nuggets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Julian Strawther
|25
|6
|3
|1
|0
|Nikola Jokic
|23
|8
|1
|0
|1
|Jonas Valanciunas
|16
|11
|4
|0
|1
|David Roddy
|15
|13
|2
|1
|0
|Bruce Brown
|14
|4
|5
|1
|0
Três pontos: 11/30 (36.7%) / Jones: 4/4
Spurs
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|De’Aaron Fox
|24
|6
|5
|0
|1
|Devin Vassell
|19
|4
|2
|2
|0
|Keldon Johnson
|18
|6
|1
|0
|0
|Carter Bryant
|13
|5
|5
|0
|3
|Stephon Castle
|10
|11
|9
|1
|0
Três pontos: 15/47 (31.9%) / Fox: 4/14
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Nuggets de Nikola Jokic sobre o Spurs, a última rodada da temporada regular teve outros 14 jogos e muitas definições.
Além das séries de Nuggets x Timberwolves e Lakers x Rockets, o Oeste também teve uma definição no play-in. O Portland Trail Blazers de Tiago Splitter venceu o Sacramento Kings e garantiu a oitava posição da conferência. Assim, enfrenta o Phoenix Suns por uma vaga nos playoffs na terça-feira (14). Isso também leva a um Los Angeles Clippers x Golden State Warriors de vida ou morte na quarta-feira (15).
No Leste, duas séries também foram definidas. O New York Knicks vai enfrentar o Atlanta Hawks que poupou titulares e perdeu para o Miami Heat nesse domingo. Assim, foi ultrapassado pelo Toronto Raptors, que garantiu a quinta posição e vai enfrentar o Cleveland Cavaliers.
A grande surpresa da rodada foi a derrota de um Orlando Magic titular contra um Boston Celtics totalmente reserva. Esse jogo mudou totalmente o cenário do Leste. Afinal, se a equipe da Flórida vencesse, o Hawks teria ficado em quinto, portanto, a frente do Raptors. Além disso, o time perdeu a chance de jogar contra o Philadelphia 76ers em casa na terça. Pelo contrário, jogará na Pensilvânia na próxima quarta.
Por fim, Charlotte Hornets e Miami Heat vão se enfrentar no play-in, como já estava decidido. Mas o duelo será em Charlotte. A vitória do time de LaMelo Ball garantiu que a equipe tivesse o mando de quadra do jogo de eliminação na próxima terça.
(45-37) Orlando Magic 108 x 113 Boston Celtics (56-26)
Magic
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Paolo Banchero
|23
|10
|11
|0
|0
|Jalen Suggs
|23
|6
|3
|1
|1
|Franz Wagner
|20
|4
|1
|1
|0
|Anthony Black
|13
|3
|1
|1
|1
|Tristan Da Silva
|8
|6
|2
|1
|0
Três pontos: 12/43 (27.9%) / Suggs: 7/15
Celtics
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Baylor Scheierman
|30
|7
|7
|2
|1
|Luka Garza
|27
|12
|1
|1
|0
|Ron Harper Jr.
|27
|7
|4
|3
|0
|John Tonje
|13
|4
|1
|1
|0
|Jordan Walsh
|9
|8
|3
|1
|1
Três pontos: 19/50 (38%) / Scheierman: 6/14
(17-65) Washington Wizards 117 x 130 Cleveland Cavaliers (52-30)
Wizards
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jamir Watkins
|24
|4
|3
|0
|1
|Bub Carrington
|20
|2
|9
|2
|1
|Sharife Cooper
|20
|2
|6
|0
|0
|Anthony Gill
|14
|6
|0
|1
|0
|Justin Champagnie
|13
|6
|3
|3
|0
Três pontos: 18/41 (43.9%) / Watkins: 5/9
Cavaliers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Nae’Qwan Tomlin
|26
|8
|5
|0
|0
|Tyrese Proctor
|22
|11
|8
|1
|0
|Jaylon Tyson
|18
|6
|3
|1
|0
|Tristan Enaruna
|15
|3
|3
|3
|0
|Larry Nance Jr.
|10
|6
|3
|0
|1
Três pontos: 18/43 (41.9%) / Tomlin: 4/8
(60-22) Detroit Pistons 133 x 121 Indiana Pacers (19-63)
Pistons
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Paul Reed
|26
|6
|3
|3
|3
|Tobias Harris
|24
|4
|1
|3
|0
|Isaiah Stewart
|16
|5
|0
|0
|1
|Kevin Huerter
|15
|2
|3
|3
|0
|Cade Cunningham
|7
|8
|14
|0
|0
Três pontos: 15/33 (45.5%) / Harris: 4/4
Pacers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Quenton Jackson
|21
|0
|8
|3
|0
|Obi Toppin
|21
|2
|2
|0
|0
|Kobe Brown
|20
|7
|2
|2
|0
|Ethan Thompson
|18
|3
|6
|1
|0
|Micah Potter
|15
|11
|2
|2
|0
Três pontos: 23/54 (42.6%) / Toppin: 7/11
(46-36) Atlanta Hawks 117 x 143 Miami Heat (43-39)
Hawks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Buddy Hield
|31
|3
|3
|1
|0
|Corey Kispert
|21
|3
|2
|0
|0
|Asa Newell
|17
|11
|2
|0
|1
|Zaccharie Risacher
|11
|9
|3
|1
|0
|Keshon Gilbert
|11
|0
|9
|1
|0
Três pontos: 17/44 (38.6%) / Hield: 7/11
Heat
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaime Jaquez Jr.
|26
|1
|5
|0
|0
|Bam Adebayo
|25
|10
|3
|3
|2
|Norman Powell
|25
|2
|2
|1
|0
|Kel’el Ware
|16
|7
|1
|1
|0
|Tyler Herro
|5
|10
|8
|1
|0
Três pontos: 15/37 (40.5%) / Ware: 4/5
(44-38) Charlotte Hornets 110 x 96 New York Knicks (53-29)
Hornets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|LaMelo Ball
|19
|7
|6
|2
|1
|Brandon Miller
|19
|3
|2
|1
|1
|Coby White
|19
|1
|2
|0
|0
|Kon Knueppel
|14
|6
|5
|2
|1
|Ryan Kalkbrenner
|9
|5
|2
|1
|1
Três pontos: 19/52 (36.5%) / Ball: 5/16
Knicks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Miles McBride
|21
|3
|1
|1
|0
|Jose Alvarado
|16
|5
|7
|2
|1
|Kevin McCullar Jr.
|14
|2
|1
|2
|0
|Jeremy Sochan
|12
|6
|5
|0
|0
|Pacome Dadiet
|12
|4
|2
|0
|0
Três pontos: 13/40 (32.5%) / McBride: 4/7
(32-50) Milwaukee Bucks 106 x 126 Philadelphia 76ers (45-37)
Bucks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cormac Ryan
|22
|10
|4
|1
|0
|AJ Green
|19
|5
|1
|1
|0
|Jericho Sims
|15
|7
|3
|1
|0
|Taurean Prince
|14
|5
|2
|1
|0
|Ousmane Dieng
|11
|7
|8
|1
|0
Três pontos: 13/47 (27.7%) / Green: 5/14
76ers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tyrese Maxey
|21
|2
|1
|1
|0
|Quentin Grimes
|20
|3
|5
|1
|0
|Justin Edwards
|17
|1
|2
|4
|0
|Andre Drummond
|12
|13
|3
|1
|1
|V.J Edgecombe
|9
|7
|11
|1
|0
Três pontos: 16/41 (39%) / Edwards: 5/8
(20-62) Brooklyn Nets 101 x 136 Toronto Raptors (46-36)
Nets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tyson Etienne
|20
|1
|4
|2
|0
|EJ Liddell
|17
|4
|1
|1
|0
|Chaney Johnson
|16
|13
|2
|1
|0
|Ben Saraf
|15
|3
|4
|2
|0
|Jalen Wilson
|9
|8
|3
|1
|0
Três pontos: 9/34 (26.5%) / Liddell: 3/5
Raptors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|RJ Barrett
|26
|3
|2
|0
|0
|Brandon Ingram
|25
|9
|2
|0
|1
|Scottie Barnes
|18
|12
|12
|1
|3
|Jakob Poeltl
|11
|5
|2
|2
|1
|Ja’Kobe Walter
|11
|0
|1
|1
|1
Três pontos: 12/27 (44.4%) / Ingram: 3/5
(31-51) Chicago Bulls 128 x 149 Dallas Mavericks (26-56)
Bulls
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Rob Dillingham
|25
|5
|5
|2
|0
|Collin Sexton
|19
|3
|1
|1
|0
|Leonard Miller
|17
|7
|2
|0
|1
|Patrick Williams
|13
|4
|5
|3
|1
|Lachlan Olbrich
|10
|15
|10
|2
|0
Três pontos: 10/38 (26.3%) / Kawamura: 3/9
Mavericks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|John Poulakidas
|28
|2
|4
|1
|1
|Tyler Smith
|20
|7
|0
|2
|0
|AJ Johnson
|20
|1
|1
|0
|0
|Moussa Cisse
|17
|20
|1
|2
|2
|Ryan Nembhard
|15
|9
|23
|2
|0
Três pontos: 22/49 (44.9%) / Poulakidas: 8/16
(25-57) Memphis Grizzlies 101 x 132 Houston Rockets (52-30)
Grizzlies
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Dariq Whitehead
|26
|4
|1
|0
|0
|Rayan Rupert
|21
|12
|5
|2
|1
|Javon Small
|18
|3
|1
|2
|0
|Liam Williamson
|15
|6
|3
|3
|1
|Jahmai Maschack
|11
|1
|11
|0
|2
Três pontos: 13/49 (26.5%) / Whitehead: 4/11
Rockets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Clint Capela
|23
|13
|1
|1
|3
|Tari Eason
|20
|8
|3
|0
|0
|Reed Sheppard
|19
|4
|3
|1
|1
|Jae’Sean Tate
|13
|6
|2
|1
|0
|JD Davison
|9
|10
|7
|1
|2
Três pontos: 14/49 (28.6%) / Sheppard: 4/12
(26-56) New Orleans Pelicans 126 x 132 Minnesota Timberwolves (49-33)
Pelicans
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jeremiah Fears
|36
|10
|5
|2
|1
|Derik Queen
|30
|22
|4
|1
|1
|Micah Peavy
|21
|4
|3
|1
|2
|Trey Alexander
|16
|1
|1
|3
|1
|Jordan Hawkins
|13
|5
|3
|1
|1
Três pontos: 5/21 (23.8%) / Peavy: 2/4
Timberwolves
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Terrence Shannon Jr.
|26
|4
|5
|1
|0
|Joan Beringer
|24
|13
|2
|0
|7
|Zyon Pullin
|19
|3
|5
|0
|0
|Julian Phillips
|16
|1
|1
|1
|0
|Joe Ingles
|15
|6
|10
|1
|1
Três pontos: 10/37 (27%) / Ingles: 3/6
(45-37) Phoenix Suns 135 x 103 Oklahoma City Thunder (64-18)
Suns
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jamaree Bouyea
|27
|5
|9
|1
|2
|Ryan Dunn
|20
|11
|5
|0
|1
|Koby Brea
|20
|5
|3
|0
|0
|Khaman Maluach
|18
|14
|0
|1
|2
|Amir Coffey
|17
|3
|3
|0
|0
Três pontos: 20/41 (48.8%) / Brea: 6/9
Thunder
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Branden Carlson
|26
|10
|1
|2
|5
|Peyton Sandfort
|23
|4
|0
|1
|0
|Nikola Topic
|18
|4
|14
|0
|0
|Kenrich Williams
|13
|9
|8
|0
|0
|Jared McCain
|9
|4
|2
|1
|0
Três pontos: 18/46 (39.1%) / Sandfort: 5/9
(22-60) Utah Jazz 107 x 131 Los Angeles Lakers (53-29)
Jazz
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Oscar Tshiebwe
|29
|17
|3
|0
|0
|Brice Sensabaugh
|15
|2
|1
|1
|0
|Ace Bailey
|15
|3
|1
|0
|1
|Bez Mbeng
|14
|4
|9
|5
|0
|Cody Williams
|14
|3
|6
|2
|0
Três pontos: 7/34 (20.6%) / Sensabaugh: 3/8
Lakers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Deandre Ayton
|22
|10
|1
|0
|3
|Rui Hachimura
|22
|10
|0
|1
|0
|LeBron James
|18
|4
|6
|3
|0
|Dalton Knecht
|17
|2
|4
|1
|0
|Bronny James
|11
|1
|4
|1
|0
Três pontos: 15/34 (44.1%) / Knecht: 5/6
(22-60) Sacramento Kings 110 x 122 Portland Trail Blazers (42-40)
Kings
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Precious Achiuwa
|27
|11
|4
|0
|1
|Nique Clifford
|24
|7
|5
|0
|1
|Maxime Raynaud
|21
|9
|2
|1
|2
|Killian Hayes
|9
|2
|3
|2
|0
|Devin Carter
|8
|6
|8
|2
|1
Três pontos: 7/21 (33.3%) / Raynaud: 3/4
Blazers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Deni Avdija
|25
|6
|10
|0
|0
|Jrue Holiday
|23
|7
|3
|0
|1
|Toumani Camara
|15
|4
|2
|0
|0
|Scoot Henderson
|15
|2
|4
|2
|0
|Donovan Clingan
|13
|10
|1
|0
|1
Três pontos: 16/46 (34.8%) / Avdija: 5/9
(37-45) Golden State Warriors 110 x 115 Los Angeles Clippers (42-40)
Warriors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Stephen Curry
|24
|6
|3
|1
|1
|Charles Bassey
|16
|3
|2
|0
|0
|Kristaps Porzingis
|12
|8
|1
|0
|0
|Brandin Podziemski
|10
|4
|2
|0
|0
|Gui Santos
|7
|7
|2
|0
|0
Três pontos: 11/39 (28.2%) / Curry: 4/9
Clippers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Bennedict Mathurin
|20
|9
|8
|0
|1
|John Collins
|18
|9
|0
|0
|0
|Bogdan Bogdanovic
|17
|3
|0
|0
|2
|Darius Garland
|15
|1
|6
|0
|0
|Jordan Miller
|14
|4
|6
|0
|0
Três pontos: 14/39 (35.9%) / Bogdanovic: 5/8