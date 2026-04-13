Giannis Antetokounmpo: “Troca na NBA não depende de mim”

A troca de Giannis Antetokounmpo parece inevitável para o Milwaukee Bucks na NBA. Após ficar de fora dos playoffs, a equipe parece caminhar para uma reconstrução já nesta offseason. Desse modo, o grego, que estaria insatisfeito com a diretoria, deve ser negociado no mercado de trocas.

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Apesar dos fortes rumores, Giannis Antetokounmpo ainda deixa em aberto seu futuro. Ao comentar a situação em entrevista coletiva após o último jogo da temporada, o grego garantiu que qualquer troca vai partir da diretoria do Bucks.

“Essa é uma ótima pergunta. Porém, eu não sei. A troca não depende de mim, mas vamos ver”, disse o astro do Bucks.

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Mesmo com a versão, Giannis não escondeu a insatisfação com o Bucks na NBA. Pela primeira vez em quase uma década, a equipe não jogará os playoffs. Isso porque conquistou apenas 32 vitórias, sendo a segunda pior marca da carreira do grego.

Na avaliação do camisa 34, o recorde no Leste é resultado das decisões que o Bucks tomou nos últimos anos.

“Somos muito ruins. Estamos mais distantes do que já estivemos nos últimos anos. Porém, é isso que temos agora. Eu não imaginava estar nessa posição no ano passado e, por isso, não sei onde estaremos no próximo”, seguiu o grego.

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Giannis Antetokounmpo ainda negou que os rumores de troca tenham atrapalhado o time na NBA. Embora as notícias sobre sua saída tenham durado toda a fase regular, o camisa 34 afirmou que nunca foi ouvido para poder desmenti-las.

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“Às vezes, sinto que as pessoas não me escutam. Elas escutam fontes externas, mas a principal fonte neste caso sou eu. Porém, é assim mesmo. Então, eu deixo o celular no não perturbe, sigo meu dia, evoluo e volto melhor”, continuou.

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Outro ponto que Giannis respondeu foi sobre a decisão do Bucks de deixá-lo de fora na reta final. Após sofrer uma lesão no joelho esquerdo em março, o grego não entrou mais em quadra por Milwaukee em 2025/26. No entanto, o astro garantiu que poderia ter voltado antes, mas a diretoria não deixou.

“Eu não tenho controle sobre a minha situação. Pelo que sei, para voltar a jogar eu precisava participar de treinos três contra três. Fiz isso várias vezes, porque nunca me recusei a treinar. Porém, não pude entrar em quadra. Quem decidiu isso? Acho que meus chefes, a diretoria e os donos. Então, fica claro que temos que fazer o que nos mandam”, afirmou.

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Por fim, Giannis Antetokounmpo deixou em aberto sobre uma extensão com o Bucks. A partir da próxima pré-temporada, o grego poderá estender seu contrato, que vai até o fim de 2027/28.

“Vamos ver quando chegar a hora. Ainda faltam alguns meses. No entanto, alguém precisa oferecer uma proposta. Eu ainda não recebi. Se estiver na mesa, vou tentar tomar a melhor decisão para mim e minha família. Se não estiver, preciso focar em melhorar meu valor e fazer o que sei em quadra”, concluiu o astro.