NBA: Warriors fora dos playoffs pode ser adeus de Steve Kerr

O sonho do Golden State Warriors ir aos playoffs da NBA em 2025/26 acabou, enquanto o técnico Steve Kerr deu sinais de que seu ciclo acabou. Após uma temporada de altos e baixos, o time de San Francisco cai no play-in mais uma vez. Agora, o núcleo daqueles títulos da década passada está indo embora.

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É fato que o Warriors foi a última dinastia que a NBA teve, mas voltar a vencer em 2021/22 foi um pouco fora da curva. Afinal, a equipe dominava pela defesa e não era um dos favoritos. Só que a partir do momento em que teve todo mundo saudável, bateu ótimos times como Denver Nuggets e Boston Celtics, que acabaram sendo campeões nos anos seguintes.

O técnico Steve Kerr afastou os jogadores mais jovens e insistiu nos veteranos. Stephen Curry, Draymond Green e Klay Thompson seguiram juntos até 2023/24, mas a direção optou por deixar Thompson ir embora.

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O Warriors deu sinais de que poderia voltar a vencer quando fez a troca por Jimmy Butler na última campanha, mas a lesão de Stephen Curry contra o Minnesota Timberwolves nos playoffs derrubou tudo. Então, em 2025/26, foi Butler quem se machucou e o time caiu de produção.

Ser o décimo do Oeste tem um motivo: o que sobrou do time não era bom o bastante. Aliás, meio parecido com 2021/22, com a diferença que ninguém ficou saudável para os playoffs. Até o brasileiro Gui Santos teve problemas físicos no fim, por conta da maratona a partir de fevereiro.

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Steve Kerr deixaria o Warriors após os playoffs da NBA

Mas qual rumo tomar na NBA se Steve Kerr pode deixar o Warriors? Seu contrato com o time de San Francisco acabou, enquanto Curry disse que o time terá uma offseason bem agitada.

Agora, o Warriors precisa de uma troca para voltar a pensar em vencer nos playoffs da NBA. Isso, se quiser dar a Curry mais um título antes de sua aposentadoria. Mas tudo indica que sim, que o objetivo da franquia é tentar mais uma vez, nem que seja a última.

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Só que, antes de tudo, tem de entender se Steve Kerr vai ficar. Ele é a base que fez o time vencer quatro títulos em oito anos, embora Curry seja o cara em quadra.

A direção parece estar pronta para fazer mudanças drásticas no elenco, pois alguns astros podem estar disponíveis, como Giannis Antetokounmpo e Kawhi Leonard. E ainda tem o caso LeBron James, que pode deixar o Los Angeles Lakers por um último ano em outro lugar.

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Contratos do Warriors para a temporada 2026/27 da NBA

Para a próxima campanha, o Warriors já possui US$181 milhões em salários, o que atrapalha em possíveis contratações na agência livre da NBA. Afinal, o teto salarial deve ficar em torno de US$165 milhões.

Destes, Stephen Curry vai ganhar US$62.6 milhões e estará no último ano de contrato. O mesmo acontece com Jimmy Butler (US$56.8 milhões) e Draymond Green (US$27.7 milhões). Ou seja, tem uma clara janela para o fim do grupo.

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Por outro lado, o vínculo de Kristaps Porzingis acabou. Ele agradou, mas não é confiável na parte física. Isso, sem contar com Gary Payton II e Quinten Post, que estão sem contrato.

Então, é provável que trocas aconteçam. Mas, sem Steve Kerr, talvez seja o início de uma reconstrução.

E se o próximo passo for reconstruir, a direção precisa entender se vai fazer isso agora ou se quer tentar por mais um ano.