Jalen Green brilha e Suns elimina Warriors no play-in

O Phoenix Suns venceu o Golden State Warriors com um show de Jalen Green e está classificado para os playoffs de 2026. A equipe do Arizona controlou o jogo em grande parte do confronto, e contou com grande atuação defensiva para vencer o rival de San Francisco. Stephen Curry, que mancou muito ao longo da partida, não conseguiu outra virada no último quarto. Phoenix vai enfrentar o atual campeão, Oklahoma City Thunder.

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Jalen Green fez um play-in enorme. Ele marcou 35 pontos contra Portland na derrota da última terça-feira, e continuou a tendência com mais 36 contra Golden State. Foi uma daquelas noites em que tudo caiu para o ala-armador. Uma história e tanto, eliminando o rival que o eliminou na primeira rodada com o Houston Rockets no ano passado. Na ocasião, o cestinha foi muito criticado, mas conseguiu sua “vingança” hoje.

Após trocar Kevin Durant e Bradley Beal, partindo para uma reconstrução, poucos esperavam que o Phoenix Suns chegasse aos playoffs da NBA. É um prêmio para o time que teve uma das melhores histórias de 2025/26 sob o comando de Jordan Ott. Acima de tudo, a equipe teve um maior espírito em relação a frustração de 2024/25. O começo da série com o Thunder está marcado para o próximo domingo (19).

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Enquanto isso, a temporada acidentada do Golden State Warriors está encerrada. Stephen Curry tentou salvá-la, voltando após dois meses de ausência, mas o time nunca mais foi o mesmo após a lesão que tirou Jimmy Butler da campanha. A franquia agora foca suas atenções no Draft. Afinal, a equipe está posicionada na 11ª posição da loteria. Deve ser uma offseason intensa, com rumores de busca por astros e as dúvidas sobre Steve Kerr ficando ou não.

Escalações

Phoenix teve uma baixa em relação a derrota para o Portland Trail Blazers. Mark Williams ficou de fora com dores no pé. Por outro lado, Grayson Allen voltou, após não jogar na última terça-feira. Assim, o time titular de Jordan Ott para a decisão entre Suns x Warriors teve: Devin Booker, Jalen Green, Jordan Goodwin, Dillon Brooks e Oso Ighodaro.

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Golden State não teve novidades. Kristaps Porzingis era dúvida por conta de uma torção no tornozelo, mas acabou atuando. Então, Steve Kerr manteve o mesmo quinteto titular da vitória contra o Los Angeles Clippers para Warriors x Suns: Stephen Curry, Brandin Podziemski, Gui Santos, Draymond Green e o pivô.

Destaques

Foi um primeiro tempo de baixo ritmo defensivo. Mas assim como havia acontecido no último duelo do Warriors, um começo forte do rival, dessa vez o Suns, com Devin Booker, Dillon Brooks e Jalen Green muito bem na partida. Booker comandou a construção, enquanto Brooks e Green converteram duas bolas triplas cada. Com um ótimo ritmo, Phoenix foi para o intervalo com 18 pontos de frente.

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Golden State teve outro começo de muitos erros. Como sempre, os turnovers afetaram, foram oito só no primeiro período. Brandin Podziemski teve muito volume e poucos acertos. O time em si teve dificuldades em encontrar confrontos favoráveis e não acertava muitas bolas de três.

Tudo mudou, porém, no segundo quarto. Jordan Ott começou o período sem Devin Booker e Jalen Green em quadra pelo Suns, enquanto o Warriors tinha Curry. A equipe visitante marcou seis pontos rápidos, se recolocou na partida e Phoenix perdeu ritmo. A equipe do Arizona só fez 17 pontos no quarto.

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Golden State não empolgou tanto no ataque. Mas Stephen Curry, que ainda estava zerado, guardou o melhor para o fim. Uma bola tripla, outra bandeja e muita agressividade para fazer o ataque ter seu melhor momento no jogo. A vantagem chegou a cair para apenas dois pontos pertinho do intervalo, mas Jalen Green acertou uma bola derradeira para fazer 50 a 45 para o Suns sobre o Warriors.

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No segundo tempo, Phoenix abriu vantagem outra vez. Aliás, Jalen Green que já tinha ido muito bem até ali, ganhou ainda mais ritmo. Com Devin Booker travado, sofrendo dobras de marcação o tempo todo, foi o ala-armador que assumiu as responsabilidades ofensivas. Marcou 13 pontos no terceiro quarto.

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Golden State dava sinais de cansaço. O time parecia não ter pernas. Além disso, Curry e Porzingis estavam mancando visivelmente. Ambos jogaram no sacrifício. Ainda assim, uma boa sequência dos coadjuvantes manteve o time no jogo. Sobretudo, com algumas cestas de De’Anthony Melton. A vantagem que chegou a ser de dois dígitos outra vez, ficou em apenas nove pontos.

Stephen Curry até tentou responder no último quarto, convertendo duas bolas de três rápidas para tentar equilibrar o Suns x Warriors. Mas um grande momento jamais se realizou. A dificuldade para defender o ponto de ataque era evidente. Quando o time passou a revezar dobras em Green e Booker, ficou ainda pior. Uma bagunça que gerou muitas cestas fáceis e bons visuais.

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Phoenix foi aproveitando. Aliás, vale destacar Jordan Goodwin que fez um incrível segundo tempo, seja no ataque ou na defesa de Curry.

Por fim, com o jogo decidido, houve tempo para uma discussão entre Draymond Green e Devin Booker. Ambos foram expulsos. Antes disso, o jogo já estava acabado, com Steve Kerr tirando seus veteranos de quadra.

Golden State Warriors 96 x 111 Phoenix Suns

Warriors

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandin Podziemski 23 10 0 1 0 Stephen Curry 17 4 4 2 0 De’Anthony Melton 16 8 3 0 0 Gui Santos 9 6 4 1 0 Al Horford 9 5 2 0 0

Três pontos: 11/33 (33.3%) / Podziemski: 3/5

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Suns

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Green 36 6 4 2 3 Devin Booker 20 6 8 1 0 Jordan Goodwin 19 9 2 6 0 Dillon Brooks 13 1 4 0 0 Oso Ighodaro 10 6 1 1 1

Três pontos: 18/49 (36.7%) / Green: 8/14

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Magic surpreende, atropela Hornets e enfrenta Pistons nos playoffs

Além da vitória do Suns de Jalen Green sobre o Warriors, Surpresa. O Orlando Magic obliterou o Charlotte Hornets e vai jogar os playoffs de 2025/26. A série da franquia da Flórida começa no próximo domingo (19) contra o Detroit Pistons, líder do Leste.

Desde o começo, três coisas chamaram a atenção. Em primeiro lugar, Paolo Banchero se recuperou da péssima atuação contra o Philadelphia 76ers. O ala jogou mais próximo a cesta, foi agressivo o tempo todo e gerou jogo para os companheiros. Com as costas contra a parede, ele respondeu.

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Além disso, o domínio físico de Orlando chamou a atenção. Foi a melhor partida do time nesse quesito em toda a campanha. A equipe da casa ganhou todas as segundas bolas, brigou por rebotes, forçou turnovers. Deram vida a um ginásio que chegou a vaiar o técnico Jamahl Mosley antes do começo da partida e não olharam mais para trás.

Por fim, a defesa de ponto de ataque com grande pressão na bola, acabou com o potente ataque do Charlotte Hornets, que parecia em uma rotação abaixo. Para se ter uma noção, 21 dos 23 pontos de LaMelo Ball vieram em um terceiro quarto com a vantagem de Orlando já na casa dos 30 pontos. Assim, foi uma grande partida de Jalen Suggs e Anthony Black nesse sentido, além de uma proteção de aro muito forte com Wendell Carter Jr e Goga Bitadze.

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Charlotte simplesmente não pareceu pronto para batalhar com Orlando. Brandon Miller foi o único que se salvou no primeiro tempo, Miles Bridges foi dominado por Paolo Banchero, assim como a dupla de pivôs. Kon Knueppel teve outra atuação abaixo. A eliminação se concretizou, mantendo o jejum de dez anos sem playoffs.

Charlotte Hornets 90 x 121 Orlando Magic

Hornets

Jogador PTS REB AST STL BLK LaMelo Ball 23 2 5 0 0 Miles Bridges 15 2 1 0 0 Brandon Miller 14 3 1 2 0 Kon Knueppel 11 3 1 1 0 Sion James 6 2 2 0 0

Três pontos: 12/45 (26.7%) / Miller: 4/7

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Magic

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 25 5 6 2 1 Franz Wagner 18 7 6 1 0 Wendell Carter Jr. 16 6 1 0 1 Desmond Bane 13 7 0 3 0 Jalen Suggs 12 5 6 0 1

Três pontos: 8/27 (29.6%) / Carter: 2/2