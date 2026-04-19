“Hornets está no caminho certo na NBA”, crava LaMelo Ball

Foi por muito pouco que LaMelo Ball não liderou o Charlotte Hornets aos playoffs da NBA depois de uma década. A equipe até chegou ao jogo final do play-in, mas perdeu para o Orlando Magic e ficou de fora mais uma vez. Foi uma atuação muito ruim do time e, por isso, todos admitem que fica um gosto de frustração. No entanto, o jovem astro não vai deixar que a temporada do time seja definida por essa derrota.

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“Eu acho que, antes de tudo, nós estamos no caminho certo. A gente não vencia muitos jogos, mas, nesta temporada, foi melhor. Tudo se vive em etapas. O nosso foco no ano que vem é garantir a classificação aos playoffs sem ter que passar pelo play-in. Eu sei que será uma offseason bem importante, então só temos que seguir fazendo as coisas certas”, avaliou o armador.

Ignorar os bons resultados do Hornets, a princípio, é impossível diante do seu histórico recente ruim. A equipe venceu 44 jogos e, com isso, fez a sua melhor campanha desde 2016. LaMelo Ball teve a sua primeira temporada saudável em muito tempo e, assim, liderou a ascensão do time na segunda metade da competição. Charlotte venceu 28 de 38 jogos antes das partidas eliminatórias.

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“Eu termino essa temporada empolgado demais. Animado para ser um melhor técnico e, acima de tudo, líder para esse grupo. Esse elenco me faz querer trabalhar (ainda) mais duro nas férias. Afinal, se você não for o campeão da NBA, não foi bom o bastante. Os nossos objetivos e padrões são bem altos aqui. Por isso, temos que seguir nos desafiando todos os dias”, afirmou o técnico Charles Lee.

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Último capítulo

Uma trajetória tão empolgante, no entanto, não apaga a frustração pela eliminação por completo. Em particular, da forma como aconteceu. O Hornets chegou ao jogo decisivo da repescagem atuando como visitante, mas em um momento muito melhor do que o Magic. Havia vencido três dos quatro jogos entre os times na temporada. Mas, assim que a bola subiu, Orlando surpreendeu e atropelou os visitantes.

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“Nós temos que estar mais firmes com o nosso plano de jogo, em primeiro lugar. Saber o que queremos fazer em quadra e não deixar que o outro time ‘abuse’ de nós. Mais do que isso, saber a importância do que está valendo. Eu sinto que derrotamos Orlando a temporada inteira por uma boa vantagem. Mas isso não quer dizer que a vitória estava garantida”, refletiu Ball.

Depois de alguns dias, o time já teve o tempo para absorver e entender a derrota. Para o armador, o Hornets pecou em um quesito básico. “Se você vence um oponente várias vezes, ele vai vir para o próximo jogo prontos para competir. Vai estudar, treinar e se preparar. Mas, nesse sentido, sinto que nós não estávamos prontos o bastante para o que estava por vir”, lamentou.

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Novo olhar

A mensagem que Charlotte para todos é clara: saiu da rotina de derrotas para entrar em um novo momento nesta temporada. E, assim como LaMelo Ball, cada jogador do elenco do Hornets consegue ver essa mudança de patamar no time dentro da NBA. A equipe é jovem, então só tem a crescer. Pat Connaughton, portanto, decreta: acabaram os tempos de rivais verem o time como uma “rodada bônus”.

“Ninguém está mais feliz em olhar para o calendário e ver Charlotte como o próximo adversário. Pois, agora, entendem que estamos construindo algo interessante nessa franquia e evoluindo como time. Cada jogador atua por quem está ao seu lado. Nós estamos ganhando respeito ao redor da liga e, certamente, isso não é por acaso. É o reconhecimento porque mostramos ser bons”, cravou o ala.