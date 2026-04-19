NBA: Herói improvável, Luke Kennard brilha pelo Lakers

O Los Angeles Lakers iniciou com vitória a sua caminhada nos playoffs da NBA, com direito a uma atuação de gala de Luke Kennard. Nesse sábado (18), em casa, o time angelino bateu o Houston Rockets por 107 a 98.

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Mesmo com os desfalques de Luka Doncic e Austin Reaves, o Lakers mostrou um bom basquete contra a sexta melhor defesa da NBA. O veterano LeBron James, por exemplo, deu 13 assistências. No total, a equipe alcançou 29 passes decisivos.

Já Luke Kennard foi o cestinha do jogo, com 27 pontos. Em 38 minutos, ele acertou nove dos 13 arremessos que tentou. Ou seja, um aproveitamento de 69%. Além disso converteu as cinco tentativas do perímetro.

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Ao final do duelo, o técnico JJ Redick exaltou o desempenho do camisa 10. Segundo o treinador, Luke Kennard peça-chave para o Lakers na abertura dos playoffs da NBA.

“Eu gostei do fato de Luke ter sido agressivo na linha de três pontos. Francamente, ele fez um super jogo de basquete. Houve alguns arremessos nos quais, normalmente, ele teria hesitado ou procurado outra coisa. Hoje, ele jogou de forma muito agressiva. Portanto, Luke fez um ótimo trabalho”.

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“Não sei os números exatos, mas no primeiro tempo tivemos uma das nossas melhores taxas de toques na área pintada em toda a temporada. A capacidade de Luke de fazer a diferença na movimentação sem bola e de penetrar no garrafão adversário… Enfim, ele foi muito importante. Fizemos um grande jogo”, disse Redick.

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Com a missão de substituir Luka Doncic, Kennard não decepcionou. Afinal, ele ajudou o time com cestas e criando para os companheiros (três assistências). O detalhe é que os 27 pontos são um recorde do jogador de 29 anos nos playoffs da NBA.

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“Tenho a sensação de que os jogos anteriores me ajudaram a ter ritmo neste novo papel no time. Ou seja, me deu confiança. À medida que os playoffs se aproximavam, me mantive mais no controle, calmo, buscando o arremesso quando a oportunidade surgia”.

“Portanto, esta noite, não foi diferente. Os arremessos caíram. Além disso, tem a questão de mentalidade: tentar organizar o time quando posso, procurar o melhor arremesso disponível e seguir agressivo. Então, quando eu vejo espaço e a cesta, vou procurar arremessar”, afirmou o camisa 10 do Lakers.

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Vale lembrar que Luke Kennard chegou ao Lakers na última trade deadline da NBA, após uma troca com o Atlanta Hawks. O time de Los Angeles é o quinto dele na carreira. Em nove anos na liga, o jogador tem médias de 9,6 pontos, além de 44,2% nas bolas de três.

Pelo Lakers, Kennard já disputou 32 jogos. Suas médias são de nove pontos e 44,8% nos arremessos de longa distência. O contrato dele com a franquia expira ao final da temporada. Portanto, ele será agente livre irrestrito em dois meses. Assim, Kennard poderá assinar com qualquer time da NBA para 2026/27.