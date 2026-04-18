Nikola Jokic faz triplo-duplo e Nuggets bate Timberwolves

Com grande atuação de Nikola Jokic, o Denver Nuggets saiu na frente na série contra o Minnesota Timberwolves nesse sábado (17). O sérvio teve um triplo-duplo e comandou a reação da equipe da casa em um grande segundo tempo. Enquanto isso, Anthony Edwards e Rudy Gobert se destacaram em um time visitante que acabou colapsando após bom começo de partida.

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Nikola Jokic chegou a 22 triplos-duplos na carreira em playoffs da NBA. É uma marca incrível, afinal, só fica atrás de Magic Johnson e LeBron James na história da liga nesse sentido. Ele nem começou tão agressivo assim em direção a cesta, mas criou ótimos arremessos para os companheiros o tempo inteiro. Jamal Murray e Aaron Gordon também fora incrível para o time do Colorado.

O Denver Nuggets abre 1 a 0 na série e segue em seu ótimo momento. São 13 vitórias seguidas para o time, somando o fim da temporada 2025/26. Enquanto isso, o Minnesota Timberwolves teve bom jogo, mas sofreu com um Julius Randle indo mal. Além disso, a consistência de execução ofensiva dos donos da casa foi vital para a vitória. Em suma, o Timberwolves perdeu ritmo ao longo dos 48 minutos.

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Então, confira como foi a partida, que deu a vantagem para o Nuggets de Nikola Jokic sobre o Timberwolves de Anthony Edwards na primeira rodada dos playoffs da NBA de 2025/26.

Escalações

A única baixa do jogo foi o ala Peyton Watson, que segue fora há algumas semanas. Anthony Edwards era dúvida, mas foi para o jogo. Além disso, Spencer Jones retornou após um período afastado pelo Denver.

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Então, os quintetos titulares foram os tradicionais para Nuggets x Timberwolves: Jamal Murray, Christian Braun, Cam Johnson, Aaron Gordon e Nikola Jokic por Denver, enquanto Minnesota teve Anthony Edwards, Donte DiVincenzo, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert.

Destaques

Minnesota começou melhor. O time tinha a agressividade defensiva dos melhores momentos dos últimos anos, e foi muito bem com coadjuvantes como Jaden McDaniels e Donte DiVincenzo no ataque. A história principal? A ótima defesa de Rudy Gobert sobre Nikola Jokic, limitando o sérvio a apenas quatro arremessos, com nenhum deles acontecendo próximo a cesta.

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O sérvio jogou construindo fluxo de ataque. Ele acabou com sete assistências ainda no primeiro tempo, que poderiam ser mais de dez se os donos da casa não fossem tão mal nas bolas triplas. Por fim, foi a tônica de um primeiro quarto em que os visitantes controlaram. A vantagem foi de dez pontos e com um agravante: Aaron Gordon fez três faltas no período e não jogaria no segundo quarto.

Mas Minnesota também teve um problema de falta e de desempenho até o intervalo. Julius Randle foi muito mal no jogo. Desafiado a acertar arremessos de longa distância, o astro teve pouco sucesso. Além disso, fez duas faltas rápidas no primeiro quarto de sucesso do time. Em suma, a equipe começou o segundo quarto sem Randle, Anthony Edwards que descansava e muitos dos melhores jogadores secundários.

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Enquanto o ritmo do time visitante sumia no ataque, o de Denver tinha nomes e sobrenome: Jamal Murray. O canadense acertou muitos arremessos e encurtou a distância no placar. Além disso, nomes como Bruce Brown e Tim Hardaway Jr tiveram grande impacto. Do outro lado, Edwards também ganhou algum ritmo. Mas isso não impediu a reação do Nuggets. No intervalo, 62 a 62 com a reação do time do Colorado.

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O bom momento de Denver se seguiu na volta do intervalo. Sobretudo, com Nikola Jokic passando a dominar o duelo com Rudy Gobert, fazendo o Nuggets virar o jogo contra o Timberwolves. O pivô que só tinha seis pontos no intervalo, marcou 12 só no terceiro quarto. Além disso, o impacto de Aaron Gordon enfim foi sentido. Livre das faltas, ele mudou o jogo com sua intensidade nos dois lados da quadra.

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Minnesota parecia um time cansado. O time marcou só 17 pontos no terceiro quarto, para se ter uma noção. Edwards saiu cedo de jogo, Julius Randle continuou mal, e o jogo parecia entregue. Afinal, Denver liderava por 12 pontos a caminho do último período.

Mas o time visitante não se entregou. Com o retorno de Edwards e ótimos minutos de Donte DiVincenzo e Ayo Dosunmu, a vantagem chegou a cair para dois pontos. Mas quando tudo parecia equilibrado de novo, Nikola Jokic apareceu para resolver Nuggets x Timberwolves. Primeiro, atacou a cesta e conseguiu um and-one incrível contra Gobert. Depois, aproveitou um rebote ofensivo contra o francês para mais dois pontos.

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A sequência do sérvio tranquilizou os donos da casa. Apesar do time sofrer nos arremessos de três que não caíram, a equipe dominou as pequenas coisas no fim do jogo. Alguns rebotes ofensivos, outros turnovers do rival, e o jogo se encaminhou para Denver.

(6) Minnesota Timberwolves 105 x 116 Denver Nuggets (3)

Timberwolves

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 22 9 7 0 3 Rudy Gobert 17 10 2 1 0 Jaden McDaniels 16 8 3 0 0 Julius Randle 16 7 2 0 0 Ayo Dosunmu 14 0 1 1 0

Três pontos: 11/34 (32.4%) / DiVincenzo: 4/7

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Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK Jamal Murray 30 5 7 0 0 Nikola Jokic 25 13 11 1 0 Aaron Gordon 17 8 3 0 0 Christian Braun 12 8 1 0 0 Bruce Brown 8 7 3 5 0

Três pontos: 10/36 (27.8%) / Braun: 2/3

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Nuggets 1-0