NBA: Nikola Jokic reclama de pausa antes dos playoffs

O astro Nikola Jokic não está satisfeito com a pausa antes dos playoffs da NBA. Por conta do play-in, o Denver Nuggets ficará seis dias sem jogar antes da série contra o Minnesota Timberwolves. A paralisação, assim, virou motivo de insatisfação para o camisa 15 da franquia.

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“Para ser sincero, eu não gosto dessa pausa. Eu só quero jogar, porque nunca tivemos seis dias entre jogos durante a temporada regular. Então, acho que isso não vai ajudar. Talvez, ajude os jogadores que estão lesionados a se recuperarem. Porém, se você me perguntar, eu jogaria nesse período”, disse Nikola Jokic.

O Nuggets garantiu a pausa antes dos playoffs ao confirmar uma vaga direta no Oeste. A equipe conseguiu a terceira posição na conferência ao vencer o San Antonio Spurs na última rodada de 2025/26 em 12 de abril. Desse modo, volta a jogar apenas seis dias depois, no Jogo 1 da série contra o Timberwolves.

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Enquanto o Nuggets de Jokic não entra em quadra, acontece o play-in da NBA. O formato, criado em 2021, funciona como uma repescagem para os times que terminaram entre a sétima e a décima colocação em cada conferência, definindo as últimas vagas nos playoffs.

Nikola Jokic, porém, apontou que prefere ir direto para os playoffs da NBA. Isso porque a pausa pode relaxar o elenco, que enfrentou uma temporada intensa de 82 jogos. E, desta forma, impactar no retorno para o período mais importante da liga.

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Apesar das críticas de Jokic, essa pausa prolongada ainda pode ser benéfica para os Nuggets antes dos playoffs. A equipe enfrentou um ano marcado por lesões, com vários jogadores importantes perdendo muitos jogos. Então, nestes seis dias sem partidas, o time aproveitou para cuidar de Christian Braun, Jamal Murray, Aaron Gordon e outros nomes.

Jokic, inclusive, foi um dos atletas que lidou com lesões ao longo de 2025/26 na NBA. O astro sofreu uma hiperextensão no joelho direito e perdeu todos os jogos de janeiro. Após isso, o camisa 15 retomou aos poucos o ritmo de jogo.

Mesmo assim, o astro do Nuggets teve mais um ano histórico na NBA. Isso porque Jokic se tornou o primeiro jogador na história a liderar a liga em rebotes (12.7) e assistências (10.7). Além disso, conseguiu 27.7 pontos por jogo. Portanto, as marcas colocaram o sérvio mais uma vez na disputa pelo prêmio de MVP.

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Por fim, se vencer o prêmio, Jokic poderá fazer mais história na NBA. Afinal, ao alcançar o quarto da carreira, ele vai se igualar a Wilt Chamberlain e LeBron James.