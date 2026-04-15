“Rockets deve ‘varrer’ Lakers dos playoffs”, prevê analista da NBA

Los Angeles Lakers e Houston Rockets vão fazer uma das séries mais comentadas da primeira rodada dos playoffs da NBA. O time angelino, afinal, sempre atrai atenção e está no centro das discussões. Mas a franquia inicia o duelo muito desfalcada: Austin Reaves e Luka Doncic estão lesionados e sem previsão exata de retorno. Por isso, o analista Stephen A. Smith não vê caminho para a equipe avançar.

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“Vamos ser realistas aqui: o Lakers não vai longe na pós-temporada. Vai cair e, mais do que isso, será bem cedo. Essa série vai ter cinco jogos, no máximo. Mas a minha visão é que deve ser uma ‘varrida’ de Houston. É uma pena, mas esse time não tem o bastante. Sejamos sinceros: sem Doncic e Reaves, qual é a cartada de Los Angeles tem para fazer esse duelo competitivo?”, questionou o comentarista da ESPN.

É verdade que os angelinos tem as suas vantagens na série contra o Rockets também. A equipe foi a quarta colocada do Oeste e, com isso, conta com o mando de quadra na série. Isso sempre vai ser um trunfo importante nos playoffs. Além disso, os texanos passam longe de ter um time perfeito. Foram só o quinto colocado do Oeste. Smith enxerga essas questões, mas retorna a análise a um ponto fundamental.

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“Sei que Houston teve problemas para fechar jogos no último quarto por causa da falta de um armador. Reed Sheppard é muito bom jogador, mas precisa ter mais senso de controle do time em momentos decisivos. Ainda não é o atleta que dita ritmo na NBA, passa a bola para os seus colegas nos pontos certos. Mas tudo sempre volta a um fato: o seu adversário simplesmente não tem o bastante”, reforçou o analista.

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Fator LeBron

Outro trunfo do Lakers para enfrentar o Rockets é LeBron James e o seu histórico nos playoffs da NBA. Sem Doncic e Reaves, aliás, o craque desafia o tempo assumindo as rédeas do time. O atleta de 41 anos registra médias de 23,0 pontos, 6,6 rebotes e 9,2 assistências desde o início de abril. Smith não tem dúvidas de que o veterano vai ter boas atuações na pós-temporada, mas questiona o que isso pode fazer pelo time.

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“Você pode falar sobre ‘vintage LeBron’ o quanto quiser, mas a questão aqui não são as suas estatísticas. Ele vai conseguir os seus números, pois é um dos melhores de todos os tempos. Nós temos que exaltar a sua longevidade e produção. Ele vai ter a bola nas mãos e, com isso, pode ditar o jogo. Mas a questão é: como eles vão vencer jogos?”, questionou a celebridade da crônica esportiva dos EUA.

Ainda assim, Smith dá o benefício da dúvida para o astro. Ele crê que, por mais que a idade jogue contra, a sua presença pode evitar um quatro a zero. “A única razão para não colocar todas as minhas fichas em uma ‘varrida’ é por causa de LeBron. Quero acreditar que esse homem é a certeza de uma vitória para o Lakers. Mas isso é tudo. Não vai ser uma série longa”, cravou.

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Não tem como

É claro que o Lakers não se limita aos seus astros e o elenco tem crédito pela grande campanha do time. Mas, de certa forma, Smith vê isso como um problema. Ele olha para o Rockets e, a princípio, vê um grupo de jogadores muito versáteis com imposição física e atlética. Enquanto isso, do outro lado, a situação é mais complicada. Ele não confia no elenco de apoio dos angelinos, para resumir.

“Houston pode escalar cinco jogadores ao mesmo tempo com mais de 2,05m de altura. E marcam em alto nível. Então, eu acho que Los Angeles não tem como enfrentar isso. Deandre Ayton vai ter que jogar bem acima do seu limite até agora. Rui Hachimura, assim como outros jogadores, precisam apresentar o melhor basquete da temporada. Não creio que isso vá acontecer”, finalizou o polêmico comentarista.