Playoffs da NBA: Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves

Neste sábado (18), Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves iniciam a série de primeira rodada dos playoffs do Oeste na NBA. Terceiro colocado na fase regular, o time do Colorado tem a vantagem no mando de quadra. Por isso, o confronta começa em Denver.

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Datas da série

18/04: Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets – 16h30 (Amazon Prime Video)

20/04: Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets – 23h30 (ESPN 2 / Disney+)

23/04: Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves – 22h30 (Amazon Prime Video)

25/04: Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves – 21h30 (ESPN 2 / Disney+)

27/04: Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets *

30/04: Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves *

02/05: Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets *

* Se necessário

Em 2025/26, Nuggets e Timberwolves se enfentaram quatro vezes, com Denver vencendo três duelos. Em todos os jogos, pelo menos um dos times teve desfalques importantes. Por exemplo, no primeiro confronto da temporada, Minnesota não contou com Anthony Edwards. Melhor para Denver, que, fora de casa, venceu por 127 a 114.

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Já nos dois duelos seguintes, o Nuggets não teve Christian Braun e Cam Johnson. Aliás, no terceiro jogo entre as equipes, Aaron Gordon também desfalcou Denver. Mesmo assim, o time do Colorado venceu essas partidas (123 a 112 e 142 a 138).

Assim, o único triunfo do Timberwolves ocorreu no quarto duelo da temporada, no início de março. Completo, Minnesota venceu por 117 a 108, fora de casa. Denver, mais uma vez, não contou com Gordon.

Nos quatro duelos de 2025/26, Nikola Jokic desfilou em quadra, com direito a três triplos-duplos e a um jogo de 56 pontos. Além disso, o três vezes MVP da NBA teve médias de 35,8 pontos, 15 rebotes e 11,2 assistências. E olha que, do outro lado, um dos melhores defensores da liga (Rudy Gobert) o estava marcando.

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O detalhe é que esta é a terceira vez, em quatro anos, que Nuggets e Timberwolves se enfrentam pelos playoffs da NBA. Até o momento, cada time venceu um confronto. Em 2023, Denver fez 4 a 1 na primeira rodada. Naquele ano, o time do Colorado conquistaria o seu primeiro e único título da liga.

O troco veio no ano seguinte. Liderado por Edwards, o Timberwolves levou a melhor na semifinal do Oeste. Devido ao equilíbrio, a série chegou a sete jogos. No último jogo do confronto, em Denver, Minnesota venceu após uma virada incrível no segundo tempo. Com direito a um 60 a 37 na segunda etapa (98 a 90 foi o placar do jogo).

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Este ano, o Timberwolves espera dar um passo à frente. Afinal, o time foi o vice-campeão do Oeste nos últimos dois anos. Em 2024 caiu para o Dallas Mavericks. Já no ano passado foi vítima do Oklahoma City Thunder, que viria a conquistar o título da NBA. Em ambos os duelos, Minnesota perdeu por 4 a 1.

O Nuggets, por sua vez, tenta o segundo título na década. Após a conquista de 2023, o time parou nas semifinais do Oeste nos últimos dois anos. Agora, com Jokic em estado de graça, e os principais jogadores saudáveis, a equipe espera brigar pelo troféu de campeão.

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Não é exagero afirmar que Nuggets e Timberwolves são duas das maiores forças do Oeste, pois são presenças recorrentes nos playoffs da NBA. título nos últimos anos. Denver, por exemplo, vai disputar a fase de mata-mata pela oitava vez seguida. Já Minnesota estará na quinta pós-temporada consecutiva.

Nuggets (54-28: Terceiro do Oeste)

O time de Denver sofreu com vários desfalques ao longo da fase regular da NBA. Gordon, por exemplo, não atuou em 46 jogos. Braun perdeu 38 partidas. Até por isso, a equipe poderia ter feito uma campanha melhor. Mesmo assim, o Nuggets foi o terceiro do Oeste.

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Apesar de ter ficado de fora de 20 jogos, Jokic fez mais uma temporada mágica. Pelo segundo ano seguido, o craque sérvio tem médias de triplo-duplo: 27,7 pontos, 12,9 rebotes e 10,7 assistências. O pivô, aliás, liderou a NBA em rebotes e assistências. Algo que apenas o lendário Wilt Chamberlain havia conseguido (1967/68). Assim, ele é candidato ao MVP de 2025/26.

Outro destaque de Denver foi Jamal Murray. Com tantos desfalques, o armador foi o titular que mais jogou (75 jogos). Desse modo, o canadense jogou o seu melhor basquete em nove anos na NBA: 25,4 pontos, 7,1 assistências e 4,4 rebotes, além de 48,3% nos arremessos gerais e 43,5% nas bolas de três. Assim, alcançou os melhores números da carreira e foi eleito All-Star pela primeira vez.

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Portanto, o Nuggets tem Jokic em estado de graça e o fiel escudeiro dele, Murray, evoluiu em vários aspectos do jogo. Portanto, Denver tem uma das melhores duplas da NBA. São nove anos de parceria e muito entrosamento.

Timberwolves (49-33: Sexto do Oeste)

Já Minnesota alternou altos e baixos na fase de classificação. O time sofreu com o desfalque de seu principal jogador. Anthony Edwards, aliás, ficou de fora de 21 jogos. Desse modo, ele não poderá receber votos para os prêmios da temporada.

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Nos últimos 30 dias, o astro desfalcou o time em 11 dos 13 jogos disputados. O motivo é uma lesão no joelho direito. O problema é o mesmo que tirou Stephen Curry de 27 jogos do Golden State Warriors em dois meses. Ou seja, caso seja liberado, Edwards vai jogar no sacrifício.

Jaden McDaniels, por sua vez, parece recuperado de uma lesão no joelho esquerdo. O especialista defensivo desfalcou o Timberwolves em sete dos últimos nove jogos da fase regular. Mas no penúltimo duelo, contra o Houston Rockets, o ala jogou por 35 minutos e foi muito bem. Assim, ele é presença certa no começo da série.

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O que pode definir

O Nuggets tem mais elenco que o Timberwolves e o melhor ataque da NBA (121,2 pontos anotados a cada 100 posses de bola). E conta com o melhor jogador da série. Minnesota, por sua vez, tem uma defesa mais sólida (oitava mais eficiente da liga, com 112,5 pontos sofridos por 100 posses), mas o seu grande astro não está 100% fisicamente.

Um Anthony Edwards “baleado” deverá fazer a diferença no confronto. Com os times completos, a promessa era de uma série equilibrada. O poderoso ataque do Nuggets contra a ótima defesa do Timberwolves. Mas com a limitação do camisa 5, Minnesota vai sofrer para pontuar. Assim, Julius Randle terá de assumir mais responsabilidade no ataque.

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Na fase que mais importa, o Nuggets chega com os principais jogadores à disposição. O quinteto titular é forte, e o banco de reservas, com Peyton Watson, Tim Hardaway Jr e Bruce Brown, um dos mais eficientes da NBA.

Completo, Denver é candidato ao título. Em suma, tem time para eliminar San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder (donos das melhores campanhas da fase regular) nas próximas fases. Já contra o Timberwolves, o Jumper Brasil espera que a série não passe de cinco jogos.

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Palpite: Nuggets em 5